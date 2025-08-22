เห็นสิ่งคล้ายลูกประคำอยู่ที่ริมน้ำตก สงสัยว่า มันคือไข่อะไร เอามือไปจับคนรีบห้ามทันที

เห็นสิ่งคล้ายลูกประคำอยู่ที่ริมน้ำตก สงสัยว่า มันคือไข่อะไร พอเอามือไปจับ ชาวเน็ตรีบห้าม อย่าทำเด็ดขาด สิ่งนี้ปลากินแล้วถึงตาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pla Panaram
วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก Pla Panaram มีการโพสต์ถามในกลุ่ม นี่ตัวอะไร หลังจากเห็นวุ้นสาย ๆ กระจุกแนวหินตื้นริมน้ำตกห้วงน้ำเขียว เกาะกูด จ.ตราด จึงสงสัยว่า มันคือไข่ของตัวอะไร พร้อมเอามือไปจับมาถ่ายรูปให้เห็นกันชัด ๆ
ด้านคนที่รู้ว่ามันคือไข่ของตัวอะไร ก็รีบเบรกทันทีว่า ไม่ควรเอามือไปจับ เพราะมันคือไข่คางคก มีพิษอ่อน ๆ บางคนจับแล้วรู้สึกคันได้ และไข่คางคก ถ้าปลากินเข้าไปก็ถึงตายมาแล้ว บ่งบอกถึงอันตรายได้เป็นอย่างดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pla Panaram
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pla Panaram
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pla Panaram
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pla Panaram
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pla Panaram