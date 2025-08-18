HILIGHT
จ่อสอบร้านเจ๊ไฝ พิษดราม่าไข่เจียวปู 4,000 ราคาไม่ตรงเมนู อัปเกรดปูให้ไม่แจ้ง

          กรมการค้าภายใน จ่อสอบร้านเจ๊ไฝ หลังดราม่าไข่เจียวปู 4,000 ราคาไม่ตรงตามเมนู อัปเกรดปูลูกค้าโดยไม่แจ้ง จู่ ๆ โดนราคา VIP จนเป็นไวรัลบนโซเชียล  
จ่อสอบร้านเจ๊ไฝ พิษดราม่าไข่เจียวปู 4000 ราคาไม่ตรงเมนู
ภาพจาก X @impeachii 

          จากกรณียูทูบเบอร์สาว PEACHII แชร์ประสบการณ์กินไข่เจียวปูร้านดัง ซึ่งระบุราคาในเมนู 1,500 บาท แต่พอจ่ายจริงทางร้านกลับคิดค่าไข่เจียวปู 4,000 บาท ทั้งที่ไม่ได้สั่งพิเศษ อยู่ ๆ โดนอัปเกรดปูแบบไม่แจ้งล่วงหน้า จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่น หลายคนแนะนำให้แจ้ง สคบ. 

อ่านข่าว : ได้เหรอ ? อินฟลูฯ สาวไปกินไข่เจียวปูร้านดัง อึ้งถูกฟาดไป 4,000 ทั้งที่เขียนในเมนู 1,500

จ่อสอบร้านเจ๊ไฝ พิษดราม่าไข่เจียวปู 4000 ราคาไม่ตรงเมนู
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

          ล่าสุด (18 สิงหาคม 2568) รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 รายงานว่า เมนูที่เป็นประเด็นนั้นคือไข่เจียวปู ร้านเจ๊ไฝ ซึ่งเมื่อเรื่องนี้ถูกแชร์จนเป็นไวรัล นายศุภณัฐ มีนชัยนนท์ สส.พรรคประชาชน ก็เข้ามาแนะนำว่า ให้แจ้ง สคบ. ได้ และหากเรื่องไม่คืบ สามารถนำหลักฐานยื่นร้องต่อกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคได้ 

          ขณะเดียวกันบางคนเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ไข่เจียวปู 4,000 บาท ของร้านนี้มีมานานแล้ว แต่เป็นราคาสำหรับ VIP หรือลูกค้าประจำ แต่การนำมาเสิร์ฟโดยไม่แจ้งก่อนนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ควรอย่างยิ่ง 

จ่อสอบร้านเจ๊ไฝ พิษดราม่าไข่เจียวปู 4000 ราคาไม่ตรงเมนู
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

          อย่างไรก็ตาม ไวรัลดังกล่าวไม่เพียงถูกถกเถียงเรื่องการคิดค่าอาหารไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในเมนู แต่หลายคนยังตั้งคำถามว่า เมื่อไหร่ สคบ. จะลงร้านนี้ เพราะเป็นที่รู้ดีเรื่องคิดราคาอาหารแต่ละครั้งไม่เท่ากัน รวมถึงตั้งคำถามเกี่ยวกับการจ่ายภาษีของร้านดังกล่าวด้วย เนื่องจากค่าอาหารที่สูงนั้น ย่อมหมายถึงรายได้ของร้านที่สูงเช่นกัน 

          ขณะที่ต่อมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งให้กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยยืนยันว่า ราคาที่เรียกเก็บกับผู้บริโภคต้องตรงกับราคาที่ระบุไว้ในเมนู ไม่ตรงปกไม่ได้ การค้าจะยั่งยืนได้ต้องอาศัยความไว้เนื้อใจเชื่อใจ ถ้าราคาไม่ตรงกับที่เห็นในเมนูย่อมเสียความรู้สึก

จ่อสอบร้านเจ๊ไฝ พิษดราม่าไข่เจียวปู 4000 ราคาไม่ตรงเมนู
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

จ่อสอบร้านเจ๊ไฝ พิษดราม่าไข่เจียวปู 4000 ราคาไม่ตรงเมนู
ภาพจาก X @impeachii 

ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, สวพ. FM91

 
จ่อสอบร้านเจ๊ไฝ พิษดราม่าไข่เจียวปู 4,000 ราคาไม่ตรงเมนู อัปเกรดปูให้ไม่แจ้ง
