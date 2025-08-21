สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ แถลงถอดถอนชื่อ หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ ออกจากประกาศเกียรติคุณนักเรียนเก่าดีเด่น แจงเหตุผล ทำไมมีชื่อแต่แรก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี
วันที่ 21 สิงหาคม 2568 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การถอดถอนชื่อ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกขปญฺโญ) ออกจากประกาศเกียรติคุณนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 140 ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์
สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ได้มีประเด็นสงสัยเกี่ยวกับประวัติหลายข้อของ หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ ว่าไม่เป็นความจริง รวมไปถึงเรื่องที่ว่าเคยเป็นศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ด้วย โดยรายละเอียดแถลงการณ์ มีดังนี้
"ตามที่ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดทำหอเกียรติยศเพชรเทพศิรินทร์ และนักเรียนเก่าดีเด่น Debsirin Hall of Fame ในโอกาสครบรอบ 140 ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์ และพระราชวิสุทธิ ประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักเรียนเก่า เทพศิรินทร์ดีเด่น และปรากฏรูปภาพของพระราชวิสุทธิประชานาถ ในหอเกียรติยศเพชรเทพศิรินทร์ฯ นั้น
1. การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 140 ปี โรงเรียน เทพศิรินทร์ ได้ดำเนินการโดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติและองค์ประกอบต่าง ๆ
โดยนำข้อมูลหลักฐานจากบันทึก นักเรียนเก่าดีเด่นในวาระครบรอบ 130 ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก จึงทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประวัติของพระราชวิสุทธิประชานาถ ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในช่วงเวลานั้น และที่ผ่านมาพระราชวิสุทธิประชานาถ แสดงออกต่อสาธารณชนทั่วไปว่า ตนเองเคยศึกษาที่โรงเรียน เทพศิรินทร์
2. จากการให้สัมภาษณ์ของพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกขปญฺโญ) ต่อสื่อมวลชนว่า ตนเองมิได้ เคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้เพียงเข้าร่วมการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ในช่วงเวลาหนึ่ง จากกรณี ดังกล่าว จึงเป็นเหตุที่มาของความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า พระราชวิสุทธิประชานาถ เคยศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์
จากกรณีดังกล่าว สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ดำเนินการถอดถอนชื่อพระราชวิสุทธิประชานาถ ออกจากประกาศเกียรติคุณนักเรียนเทพศิรินทร์เก่าดีเด่น ในโอกาสการก่อตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ ครบรอบ 140 ปี และนำรูปภาพของพระราชวิสุทธิประชานาถ ออกจากหอเกียรติยศเพชรเทพศิรินทร์และนักเรียนเก่าดีเด่น Debsirin Hall of Fame แล้ว
ทั้งนี้ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าวและจะถือเหตุการณ์นี้เป็นกรณีศึกษา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานการจัดทำหลักเกณฑ์และการพิจารณาคัดเลือก นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ดีเด่นให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและคุณค่าแห่งเกียรติคุณนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ดีเด่น ตามเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์เพื่อประชาคมเทพศิรินทร์สืบไป
