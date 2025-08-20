ซองดูฮี ไลฟ์เคลียร์ปมเงินบริจาค โอดข่าวลือบั้งไฟ 8 แสนทำเสียหาย - จ่อเอาผิด

ซองดูฮี ไลฟ์เคลียร์ปมเงินบริจาค ยันบริสุทธ์ใจ โอดข่าวลือบั้งไฟ 8 แสนทำเสียหาย จ่อเอาผิดเพจปลอม-คนกล่าวหา ย้ำใช้เงินช่วยชายแดนจริง เตรียมจดทะเบียนมูลนิธิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อรรถรส
จากกรณีมีเพจแฉอินฟลูฯ คนดัง เบื้องหน้าทำดี แต่เบื้องหลังพบว่าเป็นการเปิดมูลนิธิบังหน้า เพื่อจะหาเงินไปโปะหนี้พนัน หลังเสียพนันบั้งไฟกว่า 8 แสนบาท จนกลายเป็นประเด็นในขณะนี้ ขณะที่เพจ ซองดูฮี ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
ซองดูฮี โพสต์ขอรับบริจาค
ซองดูฮีโพสต์ภาพโปรโมทเปิดรับบริจาค โดยระบุให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว "ศุภกุล เครือเสน" เพื่อสมทบจัดตั้งมูลนิธิ "ศุภกุล" พร้อมชี้ว่าบัญชีนี้จะใช้ชั่วคราวจนกว่าจะจัดตั้งมูลนิธิสำเร็จ
หมออั้ม ตั้งคำถามกลางเฟซบุ๊ก
ต่อมา อั้ม อิราวัต หรือ หมออั้ม ได้โพสต์ตั้งคำถามว่า "โพสต์ที่ขอบริจาคหายไปไหน ?" ซึ่งทางซองดูฮีได้เข้ามาตอบ อ้าง "โพสต์แจ้งเฉพาะแฟนคลับ ไม่ได้แจ้งคนที่ไม่ชอบผม" และ "ผมไม่จำเป็นต้องรับเงินจากคนที่ไม่ชอบผม 5555"
อีกเพจแฉแชต ร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องโดนทวงหนี้ก่อนเปิดรับบริจาค
เพจหนึ่งโพสต์ภาพแชตหลุดจากกลุ่มสนทนา ที่ระบุว่า ซองดูฮีมีหนี้อยู่ก่อนหน้า โดยเฉพาะหนี้จากการ "เล่นบั้งไฟ" รวมกว่า 800,000 บาท
ข้อความบางช่วงระบุว่า "เล่นบั้งไฟเสียแปดแสนกว่า" และ "วิ่งไปเอาเงิน XX มาเคลียร์" รวมถึง "กลัวโดนทวง" โดยเรื่องเกิดก่อนมีเหตุที่ชายแดนไม่กี่วัน แต่จากนั้นไม่นาน ซองดูฮีได้เปิดรับบริจาคเพื่อจัดตั้งมูลนิธิ เพจจึงสงสัยว่าเป็นการรับบริจาคเพื่อช่วยชายแดนจริง หรือมีเจตนาแอบแฝงเพื่อนำเงินไปใช้หนี้บั้งไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
ซองดูฮีไลฟ์เคลียร์ทุกประเด็น - ยืนยันใช้เงินช่วยชายแดนจริง
จากดราม่าดังกล่าว ซองดูฮีได้ไลฟ์ชี้แจงต่อสาธารณชน ยืนยันว่าเงินบริจาคที่ได้รับ ถูกใช้เพื่อช่วยภารกิจชายแดนจริง โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้
- บริจาคให้โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 250,000 บาท และจัดซื้อน้ำดื่ม อาหาร น้ำมันรถกู้ชีพ
- ซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนให้ทหาร มูลค่า 1,000,000 บาท
- ซื้อลวดหนามหีบเพลง ส่งมอบให้กองทัพภาคที่ 2 มูลค่ากว่า 400,000 บาท
ซองดูฮี เผยว่ามีเอกสาร หนังสือขอบคุณ และภาพประกอบกิจกรรม สามารถให้ตรวจสอบได้ พร้อมย้ำว่าไม่ได้บังคับใครบริจาค เป็นการเปิดให้ตามศรัทธา 5 บาท 10 บาทก็รับหมด และเปิดเพียงแค่ 2 สัปดาห์ ไม่ได้เปิดตลอด
เคลียร์ประเด็นข่าวลือเรื่อง "บั้งไฟ 8 แสน"
ซองดูฮี ปฏิเสธว่าไม่เคยเอาเงินบริจาคไปเล่นบั้งไฟ ชี้ข่าวลือนี้ทำให้เสียหายมาก ซึ่งตนเตรียมดำเนินคดีเพจปลอมและผู้เผยแพร่ข้อความเท็จ ส่วนที่ตนถ่ายภาพกับคลิปลงทุกครั้ง ก็เพื่อเป็นหลักฐานว่านำเงินไปใช้จริง ไม่ได้ปั่นกระแส โดยที่ช่วยชายแดนเพราะเป็นบ้านเกิดของตนที่ จ.ศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ซองดูฮี เผยจะปิดบัญชีรับบริจาค และนำเงินที่เหลือราว 500,000 บาท ไปใช้ในการจัดตั้งมูลนิธิอย่างถูกต้อง และเตรียมจดทะเบียน "มูลนิธิ" เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้เงินในระยะยาวได้
ต่อมา ซองดูฮี ยังโพสต์ภาพตัวเองถือเอกสาร พร้อมข้อความว่าจะนำไปแจ้งความ ต้องการปกป้องชื่อเสียงจากสิ่งที่ถูกกล่าวหา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี