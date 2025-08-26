สึกแล้ว ! พระอลงกต ยอมนุ่งชุดขาว เปลี่ยนสถานะเป็นทิดจอร์จ อ้างไม่ได้ตั้งใจหนีทหาร

พระอลงกต ยอมสึกแล้ว หลังไม่ให้ความร่วมมือ จน บิ๊กเต่า เข้าเจรจา ในที่สุดยอมลาสิกขาเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินคดี สถานะจากพระผู้ใหญ่ เป็นทิดจอร์จ
ความคืบหน้ากรณี พระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ หรือชื่อเดิมคือ นายเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ชื่อเล่น จอร์จ ถูกจับกุมกลางดึกขณะขึ้นรถเตรียมหลบหนี ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเจ้าตัวไม่ยอมสึก แม้กำลังจะถูกดำเนินคดีแล้วก็ตาม
ล่าสุด (26 สิงหาคม 2568) เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า ขณะนี้พระอลงกตได้ลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง บช.ก.) เข้ามาช่วยเจรจา จนในที่สุดพระอลงกตจึงยอมสึก เพื่อนำตัวเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินคดีตามกฎหมาย
