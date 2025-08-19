โหนกระแส เปิดปมประวัติ หลวงพ่ออลงกต ชี้ถ้าวุฒิปลอม มีแววโดนอะไรบ้าง !?

โหนกระแส เปิดประเด็นร้อน เรื่องประวัติ หลวงพ่ออลงกต หลังลาออกจากเจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ ก่อนท่านบอกเป็นความฝัน วิเคราะห์ถ้าประวัติปลอม จะโดนอะไรบ้าง ?
วันที่ 19 สิงหาคม 2568 ในรายการ โหนกระแส โดยพิธีกร หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ก็ได้เปิดประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับกรณี "วัดพระบาทน้ำพุ" อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจาก หลวงพ่ออลงกต ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาส โดยได้สัมภาษณ์ ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และ ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา หรือ มหาหมี รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม พูดคุยถึงหลายประเด็นร้อนในสังคม รวมไปถึงประเด็นประวัติ "หลวงพ่ออลงกต" กับวุฒิการศึกษา ที่กำลังถูกสงสัยว่าเป็นของจริงหรือไม่
- วัดพระบาทน้ำพุ จากความทรงจำ แม้ไม่สนิทสนมคุ้นเคย อดีตก็เป็นวัดที่คนศรัทธา ?
ดร.อุทิส : จริง ๆ ผมจะคุ้นเคยกับอดีตเจ้าคณะภาค 3 ผมเรียกว่าหลวงเตี่ย คือพระธรรมราชานุวัตร วัดพระเชตุพน ย้อนกลับไป 30 ปีก่อน ท่านจะชมพระองค์นึงให้ผมฟัง บอกว่าพระองค์นี้ไม่ธรรมดา แม้จะจบนักธรรมโท แต่ก็จบปริญญาตรีวิศวะ ม.เกษตร จบโทวิศวะจากออสเตรเลีย นี่คือคำพูดหลวงเตี่ย ตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้ว ท่านบอกว่าพระองค์นี้น่าจับตามอง ในผลงานเรื่องโรคเอดส์
- ถามมั้ยว่าเอามาจากไหน จบวิศวะ ม.เกษตร ?
ดร.อุทิส : ยุคนั้นคงไม่มีคนสงสัยขนาดนั้น ว่าจะเป็นวุฒิจริงหรือเฟก รวมถึงบวชวัดบวรฯ ด้วย
มหาหมี : รู้กันหมดตอนนั้น ว่ามีพระรูปนึงเป็น ดร. จบมาจากเมืองนอก ตอนนั้นผมเป็นเณรก็ได้ยินข่าวว่าท่านเป็น ดร. ตั้งแต่สมัยนั้น จบเมืองนอก
- คำว่าจบออสเตรเลีย ตอนนั้นท่านโปรโมตออกมาเองหรือมีคนไปบอกกล่าว ?
ดร.อุทิส : หลวงเตี่ยพูดจะยกย่องท่าน จะขอท่านเป็นเจ้าคุณ เพราะหลวงเตี่ยเป็นเจ้าคณะภาค 3 ทีนี้ท่านก็ถูกคัดค้าน พระผู้ใหญ่บางรูปคัดค้านว่าให้ตรวจประวัติ เช็กประวัติท่านดี ๆ ก่อนนะว่าจริงแท้แค่ไหน แต่หลวงเตี่ยบอกว่าดูจากโปรไฟล์ ผลงานเชิงประจักษ์ ท่านอุ้มคนป่วยโรคเอดส์ ได้ใจหลวงเตี่ยตรงนี้
- ล่าสุดเหมือนท่านเองไม่น่าจบจากเกษตรฯ จริง ๆ อาจารย์อ๊อดท่านไปเช็กมา ?
ดร.อุทิส : อย่างผมกับท่านมหาหมี เราจะจบอะไรก็แล้วแต่ อย่างน้อยต้องมีเพื่อนครับ เช่น ผมจบ ปธ.9 ผมไม่ต้องเอาวุฒิแสดงหรอก แต่แพรรี่หรือใครต่อใครยันได้ว่าประโยค 9 ผมจบ มจร. รุ่น 35 มจร. ยันได้ แม้ไม่ต้องเอาใบกระดาษแสดง
- พระจบสูง มีโอกาสมากกว่าคนอื่นเหรอ ?
ดร.อุทิส : ดีกว่าเยอะ ยกตัวอย่างมหาหมีเปรียญ 7 ประโยค มหาหมีเรียกว่าไม่ต้องมาเป็นพระครูนะครับ พระครูมีหลายเลเวล มหาหมีนี่เป็นเจ้าคุณเลย
- ณ ตอนนั้นอาจารย์ได้ข่าวจากที่ไหนว่าท่านจบนี่จบโน่น ?
ดร.อุทิส : ผมได้ยินได้ฟังหลายคน ในฐานะผมเป็นผู้บริจาค เวลาเจอท่านที่ตลาด ผมก็ใส่ให้ท่าน 500 บาท ทำกับท่านน่าจะสม่ำเสมอ เพราะประทับใจ มีคนพูดว่าท่านเอาไปเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นพัน ๆ คน ช่วยผู้ป่วย ถ้าผมไม่ทำ อีก 3 เดือน วัดท่านจะปิด
- อยู่ในสายกับ อ.อ๊อด รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม ม.เกษตรศาสตร์ เห็นว่าอาจารย์ไปตรวจสอบเรื่องหลวงพ่ออลงกต ที่มีข่าวว่าท่านจบวิศวะที่ม.เกษตรศาสตร์ อาจารย์ไปตรวจสอบมาจริงมั้ย ?
อ.อ๊อด : จริงครับ ให้น้อง ๆ ช่วยดูระบบคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่าไม่เจอ ด้วยเป็นปีที่เก่ามาก แกอ้างว่าจบปี 2519 มีเอกสารบางชุดต้องไล่ตรวจทีละใบ และมี ตร.กองปราบ มาขอข้อมูลตรงนี้ว่าท่านจบจริงหรือเปล่า ประวัติหลวงพ่อพันล้าน คือดูแปลก ๆ ตั้งแต่บอกว่าอยู่ราชบุรี แต่ไปจบที่เทพศิรินทร์ เมื่อตรวจเช็กปรากฏว่าแกไม่ได้จบที่เทพศิรินทร์ แต่จบที่แก่นนคร วิทยาลัย คือขอนแก่น ในปี 2518 และจบปริญญาตรีวิศวะ 2519 ที่เกษตร ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จบจากแก่นนครที่ขอนแก่น 1 ปี แล้วมาจบวิศวะ ปี 2519 จากนั้นบินไปเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และจบปี 2522 แล้วบอกว่าออกมารับราชการที่กระทรวงเกษตร ไม่รู้กรมกองไหน แล้วก็มาบวช ปี 2522 ข้อมูลมันย้อนแย้ง
ทีนี้มันเกี่ยวข้องกับเกษตร ในกลุ่มผู้บริหารท่านก็บอกว่าช่วยดูให้หน่อย ก็เลยไปไล่ตรวจเช็ก ปรากฏว่าชื่อตอนจบที่แก่นนคร ใช้ชื่อว่าเกรียงไกร เพชร์แก้ว อันนี้เอฟซีบอกมาว่าเขาเป็นเพื่อนร่วม มศ.2/7 เขาจำได้ว่าหลวงพ่อใช้ชื่อเกรียงไกร เพชร์แก้ว เราก็ตรวจทั้งเกรียงไกร เพชร์แก้ว และอลงกต พลสุข แต่ก็ไม่มี แต่ว่าที่แก่นนครวิทยาลัย ยืนยันได้จาก ผอ.โรงเรียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีภาพหลวงพ่อพันล้านไปทำบุญตลอด เหมือนไปเยือนโรงเรียนเก่า อันนี้ก็ฟันธงว่าท่านไม่ได้จบเทพศิรินทร์ พอเรื่อง ม.เกษตร เปิดออกมา โดยคุณพุทธที่สัมภาษณ์ อ.อ๊อด มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียก็แปลก ปี 2522 แกบอกว่าจบวิศวะเครื่องกล แต่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียปีนั้นไม่มีสาขาวิศวะเครื่องกล พยายามให้เพื่อนเช็กอีกรอบ แต่เราไปเสิร์จอินเตอร์เน็ต คณะวิศวะเครื่องกลไม่มีเลย เขามีวิศวะสาขาอื่น
เราให้สัมภาษณ์และออกข่าวไปเมื่อวันก่อนตอน 4 ทุ่ม ปรากฏว่า อ.อ๊อด เล่นเน็ตอยู่เข้าไปเช็กประวัติหลวงพ่ออีกรอบ ประมาณ 24.25 นาที มีบุคคลนิรนามไปลบประวัติที่วิกิพีเดีย ลบ 2 ครั้ง คนมีรหัสเข้าวิกิพีเดียได้ คนไปแก้ไปตรวจทานต้องลงทะเบียน ต้องยืนยันตัวตนนะว่าเป็นใคร มาจากไหน ปรากฎว่าเป็นบุคคลนิรนาม ไล่ลบตอนเที่ยงคืน 25 นาที ลบไปทั้งหมด 180 ตัวอักษร เลือกลบเฉพาะโรงเรียนเทพศิรินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ลบออกเกลี้ยงเลย ตื่นเช้ามาก็ไปเช็กว่าบุคคลนิรนามคือใคร ปรากฏว่าเขาใช้ไอพีแอดเดรสอยู่ที่ จ.อุดรฯ ก็สันนิษฐานว่าเป็นคนที่เขารู้จักกันมั้ย เพราะอุดรฯ มาเรียนที่แก่นนคร ขอนแก่นก็แป๊บเดียว จากนั้นแกก็ลบทั้งหมด ทั้งในเพจวัดเพจอะไรก็ไม่มีเลย
- เพื่อความเป็นธรรมของท่าน ท่านได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับอีจัน เรื่องประวัติการศึกษา ว่าท่านจบจาก ม.เกษตร จริงมั้ย จบจากออสเตรเลียจริงมั้ย จบเทพศิรินทร์จริงมั้ย หลวงพ่อบอกว่าความจำอาตมาหายไปหลาย 10 เปอร์เซ็นต์ เพราะประสบอุบัติเหตุ จึงจำรายละเอียดบางช่วงบางตอนชีวิตไม่ชัดเจนทั้งหมด หลวงพ่อยังบอกด้วยว่าท่านเรียนชั้นประถมที่โพราราม ราชบุรี แม่ตายตอน 3 ขวบ จากนั้นย้ายไปอยู่กับพ่อที่ขอนแก่น พ่อมีอาชีพเป็นช่าง ทำให้ท่านเองซึมซับความชอบด้านงานช่างตั้งแต่เด็ก จากนั้นได้เรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายที่แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น หลวงพ่อบอกว่าเป็นโรงเรียนที่ประเทศออสเตรเลียสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียนแห่งนี้ ทำให้ท่านเองเกิดความประทับใจออสเตรเลีย หลวงพ่อเลยมีความฝัน อยากไปเรียนวิศวะที่ออสเตรเลีย ?
อ.อ๊อด : เลยให้ อ.อ๊อด มาตรวจใช่มั้ยครับ (หัวเราะ)
- ท่านอยากไปเรียนที่ออสเตรเลีย ไม่ชอบเรียนตามระบบ ไม่ได้เรียนต่อทันทีหลังจบมัธยมเหมือนเพื่อน ๆ แต่ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง แสวงหาความรู้ความสามารนำไปเลี้ยงชีพได้ หลวงพ่อเลือกเดินตามความฝันของตัวเองทางธรรมด้วย ส่วนเรื่องเทพศิรินทร์ หลวงพ่ออธิบายว่า ช่วงนึงยอมรับไปเทพศิรินทร์จริง ๆ แต่ไปเตะฟุตบอลช่วงปิดเทอม เพราะสนใจ แต่ไม่ได้เรียนที่นั่น เป็นแค่ช่วงสั้น ๆ แล้วกลับมาเรียนขอนแก่น ?
อ.อ๊อด : แล้วเกษตรศาสตร์เกี่ยวยังไงกับความฝันแกมั้ย
- พูดง่าย ๆ หลวงพ่อไม่ได้จบเทพศรินทร์ แค่ไปเตะบอล ไม่ได้จบ ม.เกษตร ไม่ได้จบออสเตรเลีย แต่มีความฝันว่าท่านอยากเข้าเรียน เหมือนถูกใจ ประทับใจ ?
อ.อ๊อด : เคสการใช้ประวัติการศึกษาปลอมต้องระวังนิดนึง ดูเคส สว.เกศ อันนั้นทำให้คนเข้าใจผิดว่าจบจากแคลิฟอร์เนีย ยูนิเวอร์ซิตี้ ได้ศาสตราจารย์มา ทำให้คนหลงเชื่อและลงคะแนนเลือกตั้ง สว. ตอนนี้ สว.เกศ เป็นผู้ต้องหาคดีศาลฎีกาแล้ว ฉะนั้นถ้ายศถาบรรดาศักดิ์ที่เขาปลอมให้ ทำให้หลวงพ่อมีบารมีสูงขึ้นจนทำให้คนเชื่อ มาบริจาค ก็อาจเข้าข่ายได้ ตรงนี้ต้องเคลียร์ตั้งแต่วันแรก จบจริงเอาใบปริญญามาโพสต์ก็จบแล้ว อันนี้ก็สรุปได้ว่าแกไม่ได้จบจริง เรียบร้อย เรื่องนี้เมื่อไม่จริง แล้วมีเรื่องอื่นอีกมั้ย อย่างในประวัติบอกว่าทำงานอยู่ที่กระทรวงเกษตร แสดงว่าไม่ใช่แล้ว เพราะปริญญาตรีก็ไม่ได้จบ ไปบวชวัดหลวง วัดบวรฯ ก็อยากให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาเช็กให้หน่อย เพราะว่า พระอุปัชฌาย์เท่าที่ทราบ ช่วงปี 2522 ไม่ได้อยู่ที่นั่น ฉะนั้นประวัติก็ไม่ถูกต้องทั้งหมด ตรงนี้ก็ฝากด้วย
- ถ้าท่านไม่ได้เรียนจบแบบนี้จริง ๆ แล้วข่าวที่ออกมา ถ้าเข้าทางพระมีความผิดมั้ย ?
ดร.อุทิส : ตราบใดที่ไม่มีคนร้องทุกข์กล่าวโทษ ก็ไม่มีความผิด อยู่ไปเรื่อย ๆ สังคมพระเป็นสังคมที่อยู่ด้วยโต ๆ กันแล้ว ปกครองกันเอง มีหลักให้ยึดคือวินัย 227 สามารถปลงอาบัติได้ทุกวันพระเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่อย่าผิดตัวหลัก ๆ ปาราชิก 4 ที่พระทุกองค์ต้องยึดเลยว่าอย่าพลาด
- แบบนี้ท่านเอาไปใส่ในหอในหมาย ?
ดร.อุทิส : ผมคิดว่าท่านแก้ได้ ท่านก็จะบอกว่าลูกศิษย์ทำเอง ท่านไม่เคยทำ โยนใส่แอดมิน ผมพูดถึงการแก้ตัวแก้ต่างทางคดีความ ท่านก็จะหลุดตรงนี้ไป
- ทางธรรมผิดมั้ย ?
ดร.อุทิส : ทางธรรมปลอมประวัติขนาดนี้ ถามว่าถึงปาราชิกมั้ยก็ไม่ถึงหรอกครับ อย่างมากก็แค่มุสา ปลงอาบัติก็จบ เหมือนพระแอบกินข้าวเย็น ความผิดเท่า ๆ กัน แต่สมมติว่ามีใครร้องทุกข์กล่าวโทษว่าท่านเป็นถึงพระราชาคณะ เจ้าฟ้าเจ้าคุณ ท่านเป็นเลเวล 2 เขาอาจบอกว่าตอนทำเรื่องขอโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ อาจเข้าข่ายผิด ม.112 หรือไม่
มหาหมี : เพราะการพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ต้องลงประวัติครับ ต้องไปดูว่าท่านกรอกประวัติเท็จหรือเปล่า
ดร.อุทิส : ผมพูดในทางกฎหมายนะครับ
มหาหมี : ท่านอาจไม่ลงก็ได้ ในการพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ประจำปี จะมีการเสนอประวัติและผลงานของท่าน ประวัติส่วนตัวนะ ไปที่ตำบล อำเภอ จังหวัด ไปที่มหาเถรสมาคม แล้วพอผ่าน มส. ปั๊บ ไปสำนักพุทธ ผ่านเลขาธิการวังในการโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ซึ่งตรงนั้นจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเท็จหรือไม่เท็จ
ดร.อุทิส : ที่สำคัญท่านต้องเซ็นยินยอมเอง เวลาขอกรอกสมณศักดิ์
มหาหมี : เหมือนกัน กรณีเอกชนขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ประจำปี ต้องมีตรวจแม้กระทั่งประวัติอาชญากร ประวัติการศึกษา ตรวจประวัติการประกอบอาชีพต่าง ๆ เพราะว่าจะมีการทูลเกล้าลงพระปรมาภิไธย สมณศักดิ์พระก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นต้องระวังครับ
- นั่นหมายความว่า ใบนั้นถ้าไปตามได้ แล้วในนั้นเขียนว่าจบอะไรมาเท่ากับเท็จทูลเลย ?
มหาหมี : ต้นขั้วสำนักพุทธน่าจะมีครับ เพราะต้องสำเนาไว้ก่อนส่งสำนักราชวัง เพื่อพิจารณาความชอบ
ดร.อุทิส : เหตุผลที่ต้องมี เพราะต้องมีการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ชั้นล่างได้สัก 5 พันกว่า
- ฉะนั้นสำนักพุทธต้องตอบได้ ?
มหาหมี : มีต้นขั้วทั้งหมดครับในการพิจารณา
- อยู่ที่สำนักพุทธจะออกมาพูดหรือเปล่า ?
มหาหมี : ท่านอาจไม่รับโทรศัพท์ก็ได้ อย่างที่หมอปลาบอก ถ้าเราถาม (หัวเราะ)
ดร.อุทิส : หรืออาจมีประเด็นนึง บอกว่าเอกสารเกิน 10 ปีแล้ว ไม่ได้เก็บแล้ว ก็มีทางออกครับ (หัวเราะ)
- คิดว่าท่านคงร้อน ๆ หนาว ๆ แต่เพื่อความเป็นธรรม ท่านอาจไม่ได้ใส่ก็ได้ อาจเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ได้ ?
ดร.อุทิส : แต่ถ้าท่านเซ็นแสดงว่าท่านตรวจทานแล้ว อาจไม่ลงก็ได้ในส่วนที่เรากำลังพูดถึง อาจลงแค่นักธรรมโทก็ได้ เพราะประวัติทางโลกส่วนมากเขาไม่ค่อยลงกัน
- อยากให้สำนักพุทธออกมาชี้แจง ?
มหาหมี : ครับ เนื่องจากอยู่ในเนื้องานสำนักพุทธกับคณะสงฆ์อยู่ ปัจจุบันท่านยังไม่ได้ถูกกล่าวหาจากตร.หรือมีคร้องทุกข์เลย ตราบใดที่ไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นเลขคดี ยังอยู่ในอำนาจคณะสงฆ์ตรวจสอบกันอยู่ครับ ต้องทำ
ติดตามบทสัมภาษณ์กรณี "หลวงพ่ออลงกต" แบบเต็ม ๆ ในครั้งนี้ได้ทางรายการ โหนกระแส
