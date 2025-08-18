คดีช็อก ลักพาตัว อดีตนางงามฟิลิปปินส์ ช็อก 4 วันพบเป็นศพกลางทะเล เปลือย-ถูกมัด

อดีตนางงามฟิลิปปินส์ วัย 35 โดนลักพาตัวจากร้านชำ ก่อนพบเป็นศพถูกมัดเปลือยกลางทะเลใน 4 วันถัดมา ด้านครอบครัวเรียกร้องความยุติธรรม
ภาพจาก Police Regional Office 8
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail
ภาพจาก Police Regional Office 8
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Akini Arradaza
หลักฐานสำคัญคือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม เผยให้เห็นว่า ผู้ตายกำลังเดินซื้อของในร้านขายของชำย่านบาเลนเซีย แต่ระหว่างนั้นกลุ่มคนร้ายถืออาวุธลงจากรถ แล้วเข้ามาหาผู้ตาย โดยบังคับเธอขึ้นไปบนรถโตโยต้า วีโก สีดำ จากนั้นหลบหนีไปทางเมืองคานังกา และต่อมามีรายงานว่ารถคันเดียวกันปรากฏที่เมืองตักโลบัน ในจังหวัดเลเต
ช่วงเช้าวันที่ 4 สิงหาคม น้องสาวของผู้ตาย เข้าแจ้งความคนหาย โดยเปิดเผยว่าพี่สาว สนทนากับชายคนหนึ่งชื่อ เพย์-แอป ดริลอน ในเช้าวันที่ถูกลักพาตัวไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Akini Arradaza
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Akini Arradaza
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail