CEO สาวร้อยล้าน แต่ชีวิตขาดสีสัน ผันตัวเล่น AV เผยตัวตนที่แท้จริง ระดับคัพ J

CEO สาวประสบความสำเร็จ ธุรกิจใหญ่หลายร้อยล้าน ชีวิตมีพร้อม แต่ขาดสีสัน ผันตัวเล่น AV รับบทเป็นสาวออฟฟิศ เผยตัวตนที่แท้จริงระดับคัพ J
ภาพจาก X @Hinano_kanonn
ดูเหมือนว่าวงการอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ของญี่ปุ่น จะมีมาตรฐานสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเหล่านักแสดงสาว AV หน้าใหม่ที่กำลังจะมีผลงานเดบิวต์เปิดตัวในช่วงนี้ ไม่เพียงแค่มีรูปลักษณ์ใบหน้าและรูปร่างที่ดี แต่ดีกรีความสามารถก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกัน
ล่าสุด วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า บริษัท IdeaPocket ผู้ผลิตภาพยนตร์ AV ของญี่ปุ่น ได้ประกาศเปิดตัวนักแสดงสาวหน้าใหม่อย่างเป็นทางการ ชื่อว่า ฮินาโนะ คานอน (Hinano Kanon) เธอเป็นซีอีโอของธุรกิจเครื่องสำอาง และมีหุ่นที่น่าทึ่งระดับคัพ J ข่าวการปรากฏตัวของเธอ รวมถึงเหตุผลที่เธอผันตัวเข้าสู่วงการ AV ได้สร้างกระแสฮือฮาและกลายเป็นประเด็นร้อนแรง
ภาพจาก X @Hinano_kanonn
ฮินาโนะ มีกำหนดปล่อยผลงานการแสดงครั้งแรกในวันที่ 8 กันยายนนี้ ในชื่อเรื่องว่า First Impression ซึ่งบทบาทของเธอจะแตกต่างจากภาพลักษณ์เด็กสาวทั่วไป โดยเธอรับบทเป็นสาวออฟฟิศที่เป็นผู้ใหญ่ มาพร้อมสัดส่วนโดดเด่น อีกทั้งปฏิสัมพันธ์ของเธอกับนักแสดงชายนั้นก็ค่อนข้างเปิดเผย ตัวอย่างผลงานเปิดตัวของเธอจึงดึงดูดความสนใจจากแฟน ๆ จำนวนมากตั้งแต่ก่อนวางจำหน่าย
แต่ที่ทำให้หลายคนรู้สึกตกตะลึงยิ่งไปกว่านั้นก็คือโปรไฟล์ของเธอ โดยฮินาโนะเป็นซีอีโอของแบรนด์เครื่องสำอางที่มีขนาดธุรกิจใหญ่ สร้างรายได้หลายพันล้านเยน (1,000 ล้านเยน ประมาณ 220 ล้านบาท) เธอมีความเฉียบแหลมทางธุรกิจ จนทำให้อาชีพการงานของเธอประสบความสำเร็จ มีชีวิตที่มั่นคง และในขณะเดียวกันเธอยังมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม เรียกได้ว่าเป็นชีวิตในฝันที่สาว ๆ หลายคนอิจฉา
ภาพจาก X @Hinano_kanonn
อวี้เจียน ฮวน ชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญ AV ญี่ปุ่นในไต้หวัน เผยว่า ภาพนิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการของฮินาโนะ ทำให้แฟน ๆ หลายคนนึกถึงนักแสดงสาว AV ชื่อดังอีกคนหนึ่งนั่นคือ อาซามิ ชิโอะ ทั้งใบหน้าและรูปร่าง แม้กระทั่งไฝ 2 เม็ดที่แขนขวา อย่างไรก็ตาม เป้าหมายในการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของฮินาโนะ ที่มาพร้อมปณิธาอันแรงกล้าและขนาดหน้าอกคัพ J นั้น ได้สร้างความแตกต่างที่น่าประทับใจมาก
ภาพจาก X @Hinano_kanonn
ภาพจาก X @Hinano_kanonn
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, Yahoo Taiwan