ทิว นรรัตน์ ทายาทโบว์แดง โพสต์ขอความช่วยเหลือ โดน ตร. ซ้อม-บังคับเซ็นยอมรับ !?

          คนเป็นห่วง ทิว นรรัตน์ เชาวน์วิวัฒน์ โพสต์ขอความช่วยเหลือ อ้างโดนตำรวจซ้อม บังคับให้เซ็นยอมรับ-ขึ้นรถไฟไปสงขลา ก่อนเงียบหายกว่า 24 ชม. หรือจะโดนอุ้ม ?
ทิว นรรัตน์ ทายาทโบว์แดง

ภาพจาก Instagram tiiw

          ทำเอาหลายคนเป็นห่วงไม่น้อย หลังจาก ทิว นรรัตน์ เชาวน์วิวัฒน์ นักแสดง ดีเจ และโปรดิวเซอร์ และนักธุรกิจหนุ่ม ทายาทยาสมุนไพรตราโบว์แดง โพสต์อินสตาแกรมและเฟซบุ๊ก เป็นข้อความขอความช่วยเหลือ เมื่อเวลา 10.49 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2568 โดยระบุว่า

          "ผมอยู่สถานรถไฟบางซื่อ กำลังโดนตำรวจบังคับให้ไปสงขลา ผมโดนซ้อม บีบคอ ให้เซ็นยอมรับ โดยตำรวจ สน.สุทธิสาร ตอนนี้เค้ากำลังบังคับไปรถไฟไปที่สงขลาครับ ใครเห็นข้อความนี้ช่วยผมสักครั้งได้มั้ย"

ทิว นรรัตน์ ทายาทโบว์แดง

ภาพจาก Instagram tiiw

            งานนี้หลายคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ทิว นรรัตน์ เชาวน์วิวัฒน์ โดนแฮก IG - เฟซบุ๊ก หรือเปล่า ถึงได้โพสต์ข้อความนี้ หรือจะโดนอุ้มไปจริง ๆ เพราะผ่านมากว่า 24 ชม. แล้ว แต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เพิ่มเติม หลายคนคอมเมนต์ถามว่าเกิดอะไรขึ้น ที่โพสต์คือเรื่องจริงไหม ให้ช่วยยังไง ตอนนี้โอเคไหม เพื่อนก็บอกว่า โทร. หาไม่ติดเลย
ทิว นรรัตน์ ทายาทโบว์แดง

ภาพจาก Instagram tiiw

           อนึ่งก่อนหน้านี้ ทิว นรรัตน์ เพิ่งโพสต์ภาพไปร่วมยินดีในงานตลาด Aum Aum ของนางเอกสาวซุปตาร์ อั้ม พัชราภา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2568 โดยมีรอยยิ้มสดใสตามปกติ ก่อนจะปรากฏโพสต์ขอความช่วยเหลือดังกล่าว
ทิว นรรัตน์ ทายาทโบว์แดง

ภาพจาก Instagram tiiw

ทิว นรรัตน์ ทายาทโบว์แดง

ภาพจาก Instagram tiiw

อัปเดตล่าสุด 21 สิงหาคม 2568 เวลา 17:54:32
