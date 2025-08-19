HILIGHT
สตง. แจงยิบ ทำไมได้ที่ 1 ผลประเมินความโปร่งใส ในองค์กรอิสระ เก็บข้อมูลยังไง

          สตง. พูดแล้ว ปมได้ที่ 1 ผลประเมินความโปร่งใส ในองค์กรอิสระ ยันเก็บข้อมูลรอบด้าน สารพัดตัวชี้วัด เผยแล้วส่วนไหนได้คะแนนน้อยสุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนสู้ชีวิต อดีตไม่สวยหลอกนะ

          เป็นประเด็นฮือฮาที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนัก เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้รับผลการประเมิน ITA 94.64 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 1 ของหน่วยงานประเภทองค์กรอิสระ จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งที่ถูกสังคมกังขาเรื่องความโปร่งใสในการก่อสร้าง จากเหตุตึกถล่มขณะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 

อ่านข่าว : โอ้โห ! สตง. ประเมินความโปร่งใส ได้ที่ 1 ในองค์กรอิสระ - ดูหน่วยงานที่จัด ได้กี่คะแนน ? 
 
          ล่าสุด (18 สิงหาคม 2568) เฟซบุ๊ก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ระบุว่า... 

          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริต ด้วยวิธีการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานป้องกันการทุจริต โดยเป็นการดำเนินงานคู่ขนานกันไปกับมิติด้านการปราบปรามการทุจริต และมิติด้านการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทยเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดความยั่งยืน 

          โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือที่มีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง

          สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2568 โดยในการประเมินนั้นมีการเก็บข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้

ภาพจาก เฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร 

1. ส่วนที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

          - การปฏิบัติหน้าที่ 
          - การใช้งบประมาณ 
          - การใช้อำนาจ
          - การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
          -  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

          รวม 15 ข้อคำถาม โดยเป็นการเชิญชวนบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบสอบถามที่ Intranet ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่น้อยกว่า 400 ราย โดยมีผู้เข้าตอบจำนวน 693 ราย

2. ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

          - คุณภาพการดำเนินงาน 
          - ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
          - การปรับปรุงระบบการทำงาน 

ภาพจาก เฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร 

รวม 9 ข้อคำถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

          2.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ 1 สำนักงานการตรวจแผ่นดินเป็นผู้เชิญชวนให้หน่วยรับตรวจ สื่อมวลชน คู่สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างกับ สตง. เข้าตอบแบบสอบถามที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ราย โดยมีผู้เข้าตอบจำนวน 501 ราย

          2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ 2 ผู้ประเมิน (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บเอง จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ราย โดยเข้าจัดเก็บในวันที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจัดประชุมให้กับหน่วยรับตรวจ จำนวน 60 ราย และผู้ประเมินจัดเก็บเพิ่มเติมจากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ราย รวมมีผู้เข้าตอบ 88 ราย

3. ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

          - การเปิดเผยข้อมูล 
          - การป้องกันการทุจริต 

          รวม 28 ข้อคำถาม แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นแบบวัดที่ ให้ผู้ตอบแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน ผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในระบบ ITAS ซึ่งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเผยแพร่ที่เว็บไซต์สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ทั้ง 28 ข้อคำถาม

          ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจแผ่นดินมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ 94.64 คะแนน โดยคะแนนเป็นอันดับ 1 ประเภทหน่วยงานขององค์กรอิสระ โดยมีผลการประเมินที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน อยู่ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ได้ 81.78 คะแนน โดยเป็นตัวชี้วัดของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
สตง. แจงยิบ ทำไมได้ที่ 1 ผลประเมินความโปร่งใส ในองค์กรอิสระ เก็บข้อมูลยังไง อัปเดตล่าสุด 19 สิงหาคม 2568 เวลา 09:56:03 2,662 อ่าน
