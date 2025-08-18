HILIGHT
คดีช็อก ลักพาตัว อดีตนางงามฟิลิปปินส์ ช็อก 4 วันพบเป็นศพกลางทะเล เปลือย-ถูกมัด

          อดีตนางงามฟิลิปปินส์ วัย 35 โดนลักพาตัวจากร้านชำ ก่อนพบเป็นศพถูกมัดเปลือยกลางทะเลใน 4 วันถัดมา ด้านครอบครัวเรียกร้องความยุติธรรม
ลักพาตัว อดีตนางงามฟิลิปปินส์ ช็อก 4 วันพบเป็นศพ
ภาพจาก Police Regional Office 8 

          วันที่ 11 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานว่า เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ฟิลิปปินส์ กรณีพบศพอดีตนางงามลอยกลางทะเล สภาพถูกมัดมือมัดเท้า ถ่วงหิน หลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอถูกกลุ่มคนร้ายติดอาวุธบุกลักพาตัวไป

          อัคคีนี อาร์ราดาซา (Acquene Arradaza) วัย 35 ปี อดีตมิสมาตาก-ออบ (Miss Matag-ob) ฟิลิปปินส์ หายตัวไปหลังถูกชายติดอาวุธ 3 คน บุกลักพาตัวจากร้านขายของชำในเมืองออร์ม็อก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หลังจากนั้น 4 วัน ตำรวจได้รับแจ้งจากชาวประมงว่าพบศพหญิง ลอยอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งบารังไก 99 ดิอิต เมืองออร์ม็อก 

ลักพาตัว อดีตนางงามฟิลิปปินส์ ช็อก 4 วันพบเป็นศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Akini Arradaza

          ตรวจสอบพบว่า ศพอยู่ในสภาพเปลือยเปล่า ถูกปิดตาปิดปาก มือและเท้าถูกมัดแน่น ที่คอถูกรัดและล็อกไว้ด้วยกุญแจจักรยาน ใบหน้าถูกคลุมด้วยผ้าสีดำและพันทับด้วยเทปกาว และยังถูกถ่วงด้วยกระสอบหิน 2 ใบเพื่อให้จมทะเล โดยร่างนั้นอยู่ในสภาพเริ่มเน่าเปื่อย ซึ่งต่อมาครอบครัวได้ยืนยันว่าร่างนี้คือ อัคคีนี อาร์ราดาซา โดยจำได้จากรอยสักที่แผ่นหลัง
          
          หลักฐานสำคัญคือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม เผยให้เห็นว่า ผู้ตายกำลังเดินซื้อของในร้านขายของชำย่านบาเลนเซีย แต่ระหว่างนั้นกลุ่มคนร้ายถืออาวุธลงจากรถ แล้วเข้ามาหาผู้ตาย โดยบังคับเธอขึ้นไปบนรถโตโยต้า วีโก สีดำ จากนั้นหลบหนีไปทางเมืองคานังกา และต่อมามีรายงานว่ารถคันเดียวกันปรากฏที่เมืองตักโลบัน ในจังหวัดเลเต 


ลักพาตัว อดีตนางงามฟิลิปปินส์ ช็อก 4 วันพบเป็นศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Akini Arradaza

          ช่วงเช้าวันที่ 4 สิงหาคม น้องสาวของผู้ตาย เข้าแจ้งความคนหาย โดยเปิดเผยว่าพี่สาว สนทนากับชายคนหนึ่งชื่อ เพย์-แอป ดริลอน ในเช้าวันที่ถูกลักพาตัวไป  

          เบื้องต้นตำรวจคาดว่า คนร้ายก่อเหตุโจมตีอย่างจงใจ และมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ขณะที่โฆษกตำรวจเมืองออร์ม็อก ตำหนิครอบครัวที่แจ้งความล่าช้า เชื่อว่าหากได้รับแจ้งเร็วกว่านี้ เจ้าหน้าที่อาจสามารถช่วยเหลือเหยื่อได้ 

          รายงานระบุว่า เมื่อปีก่อน อีรอส อาร์ราดาซา น้องชายวัย 30 ปีของผู้ตาย ได้ถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการปะทะกับตำรวจในปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดเดียวกัน

          ด้าน วิลมา อาร์ราดาซา แม่ของผู้ตาย ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมและขอให้การเมืองเข้ามาช่วยเหลือคดีนี้ ปัจจุบันครอบครัวยังคงเดินหน้าร้องขอความคืบหน้า และกดดันให้นักการเมืองฟิลิปปินส์เร่งติดตามผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail 
 
