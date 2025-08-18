สาวเล่านาทีเฉียดตาย รถหมุน 3 รอบ หวิดตกทางด่วน หลังแก๊งรถหรูแต่งซิ่งชน

สาวเล่านาทีเฉียดตาย แก๊งรถหรูแต่งซิ่งชน รถหมุนเป็นลูกข่าง 3 รอบ หวิดตกทางด่วน สติกระเจิง พร้อมเปิดคลิปที่ได้จากคนชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chalita Panyasong
จากกรณีแก๊งรถหรูแต่งซิ่ง เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันสนั่นนับ 10 คัน บนทางด่วนอุดรรัถยา ฝั่งขาออก มุ่งหน้าบางประอิน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในช่วงกลางดึกวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีคลิปถูกแชร์ต่อจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลนั้น
อ่านข่าว : ส่องภาพ ก๊วนรถแต่งซิ่งพังยับ 10 คัน เปิดนาทีแข่งกันมาบนทางด่วน ก่อนพลาดชนสนั่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chalita Panyasong
ล่าสุด (17 สิงหาคม 2568) พบผู้ใช้เฟซบุ๊ก Chalita Panyasong ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากเหตุดังกล่าว ออกมาเผยภาพและคลิปขณะเกิดเหตุ พร้อมเล่าประสบการณ์ที่ยอมรับว่าน่ากลัวที่สุดในชีวิต ดังนี้
"เราคือรถชาวบ้าน BMW สีน้ำเงิน ที่ขับมาบนถนนแบบความเร็วปกติ ทุกคืนเราจะใช้ทางด่วนเส้นนี้กลับบ้าน ชิดลม - รังสิต และในวันเกิดเหตุก็เช่นเดียวกัน แฟนเราเป็นคนขับ อยู่ ๆ ก็มีรถที่มาด้วยความเร็วสูง แฟนเราจึงพยายามออกซ้ายให้
ทางเส้นนั้นจะเป็น 3 เลน ที่บีบเหลือ 2 เลน อีกคันมาจากเลนขวา ส่วนเรามาเลนกลาง ช่วงจังหวะที่เลนบีบเหลือ 2 เลน คันที่มาด้วยความเร็ว จึงเบรกไม่อยู่ ตามคลิปค่ะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chalita Panyasong
รถเราหมุนทั้งหมด 3 รอบถ้วน แบบทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก หมุนเป็นลูกข่างเลยละ หากชนแบบไม่ได้หมุน เราคงไม่ได้มีชีวิตรอดมา ในหัวตอนนั้นคือ ตกสะพานแน่ ๆ หลังจากรถหยุดหมุน คนที่มีสติที่สุดคือแฟนเรา ถามเราคำแรกเลยว่าเป็นอะไรไหม เจ็บตรงไหม ในขณะที่เราสติไปไหนแล้วก็ไม่รู้ พูดแต่จะตกสะพานแล้ว ๆ ๆ และร้องไห้ และรีบออกจากรถ
ประตูทางเราเปิดไม่ได้เพราะติดขอบแบริเออร์ จึงคลานออกมาทางประตูคนขับ แบบเท้าเปล่า ที่พื้นมีน้ำมันเต็มไปหมดเลย แบบในหนังเลยของจริง กลัวรถระเบิดมากเลย จึงพยามออกมาไกล ๆ แต่ก็ทำไรมากไม่ได้ พอได้สติก็รีบโทร. หาเพื่อน เพื่อนจึงขับรถมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chalita Panyasong
ตอนนั้นเราปวดหัวและคอมาก ๆ ส่วนแฟนเรามีรอยช้ำที่แขน น่าจะเกิดจากแรงกระแทกจาก airbags ตอนออกมาเห็นสภาพแต่ละคนก็คือ หนักทุกคันเลย หลังจากนั้นเพื่อนเราก็มาถึง จึงเอาเราไป รพ. ก่อน แฟนเรายังอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อนรอเคลื่อนย้ายรถ และไปเจอกันที่โรงพักประมาณตี 4-5 เราอยู่ที่นั้นตอนถึง 6 โมงเช้า ส่วนเรื่องคดีตอนนี้ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจ
ทางเราได้เห็นคอมเมนต์ต่าง ๆ แล้ว ขอบคุณมาก ๆ นะคะสำหรับคนที่เป็นห่วง ส่วนคนที่บอกว่าแฟนเราเป็นงู้นเป็นงี้บ้าง คุณพี่ลองไปกลิ้งบนทางด่วน 3 รอบแล้วมาให้สัมภาษณ์นักข่าวด้วยหน้าตาของคนมีความสุขดูนะคะ แบบคนปกติ ว่าทำได้ไหม ลองดูนะคะคุณพี่
ตอนนี้เรากับแฟนปลอดภัยแล้วค่ะ มีระบมตามร่างกายทั้งสองคนเลย ตอนนี้สามารถกลับไปขายสร้อยต่อได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chalita Panyasong
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chalita Panyasong
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chalita Panyasong