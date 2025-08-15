จู่ ๆ หม้อหุงข้าวหายไป ดูวงจรปิดแล้วรู้ตัวใครทำ พีคกว่านั้นคือ ตอนนี้หาหม้อยังไม่เจอ !

หมอหุงข้าวหายปริศนา ส่องวงจรปิดรู้เลยใครเป็นตัวการ อึ้งมาก ทำได้ยังไง แต่พีคกว่านั้นคือ ของกลางยังหาไม่เจอ เอาไปไว้ไหนกัน
ภาพจาก TikTok @mana_pradtt56
วันที่ 15 สิงหาคม 2568 TikTok @mana_pradtt56 มีการลงคลิปเล่าเรื่อง หม้อหุงข้าวหายไป จนต้องเช็กวงจรปิด พบว่า ตัวการคือน้องหมาที่เลี้ยงไว้ภายในบ้าน ที่ฮาคือ คาบไปได้ยังไง ขนาดคนถือยังหนักเลย
ส่วนหม้อหุงข้าวตอนนี้อยู่ไหน เจ้าของคลิปบอกว่า ไม่ทราบจริง ๆ เพราะน้องคาบแล้ววิ่งไปวัด จนบัดนี้ยังหาไม่เจอ