รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ส่อใช้ไม่ทัน 1 ต.ค. - จับตาสายสีม่วง-สีแดง จะต่ออายุโครงการไหม ?

          โครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ส่อแวว 1 ตุลาคม 2568 ยังไม่ได้ใช้ รอคลอดกฎหมายอีกเป็นเดือน ซ้ำของบกลางชดเชยไม่ได้ จับตา สายสีม่วง-สีแดง กระทบด้วย

รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย
ภาพจาก Surachet Jo / Shutterstock.com

          โครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย นับเป็นอีกหนึ่งนโยบาลสำคัญที่ชาวกรุงเฝ้ารอ ซึ่งเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านแอปฯ ทางรัฐ กันแล้วตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2568 โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด ไม่มีกำหนดเวลา และคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 

          อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (26 สิงหาคม 2568) รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 เปิดเผยว่า โครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายนั้น ส่อเค้าว่าจะใช้ไม่ทันกำหนดวันที่ 1 ตุลาคมนี้ อีกทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดง และสายสีม่วง ที่ดำเนินมาตรการนำร่องไปก่อน ก็กำลังจะสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งหลังสิ้นสุดมาตรการก็จะต้องกลับมาจ่ายราคาเท่าเดิม เว้นแต่ ครม. จะต่ออายุมาตรการ 

          โดย นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ได้พยายามผลักดันให้การประกาศใช้มาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายทุกสาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ตามที่เคยประกาศไว้ แต่กระบวนการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย , พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และ พ.ร.บ.การขนส่งทางราง รวมถึงการประกาศบังคับใช้ของกฎหมายลูก อาจจะเกิดความล่าช้า คาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 1 เดือน จึงอาจทำให้ต้องขยับการประกาศใช้มาตรการออกไป 

          สำหรับสาเหตุที่ต้องรอ พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เนื่องจากต้องจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม ซึ่งจะเป็นกลไกในการชดเชยส่วนต่างของรายได้ค่าโดยสารให้กับผู้ให้บริการรถไฟฟ้า เพื่อให้สามารถเก็บอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายได้จริง นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ พ.ร.บ. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่จะนำเงินจากกองทุน รฟม. มาชดเชยค่าโดยสาร แต่ก็ยังไม่ผ่าน 

          ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับรายงานจากคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีที่กระทรวงคมนาคมจะขอใช้งบกลาง มาใช้ในโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เพื่อชดเชยให้กับผู้ประกอบการรถไฟฟ้า โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้ว่า กระทรวงคมนาคมไม่สามารถเสนอขอรับจัดสรรงบกลางมาใช้ชดเชยได้ เนื่องจากมองว่ายังไม่เป็นเรื่องเร่งด่วน 

          ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม จึงต้องเร่งพยายามผลักดันให้มีการพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับให้ผ่านก่อน ซึ่งตามขั้นตอนเมื่อผ่านสภาแล้ว ต้องเข้าพิจารณาของวุฒิสภาซึ่งใช้เวลา 1 เดือน และหากผ่านการพิจารณาแล้ว ก็ต้องเข้าขั้นตอนการจัดทำออกกฎหมาย ใช้ระยะเวลาเป็นเดือน ซึ่งจะไม่ทันบังคับใช้มาตรการในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 อย่างแน่นอน 
  
          ต่อมา นางมนพร เปิดเผยถึงกรณีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่าไม่มีปัญหาและไม่ต้องกังวล คาดว่าร่างกฎหมายจะเสร็จในสัปดาห์นี้ ก่อนส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอน และในการประชุม ครม. วันนี้ กระทรวงคมนาคมก็จะหารือ ครม. เพื่อขอต่ออายุดครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ของสายสีแดง และสายสีม่วง 




