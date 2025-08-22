HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เห็นสิ่งคล้ายลูกประคำอยู่ที่ริมน้ำตก สงสัยว่า มันคือไข่อะไร เอามือไปจับคนรีบห้ามทันที

          เห็นสิ่งคล้ายลูกประคำอยู่ที่ริมน้ำตก สงสัยว่า มันคือไข่อะไร พอเอามือไปจับ ชาวเน็ตรีบห้าม อย่าทำเด็ดขาด สิ่งนี้ปลากินแล้วถึงตาย




ไข่คางคก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pla Panaram

          วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Pla Panaram มีการโพสต์ถามในกลุ่ม นี่ตัวอะไร หลังจากเห็นวุ้นสาย ๆ กระจุกแนวหินตื้นริมน้ำตกห้วงน้ำเขียว เกาะกูด จ.ตราด จึงสงสัยว่า มันคือไข่ของตัวอะไร พร้อมเอามือไปจับมาถ่ายรูปให้เห็นกันชัด ๆ

          ด้านคนที่รู้ว่ามันคือไข่ของตัวอะไร ก็รีบเบรกทันทีว่า ไม่ควรเอามือไปจับ เพราะมันคือไข่คางคก มีพิษอ่อน ๆ บางคนจับแล้วรู้สึกคันได้ และไข่คางคก ถ้าปลากินเข้าไปก็ถึงตายมาแล้ว บ่งบอกถึงอันตรายได้เป็นอย่างดี





ไข่คางคก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pla Panaram

ไข่คางคก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pla Panaram

ไข่คางคก

ไข่คางคก

ไข่คางคก




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เห็นสิ่งคล้ายลูกประคำอยู่ที่ริมน้ำตก สงสัยว่า มันคือไข่อะไร เอามือไปจับคนรีบห้ามทันที โพสต์เมื่อ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 13:05:11 5,017 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย