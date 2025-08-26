เปิดนาที พระอลงกต ขึ้นรถตอนตี 1 - หอบเงินแสน คาดจะหนี เข้ารวบทันควัน อ่านหมายจับบนรถ

เปิดนาที พระอลงกต ขึ้นรถตู้ตอนตี 1 คาดกำลังหนี เจอบุกรวบทันควัน - อ่านหมายจับบนรถ ค้นเจอเตรียมเงินไว้หลักแสน จะใช้ทำอะไร ? เลขายังไม่รู้เลย ตี 1 จะไปกิจนิมนต์ที่ไหน
จากกรณี พ.ต.ต. เอกรัฐ จันทร์มณี สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังเข้าจับกุม พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รวมถึงมีการจับกุม หมอบี ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด (26 สิงหาคม 2568) ตำรวจสอบสวนกลาง ได้เปิดภาพขณะตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คน โดยขณะนี้กำลังนำตัวเข้ามาที่ตำรวจสอบสวนกลาง โดยมีการอ่านหมายจับให้พระอลงกตฟังขณะนั่งอยู่บนรถตู้สีดำ ในช่วงเวลาที่ทำการจับกุมด้วย
ขณะเดียวกัน มีรายงานจากเดลินิวส์ออนไลน์ ระบุว่า พล.ต.ต. วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผู้บังคับการกองปราบปราม เปิดเผยว่า ทางตำรวจได้เข้าจับกุมพระอลงกตในช่วงตี 1 หลังชุดสืบสวนพบว่าพระอลงกตกำลังออกจากวัด โดยคาดว่าจะหลบหนี
ด้าน นายบรรเจต เทพพำนัก เลขาพระอลงกต และคณะกรรมการวัดพระบาทน้ำพุ เปิดเผยกับสื่อในเวลาต่อมา ยอมรับว่าเบื้องต้นยังไม่ได้คุยกับหลวงพ่อ และไม่ทราบเช่นกันว่าหลวงพ่อจะไปกิจนิมนต์ที่ไหนช่วงตี 1 ขณะนี้ตนอยู่ระหว่างเดินทางมาที่กองปราบฯ เพื่อเยี่ยมหลวงพ่อ ส่วนเรื่องเงินประกันตัวกับการเปลี่ยนชื่อนั้น ตนไม่ทราบ
ขณะที่เรื่องเล่าเช้านี้ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาชุดสืบสวนตำรวจกองบังคับการปราบราม ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของพระอลงกตมาโดยตลอด พบว่าพระอลงกตไม่เคยออกจากวัดยามวิกาล กระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาได้นั่งรถส่วนตัวออกจากวัด รวมถึงเตรียมเงินหลักแสนบาทติดไปด้วย โดยจากการตรวจค้นรถพบเงินกระจายอยู่ในกระเป๋าต่าง ๆ ทำให้เชื่อว่าเป็นการเตรียมการหลบหนี เพราะรู้ตัวว่ากำลังจะถูกดำเนินคดี ชุดสืบสวนจึงเข้าแสดงหมายจับเพื่อจับกุม และอยู่ระหว่างสอบสวนสวนว่ากำลังจะนำเงินสดไปทำอะไร
