จู่ ๆ หม้อหุงข้าวหายไป ดูวงจรปิดแล้วรู้ตัวใครทำ พีคกว่านั้นคือ ตอนนี้หาหม้อยังไม่เจอ !


          หมอหุงข้าวหายปริศนา ส่องวงจรปิดรู้เลยใครเป็นตัวการ อึ้งมาก ทำได้ยังไง แต่พีคกว่านั้นคือ ของกลางยังหาไม่เจอ เอาไปไว้ไหนกัน


หมอหุงข้าวหาย ใครเอาไป
ภาพจาก TikTok @mana_pradtt56

          วันที่ 15 สิงหาคม 2568 TikTok @mana_pradtt56 มีการลงคลิปเล่าเรื่อง หม้อหุงข้าวหายไป จนต้องเช็กวงจรปิด พบว่า ตัวการคือน้องหมาที่เลี้ยงไว้ภายในบ้าน ที่ฮาคือ คาบไปได้ยังไง ขนาดคนถือยังหนักเลย

หมอหุงข้าวหาย ใครเอาไป
ภาพจาก TikTok @mana_pradtt56

หมอหุงข้าวหาย ใครเอาไป
ภาพจาก TikTok @mana_pradtt56


          พร้อมกันนั้น เจ้าของคลิปยังเล่าว่า นิสัยของหมาตัวนี้คือนอนเก่งมาก นอนแบบไม่สนใจอะไร ไม่เห่า ไม่กัด หากคนไม่ดีเข้ามา หยิบอะไรแทบจะหยิบได้เลยแบบไร้อุปสรรค

หมอหุงข้าวหาย ใครเอาไป
ภาพจาก TikTok @mana_pradtt56

          ส่วนหม้อหุงข้าวตอนนี้อยู่ไหน เจ้าของคลิปบอกว่า ไม่ทราบจริง ๆ เพราะน้องคาบแล้ววิ่งไปวัด จนบัดนี้ยังหาไม่เจอ

หมอหุงข้าวหาย ใครเอาไป

หมอหุงข้าวหาย ใครเอาไป



