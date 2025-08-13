เปิดคำตอบ หมอบี โหนกระแส ปมฐานะ-รายได้ ทำไมต้องเงินสด พี่หนุ่มชี้ สรรพากรดูอยู่ !

เปิดคำตอบ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ใน โหนกระแส หลังเจอ หนุ่ม กรรชัย ยิงคำถามเรื่องบ้าน 30 ล้าน ฐานะครอบครัว ทำไมพูดไม่ตรงกัน กับประเด็นรับ-จ่ายเงินสด บอกเลย สรรพากรดูอยู่ !
ภาพจาก โหนกระแส [Hone-Krasae] official
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเทปของรายการ โหนกระแส ที่หลายคนรอคอย สำหรับการมาเป็นแขกรับเชิญของ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ซึ่งกำลังตกเป็นประเด็นร้อน ๆ ในสังคม โดยได้มาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับพิธีกร หนุ่ม กรรชัย ในหลาย ๆ เรื่องราวที่คนสงสัย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2568
อ่านข่าว : หมอบี ออกโหนกระแส บ้าน 30 ล้านเงินจากไหน พี่หนุ่ม ชี้ เรื่องนี้จะไม่เกิดเลยถ้า...
โดยในช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องบ้าน 30 ล้าน ของหมอบี ซึ่งยังคงเป็นที่กังขาว่าได้เงินมาจากไหน แล้วทำไมเวลาจ่ายต้องเป็นเงินสดเท่านั้น อีกทั้งยังมีเรื่องรายได้ของหมอบีกับครอบครัว ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นเงินจากกงสี และที่บ้านก็ทำธุรกิจ มีฐานะอยู่แล้ว แต่กลับดูขัดแย้งกับที่เจ้าตัวเคยพูดไว้ว่า "ผมไม่ได้มีตังค์เนอะ" ว่าตกลงความจริงเป็นยังไงแน่
ภาพจาก โหนกระแส [Hone-Krasae] official
- เรื่องบ้านหลังนั้นเนี่ยมีคนเขาลือกันว่า บีได้มีการเอาเงินจากการทำบุญออกมา แล้วไปสร้างบ้านด้วย มีรู้เรื่องนี้ใช่มั้ย เรื่องนี้มองยังไง
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ทราบครับ มันเป็นไปไม่ได้อะ ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับ
- เงินที่สร้างบ้านนั้นน่ะมีคนบอกว่าที่ดิน 15 ล้านบ้าน 40
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ไม่ถึง มันจะไปถึงอะไรอะ
- ตอนที่เราปลูกบ้านหลังนี้ เราใช้เป็นเงินสดปลูกไหม หรือว่าไง
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : โห พี่หนุ่มจะสร้างบ้านหลังนึง สมมุติ 20-30 ล้าน พี่ต้องมีเงินเท่าไรถึงจะสร้าง ถ้าพี่มีเงิน 2-3 ล้าน พี่จะบอกว่า เฮ้ย ! เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมี มันสร้างด้วยเงินสด แต่มันไม่ได้สร้างวันเดียว แปลว่าถ้าเราไม่ได้พร้อมอยู่แล้ว เราจะกล้าสร้างมั้ยอะ
- แล้วคนเค้ากล่าวหาว่าหมอบีไปเอาเงินจากทางวัดออกมา แล้วไปสร้างบ้านหลังนี้ หมอบีจะชี้แจงยังไง
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ผมพูดสั้น ๆ นิดเดียว ช่วงปีที่ผมซื้อนะ ถ้าเอาเงินทำบุญทั้งหมดก่อนหน้านั้นมารวมกันยังซื้อไม่ได้เลย
ภาพจาก โหนกระแส [Hone-Krasae] official
- หมอบีรู้มั้ยว่า 2-3 ปีหลังเนี่ย ตั้งแต่ 68 ย้อนไป 67 เนี่ย 200 กว่าล้านนะ รู้ใช่ไหม
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ผมซื้อปี 64 ผมซื้อก่อนหน้านั้น
- ก่อนหน้านั้น 62 เป็นช่วง 62 63 64 65 66 3-4 ปีนะ มันตรวจสอบได้มั้ย ว่าตัวเงินมันมันอาจจะ มากกว่า 200 กว่าล้านหรือเปล่า
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ถูกครับ ผมหมายถึงว่าปีแรก ๆ ก่อนที่ผมจะซื้อบ้านน่ะ เอาเงินทำบุญทั้งหมดมารวมกันยังซื้อบ้านไม่ได้เลย
- ช่วงแรก ๆ คุณได้เท่าไร เงินทำบุญ ปีไหนปี 62 ปี 63 64
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ผมเชื่อว่าข้อมูลเค้ามี กันหมดอยู่แล้ว ไม่อยากพูดรายละเอียดมาก เพราะเดี๋ยวมัน ไปกระทบกับสิ่งที่เราให้เขากลับไป
- งั้นพี่ถามตรง ๆ เลย เอาเงินที่ไหนมาสร้างบ้านหลังนี้
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : เงินบ้านผม เงินตัวผม เงินพ่อเงินแม่ เงินภรรยา มันเงินบ้านน่ะ เอาเงินบ้านมาสร้าง
ภาพจาก โหนกระแส [Hone-Krasae] official
- แต่วันนั้นที่คุณไปพูดกับมดดำคุณไม่ได้พูดคำนี้นะ คุณบอกว่าคุณได้เงินมาจากการที่ทางฝั่งของตัวลูกศิษย์ลูกหา เวลาคุณไปปราบผี
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ก็เงินผมไง ผมก็บอกว่าเงินผมไง
- มันได้ขนาดนี้เลยเหรอสร้างบ้านหลังนี้
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : โอ้โห พี่หนุ่มลองดูว่าคนเข้ามาหาผมอะ วันนึงกี่คน แต่ผมไม่เคยเรียกนะ ผมไม่เคยเรียกราคานะ ผมไปปกติ ทำฟรีปกติ ช่วยปกติ หลาย ๆ คน ไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนก็ตาม เค้าก็รู้ว่าผมเป็นไง เราก็ไป เราก็ช่วย ให้คำปรึกษา
- ให้ครั้งเท่าไร ปราบผีเนี่ย
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ผมไปให้คำปรึกษาเค้า แล้วเค้ารู้สึกว่าเค้าสบายใจ เค้ารู้สึกว่าเราช่วยเค้าได้ ก็แล้วแต่เขา ผมไม่เคยเรียกเลย
- แต่เขาใส่ซองมาให้
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : บางทีก็ใส่มาให้ บางทีใส่มาในกระเช้า ใส่มาในของอะไรก็ไม่รู้ เรายังไม่รู้เลยว่าใครให้มา
ภาพจาก โหนกระแส [Hone-Krasae] official
- พูนมาเลยอย่างงี้เหรอ เป็นเงินสดเหรอ
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ใช่ครับ
- แปลกนะหมอบีทำอะไรเป็นเงินสดหมดนะ แม้กระทั่งคนที่เขาจะให้คุณยังให้เป็นเงินสดเลย
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : เขาก็ให้เป็นเรื่องปกติ ผมเชื่อว่าเขาก็ทำอย่างนี้เป็นปกติในสังคม เป็นเรื่องทั่วไปอยู่แล้ว สังคมเงินสดมันก็ไม่ได้แปลกอะไรตรงไหน เขาก็ให้เงินสดก็ไม่แปลก อย่างละครั้งหลัง ๆ ผมยังให้แบบ หลวงพ่อเป็นประจักษ์พยานเลย ก็มันมีไปงาน แล้วก็คนก็ใส่ซองมาให้ ผมเอาให้ดู นี่หลวงพ่อครับ เนี่ย เขาให้อย่างนี้ เห็นมั้ยว่าเขาให้ผมอย่างนี้นะ ผมยังมีซอง วันนั้นผมยังเอาไปให้ตำรวจดูเลย
- แสดงว่าแสดงว่าตัวคุณเองกำลังจะบอกว่าอย่างที่บ้านเองเนี่ย ก็เป็นกงสี มีอันจะกิน มีเงินมีทองอยู่
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ใช่ พี่หนุ่ม ผมไปเรียนต่างประเทศ ผมไปอยู่อเมริกามา 6 ปี ผมไม่ได้ขอทุนนะ ที่บ้านผมก็ส่ง เรามีเงินอยู่แล้ว เราไม่ไม่ได้เป็นอภิมหาเศรษฐี แต่เรามีเงินอยู่แล้ว
- แต่คุณรู้มั้ยคุณไม่ให้สัมภาษณ์อีกรายการ คุณไม่ได้พูดแบบนี้นะ (รายการมีการเปิดคลิป หมอบี เคยเล่าว่า "ลองนึกภาพถึงอพาร์ทเมนต์ 2 ห้องนอน ประมาณ 5-60 ตร.ม. มันมีช่วงนึง คือด้วยความที่ผมไม่ได้มีตังค์ เราก็ไม่สามารถจะไปอยู่ในห้องดี ๆ ได้...) หลายคนเขาก็พยายามที่จะส่งเข้ามา บอกว่ามันหักล้างกันนะกับสิ่งที่คุณเคยไปพูด
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : เวลาไปเรียนน่ะ เราก็ประหยัดตังค์ เราก็ใช้ชีวิตแบบปกติ จะไปสุรุ่ยสุร่ายอะไรขนาดนั้น แล้วก็อยู่ ก็ใช้ชีวิตแบบปกติแบบคนทั่วไปเขาอยู่กัน อยู่อพาร์ทเมนต์กัน หาค่าห้องกัน เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กที่ไปอยู่นอก แล้วคนที่ไปเรียนคนที่แบบอยู่ในสังคมไปเรียนต่างประเทศก็เยอะแยะ
- แต่เมื่อกี้คุณบอกที่บ้านคุณไม่ได้มีตังค์นะ
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ก็ไม่ได้มีขนาดนั้นไง แต่อยู่ได้อะ สบายอะ มันไม่ได้เดือดร้อน
ภาพจาก โหนกระแส [Hone-Krasae] official
- แล้วกงสีมันคืออะไร
อหมอบี ทูตสื่อวิญญาณ :ก็คือเงินในบ้านครับ
- คืออย่างงี้หมอบี มันมีหลายคนที่เขาจับสังเกตน่ะ หมอบีรู้สึกยังไงตอนนี้ ที่คนรู้สึกว่าทำไมหมอบีพูดแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกัน
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : มันเป็นธรรมชาติของชีวิตเราปกติอะ เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่คนอาจ จะมองว่าแบบ เอ้ย ทำไมเป็นอย่างนั้น สำหรับผมมันไม่ได้ย้อนแย้งอะ
- แต่อย่าพูดคำนี้นะ ความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้ง พูดคำนี้ไม่ได้นะ เพราะมีคนพูดคำนี้ไปแล้วนะ รู้มั้ยใคร "ลุงพล" พูดกับพี่ไปแล้วคำนี้ ความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้ง ซวยเลยนะ
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ใช่ ผมแค่บอกว่า ผมไม่รู้สึกรู้สึกว่ามันย้อนแย้ง บอกว่ามีเงินไปเรียนเมืองนอกจริงมั้ยล่ะ มันจริงอะ ผมไปอยู่จริง ๆ มีหลักฐานว่าไปอยู่จริง ๆ เพื่อนฝูงก็มีจริง ๆ แต่ว่าเราสุรุยสุร่ายถึงขนาดร่ำรวย ก็ไม่ใช่ ถามว่าเคยทำงานที่ต่างประเทศมั้ย ก็ทำนะ แต่ว่าทำเยอะแยะแบบต้องโหมทำเพื่อเอามา ต้องแบบว่าอยู่ ต่อให้ได้ ก็ไม่ได้ขนาดนั้น คือเราอยู่แบบปกติอะ ธรรมดาคนทั่วไปที่ไปเรียนเมืองนอกได้
- เรื่องบ้านหลังนี้ ตอนเนี้ยมีความกังวลใจอะไรบ้างมั้ย เพราะว่าล่าสุดพี่มีโอกาสคุยทางฝั่งของท่านรอง สอบสวนกลาง ท่านบอกเลยบอกว่าคือถ้าเกิด ว่าเรื่องนี้มันเข้าข่ายความผิดเนี่ยมันอาจจะถูกส่งเรื่องที่ ปปง. แล้วมันอาจจะมีการถูกยึดทรัพย์ กังวลใจเรื่องนี้บ้างมั้ย
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ไม่ได้กังวลครับ คือเรามีถูกต้อง เราซื้อถูกต้อง เราใช้ที่พักอาศัยแบบถูกต้อง มันมันเป็นสิ่งที่เราได้มาโดยบริสุทธิ์อะ เราก็ซื้อแล้วก็ใช้อยู่เป็นปกติอะ มันไม่ได้เกี่ยวอะไร
- เมื่อกี้ที่บอกว่าเงินสดเนี่ย คุณจ่ายเป็นเงินสดอยู่ตลอดเลยเหรอ คุณไม่ได้มีการโอนเข้าไปบัญชีของผู้รับเหมาก่อสร้างหรือสถาปนิ หรืออะไร
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : โอนสิครับ เราไม่ได้ทำแบบนี้ (ยื่นให้) เราก็โอนเข้าบัญชีเค้า
- เอาเงินสดไปโอน คุณเอาเงินสดไปโอน คุณไม่ได้โอนจากบัญชีคุณไปสู่บัญชีเขา
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ถูกครับ
- แต่คุณเอาเงินสดที่คุณมี คุณมีเงินสดเก็บไว้เยอะมากนะ
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ก็มีครับ
- ไม่ชอบไฝากธนาคาร ชอบเก็บเป็นเงินสด
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ไม่ชอบ ผมไม่ชอบ มันก็มีคนทำแบบนี้ทำแบบนี้ ก็เป็นเรื่องปกติ
- ไม่กลัวเก็บเงินไว้แล้วปลวกมันขึ้นเงินมั่งเหร
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้น มันมี มันมีแบบให้เราพอสบาย ๆ
- ก็คือสรุปบ้านหลังเนี้ยสร้างโดยการที่คุณเก็บเงินสดเอาไว้ 30 ล้าน แล้วคุณจ่ายค่าปูน คุณก็ไปเอาเงินสดไปโอน เอาไปเอาไปใส่ธนาคารให้เขา แปลกนะบี แปลกมากเลยนะ
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : ใช่ ไม่แปลก มีคนทำเยอะแยะทั่วไปเป็นปกติธรรมดา คือถ้าเราไม่มีเงินน่ะ บ้านผมเป็นสังคมอย่างงี้อยู่แล้ว และผมก็ไม่ชอบเป็นหนี้ บ้านผมก็ไม่ชอบเป็นหนี้
- พี่ถามนิดนึง เก็บเงินสดแบบนี้ไม่กลัวสรรพากรมาถามเหรอ
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : อันนั้นก็อีกเรื่องนึงเนาะ
ภาพจาก โหนกระแส [Hone-Krasae] official
- วันนี้พูดอย่างนี้ บอกเลยสรรพากรดูอยู่ ไอ้นี่มันรับเงินเข้ามา มีรายรับเข้ามา แต่เก็บเป็นเงินสด ไม่กลัวซวยเหรอพูดตรงนี้
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : เราพูดความจริงอะ แล้วเขาก็ให้เรามา คนเขาก็ให้เรามา ก็แค่นั้น
- แจ้งรายได้หรือแจ้งอะไรกับสรรพากรบ้างมั้ย แล้วแจ้งเขายังไง หรือว่าเก็บเป็นเงินสด
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : แจ้งครับ ก็แจ้งในที่มันเป็นระบบไงฮะ เอ้าก็คนให้
- แล้วต่อไปนี้พี่ทำงานรับงานโฆษณา พี่จ่ายเป็นเงินสดแล้วกัน พี่เอาเก็บเป็นเงินสดดีกว่า จะได้แบบเป็นการหลบเลี่ยงสรรพากรอย่างงี้
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : มันไม่ได้เป็นเรื่องการหลบเลี่ยง มันก็แล้วแต่คือสมมุติเรื่องทำงานแล้วมีค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างนี่มันเรื่องนึงถูกมั้ยฮะ แต่ว่าสมมุติว่ามีคนแบบว่า favor อยากให้พี่หนุ่มอย่างนี้ เค้าให้เลย พี่ต้องไปแจ้งมั้ยอะ ผมว่าก็ไม่ได้แจ้งขนาดนั้น เลี้ยงข้าวมื้อนึงอย่างนี้ ผมเลี้ยงข้าวพี่หนุ่มมื้อนึงอะ พี่จะไปแจ้งมั้ว่าผมให้อะ
- นอกเหนือจากบัญชีใจฟ้า คุณมีบัญชีส่วนตัวของคุณเองมั้ย แต่ไม่นิยมที่จะเอาเงินเข้าบัญชี
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : มีครับ... จะไปเข้าทำไมอะ ให้มันวุ่นวายทำไมอะ
- โอ้โห หมอบีเอ้ย...เฮ้อ
หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ : คนเขาให้มามันเป็นปกติธรรมชาติของคนให้ คือคนที่เค้าทำแล้วเค้าได้เงินสดอย่างนี้ทั่วไปมันมีเยอะแยะ
ภาพจาก โหนกระแส [Hone-Krasae] official
