หลังสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ ออกแถลงล่าสุด

 
            สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ แถลงถอดถอนชื่อ หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ ออกจากประกาศเกียรติคุณนักเรียนเก่าดีเด่น แจงเหตุผล ทำไมมีชื่อแต่แรก

หลวงพ่ออลงกต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี

            วันที่ 21 สิงหาคม 2568 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การถอดถอนชื่อ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกขปญฺโญ) ออกจากประกาศเกียรติคุณนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 140 ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์

            สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ได้มีประเด็นสงสัยเกี่ยวกับประวัติหลายข้อของ หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ ว่าไม่เป็นความจริง รวมไปถึงเรื่องที่ว่าเคยเป็นศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ด้วย โดยรายละเอียดแถลงการณ์ มีดังนี้

            อ่านข่าว : หลวงพ่ออลงกต แจงปม ป.โท ออสเตรเลีย - นักบอลเทพศิรินทร์ ความจริงคือยังไง !?

หลวงพ่ออลงกต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี

            "ตามที่ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดทำหอเกียรติยศเพชรเทพศิรินทร์ และนักเรียนเก่าดีเด่น Debsirin Hall of Fame ในโอกาสครบรอบ 140 ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์ และพระราชวิสุทธิ ประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักเรียนเก่า เทพศิรินทร์ดีเด่น และปรากฏรูปภาพของพระราชวิสุทธิประชานาถ ในหอเกียรติยศเพชรเทพศิรินทร์ฯ นั้น

หลวงพ่ออลงกต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี

หลวงพ่ออลงกต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี

            ต่อมาได้ปรากฏข้อมูลตามสื่อสาธารณชนว่า พระราชวิสุทธิประชานาถ มิได้ศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันต่อการดำเนินการของสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในกรณีดังกล่าว สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอชี้แจงดังนี้

            1. การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 140 ปี โรงเรียน เทพศิรินทร์ ได้ดำเนินการโดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติและองค์ประกอบต่าง ๆ

            โดยนำข้อมูลหลักฐานจากบันทึก นักเรียนเก่าดีเด่นในวาระครบรอบ 130 ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก จึงทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประวัติของพระราชวิสุทธิประชานาถ ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในช่วงเวลานั้น และที่ผ่านมาพระราชวิสุทธิประชานาถ แสดงออกต่อสาธารณชนทั่วไปว่า ตนเองเคยศึกษาที่โรงเรียน เทพศิรินทร์

            2. จากการให้สัมภาษณ์ของพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกขปญฺโญ) ต่อสื่อมวลชนว่า ตนเองมิได้ เคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้เพียงเข้าร่วมการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ในช่วงเวลาหนึ่ง จากกรณี ดังกล่าว จึงเป็นเหตุที่มาของความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า พระราชวิสุทธิประชานาถ เคยศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์

            จากกรณีดังกล่าว สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ดำเนินการถอดถอนชื่อพระราชวิสุทธิประชานาถ ออกจากประกาศเกียรติคุณนักเรียนเทพศิรินทร์เก่าดีเด่น ในโอกาสการก่อตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ ครบรอบ 140 ปี และนำรูปภาพของพระราชวิสุทธิประชานาถ ออกจากหอเกียรติยศเพชรเทพศิรินทร์และนักเรียนเก่าดีเด่น Debsirin Hall of Fame แล้ว

            ทั้งนี้ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าวและจะถือเหตุการณ์นี้เป็นกรณีศึกษา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานการจัดทำหลักเกณฑ์และการพิจารณาคัดเลือก นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ดีเด่นให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและคุณค่าแห่งเกียรติคุณนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ดีเด่น ตามเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์เพื่อประชาคมเทพศิรินทร์สืบไป

หลวงพ่ออลงกต

หลวงพ่ออลงกต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี


โพสต์เมื่อ 21 สิงหาคม 2568 เวลา 20:19:24
