ชายเสื้อเหลือง เปิดใจ มีอะไรกับหญิงแทงป้ามีนา แลกกับเงิน 1,000 บาทเพื่อจบเรื่อง

ชายเสื้อเหลือง วัย 67 ปี เปิดใจ มีอะไรกับจารุวรรณจริง แลกกับเงิน 1,000 บาทเพื่อจบเรื่อง แต่ไม่รู้ทำไมไปแทงป้ามีนา ที่ไม่ไปงานศพเพราะยุ่งกับตำรวจ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากกรณีที่ป้ามีนา เจ้าของร้านอาหารตามสั่งถูกนางสาวจารุวรรณแทงจนเสียชีวิต เนื่องจากโมโหที่ไม่ยอมช่วย ทำให้ตัวเองที่กำลังเมาอยู่เดินทางไปกับชายเสื้อเหลือง ก่อนถูกปู้ยี่ปู้ยำ แถมไม่เอาเรื่อง
อ่านข่าว : เปิดความเห็นพี่หนุ่ม หลังสาวแทงป้าร้านข้าวดับ ฉุนปล่อยผู้ชายปู้ยี้ปู้ยำ แต่ไม่เอาเรื่อง งงมาก
ล่าสุด วันที่ 23 สิงหาคม 2568 ช่อง 3 รายงานว่า นายแดง ชายเสื้อเหลืองคนดังกล่าววัย 67 ปี กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุมีคนโทรศัพท์ให้ตนเองไปดูที่ร้าน ตนก็ไป แต่ตนไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุ ณ เวลานั้น มีมีงตนอยู่กับป้ามีนา 2 คน คนถามป้าว่า จะเอายังไง ป้าบอกให้เอากลับไปนอนที่บ้าน ถ้าปล่อยให้นอนที่นี่คนเดียว หากใครมาทำอะไรไม่ดีอาจทำให้เสียชื่อเสียงร้านได้ แล้วป้ามีนาก็เข้าบ้านนอน
ทั้งนี้ เรื่องที่มีคนบอกว่า ป้ามีนาจะให้หญิงคนนี้ไปนอนที่บ้านของป้า ตนไม่ทราบ รู้แค่ว่าหญิงคนี้ไม่มีสติ เมามาก มีขวดเบียร์วางบนโต๊ะประมาณ 6-7 ขวด แลตนก็ไม่รู้จักบ้านหญิงสาวด้วย
เรื่องตนไปข่มขืน เรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริง เพราะผู้หญิงมากับตนเองไม่มีขัดขืน มาถึงบ้านก็ไม่ได้มีอะไรกัน ตนเตรียมพัดลม ผ้าห่ม ให้นอนปกติ พอเวลาประมาณตี 3 ผู้หญิงก็ถามว่าตนอยู่ไหน ตนตอบว่า บ้านของตน ก่อนที่จะมีอะไรกันในช่วงเช้า หลังเสร็จกิจผู้หญิงก็ขอเงินตน 1,000 บาท แลกกับการไม่เอาเรื่อง ตนก็ให้เงินไป แล้วพากลับไปส่งที่ร้านของป้ามีนา และเรื่องราวตนกับหญิงสาวก็จบแค่คืนนั้น
ทั้งนี้ เรื่องที่หญิงสาวที่โกรธตน แต่ไปลงที่ป้ามีนา ตนไม่รู้ หรืออาจจะมีเรื่องกับป้ามีนามาก่อนก็ได้ ส่วนการที่ตนไม่ไปงานศพป้ามีนา ตนยุ่งกับการให้ข้อมูลกับตำรวจอยู่
ชายเสื้อดำ เล่าเหตุการณ์ในมุมตัวเอง
นายทอง วัย 72 ปี ชายชุดดำ ตนไปนั่งดื่มเบียร์ที่ร้าน 2 ขวด เห็นว่าหญิงคนดังกล่าวดื่มอยู่แล้ว จึงไปร่วมโต๊ะ ตอนนั้นเธออยู่ในอาการเมามาก เรียกตนว่า ลุง พ่อ พี่ สลับกันไป
ตนพยายามเคลียร์เหตุ คอยหาวิธีช่วยเหลือให้หญิงสาวกลับบ้าน แต่ไม่อยากไปยุ่ง อุ้มก็ไม่อยาก ก็เลยกลับบ้าน จนไปเจอกับเสื้อเหลือง ก็เลยขอให้ตามมาดู แล้วตนก็กลับบ้านนอน ก่อนตนจะกลับตนได้ยินป้ามีนาสั่งชายเสื้อเหลืองว่า อย่าไปทำอะไรผู้หญิง เดี๋ยวปัญหามันจะเกิด ก่อนจะรู้ว่า ป้าถูกแทงเสียชีวิตในภายหลัง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากกรณีที่ป้ามีนา เจ้าของร้านอาหารตามสั่งถูกนางสาวจารุวรรณแทงจนเสียชีวิต เนื่องจากโมโหที่ไม่ยอมช่วย ทำให้ตัวเองที่กำลังเมาอยู่เดินทางไปกับชายเสื้อเหลือง ก่อนถูกปู้ยี่ปู้ยำ แถมไม่เอาเรื่อง
อ่านข่าว : เปิดความเห็นพี่หนุ่ม หลังสาวแทงป้าร้านข้าวดับ ฉุนปล่อยผู้ชายปู้ยี้ปู้ยำ แต่ไม่เอาเรื่อง งงมาก
ล่าสุด วันที่ 23 สิงหาคม 2568 ช่อง 3 รายงานว่า นายแดง ชายเสื้อเหลืองคนดังกล่าววัย 67 ปี กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุมีคนโทรศัพท์ให้ตนเองไปดูที่ร้าน ตนก็ไป แต่ตนไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุ ณ เวลานั้น มีมีงตนอยู่กับป้ามีนา 2 คน คนถามป้าว่า จะเอายังไง ป้าบอกให้เอากลับไปนอนที่บ้าน ถ้าปล่อยให้นอนที่นี่คนเดียว หากใครมาทำอะไรไม่ดีอาจทำให้เสียชื่อเสียงร้านได้ แล้วป้ามีนาก็เข้าบ้านนอน
ทั้งนี้ เรื่องที่มีคนบอกว่า ป้ามีนาจะให้หญิงคนนี้ไปนอนที่บ้านของป้า ตนไม่ทราบ รู้แค่ว่าหญิงคนี้ไม่มีสติ เมามาก มีขวดเบียร์วางบนโต๊ะประมาณ 6-7 ขวด แลตนก็ไม่รู้จักบ้านหญิงสาวด้วย
เรื่องตนไปข่มขืน เรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริง เพราะผู้หญิงมากับตนเองไม่มีขัดขืน มาถึงบ้านก็ไม่ได้มีอะไรกัน ตนเตรียมพัดลม ผ้าห่ม ให้นอนปกติ พอเวลาประมาณตี 3 ผู้หญิงก็ถามว่าตนอยู่ไหน ตนตอบว่า บ้านของตน ก่อนที่จะมีอะไรกันในช่วงเช้า หลังเสร็จกิจผู้หญิงก็ขอเงินตน 1,000 บาท แลกกับการไม่เอาเรื่อง ตนก็ให้เงินไป แล้วพากลับไปส่งที่ร้านของป้ามีนา และเรื่องราวตนกับหญิงสาวก็จบแค่คืนนั้น
ทั้งนี้ เรื่องที่หญิงสาวที่โกรธตน แต่ไปลงที่ป้ามีนา ตนไม่รู้ หรืออาจจะมีเรื่องกับป้ามีนามาก่อนก็ได้ ส่วนการที่ตนไม่ไปงานศพป้ามีนา ตนยุ่งกับการให้ข้อมูลกับตำรวจอยู่
ชายเสื้อดำ เล่าเหตุการณ์ในมุมตัวเอง
นายทอง วัย 72 ปี ชายชุดดำ ตนไปนั่งดื่มเบียร์ที่ร้าน 2 ขวด เห็นว่าหญิงคนดังกล่าวดื่มอยู่แล้ว จึงไปร่วมโต๊ะ ตอนนั้นเธออยู่ในอาการเมามาก เรียกตนว่า ลุง พ่อ พี่ สลับกันไป
ตนพยายามเคลียร์เหตุ คอยหาวิธีช่วยเหลือให้หญิงสาวกลับบ้าน แต่ไม่อยากไปยุ่ง อุ้มก็ไม่อยาก ก็เลยกลับบ้าน จนไปเจอกับเสื้อเหลือง ก็เลยขอให้ตามมาดู แล้วตนก็กลับบ้านนอน ก่อนตนจะกลับตนได้ยินป้ามีนาสั่งชายเสื้อเหลืองว่า อย่าไปทำอะไรผู้หญิง เดี๋ยวปัญหามันจะเกิด ก่อนจะรู้ว่า ป้าถูกแทงเสียชีวิตในภายหลัง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3