ส่องอีกหนึ่งธุรกิจบันเทิง หมอบี พบ อรอุ๋ง น้องสาวคนสนิท ถือหุ้นร่วม - นั่งเก้าอี้กรรมการ

หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปรากฏชื่อถือหุ้นใหญ่ 2 กิจการ หนึ่งในนั้นมี นักร้องสาว เป็นกรรมการ - ถือหุ้นร่วมกัน จัดตั้งมาได้เกือบ 2 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี
จากกระแสข่าวการจับกุม นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ตามหมายจับความผิดตาม ม.147, 157 และฟอกเงิน หลังปรากฏข่าวเกี่ยวกับเงินบริจาคในช่วงเวลาที่ผ่านมา สังคมจึงให้ความสนใจกับเรื่องราวของหมอบี ตลอดจนธุรกิจต่าง ๆ ที่เขามีส่วนร่วมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี
โดยจากรายงานของฐานเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ระบุว่า นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล มีการดำเนินธุรกิจผ่าน 2 บริษัทจำกัด โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในทั้ง 2 กิจการ คือ บริษัท ยูเอ็นอีคิว จำกัด และ บริษัท นาถะ มหานคร จำกัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี
บริษัท ยูเอ็นอีคิว จำกัด
- จดทะเบียนจัดตั้ง 12 ตุลาคม 2566
- ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
- ประกอบธุรกิจกิจ ตัวแทนคัดเลือกนักแสดง
- การถือหุ้น 40% (4,000 หุ้น) มูลค่า 102,997 บาท
บริษัท นาถะ มหานคร จำกัด
- จดทะเบียนจัดตั้ง 8 กรกฎาคม 2563
- ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
- ประกอบธุรกิจกิจ ขายอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค
- การถือหุ้น 92% (46,000 หุ้น) มูลค่า -6,710,385 บาท
ทั้งนี้ พบว่าในส่วนของ บริษัท ยูเอ็นอีคิว จำกัด เมื่อนำข้อมูลไปตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าสถานะยังดำเนินกิจการอยู่ โดยปรากฏชื่อ นางสาวพัศชนันท์ เจียจิรโชติ เป็นกรรมการเพียงคนเดียว โดย นางสาวพัศชนันท์ หรือ อรอุ๋ง คือนักร้องสาว อดีตไอดอลสาววง BNK48
ภาพจาก Instagram ornoung
นำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 11 มิถุนายน 2568 มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 2 คนคือ นางสาวพัศชนันท์ เจียจิรโชติ ถือหุ้นใหญ่สุด 60% และ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล ถือ 40%
ในส่วนการนำส่งงบการเงินเมื่อปี 2567 พบว่า บริษัท ยูเอ็นอีคิว จำกัด มีสินทรัพย์รวม 270,583 บาท รายได้รวม 660,090 บาท รายจ่ายรวม 891,955 บาท ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 231,865 บาท
ขณะที่งบการเงินเมื่อปี 2566 ซึ่งเป็นปีแรกที่ส่งรายการงบการเงิน พบว่า บริษัท ยูเอ็นอีคิว จำกัด มีสินทรัพย์รวม 629,075 บาท รายได้รวม 1,207,017 บาท รายจ่ายรวม 967,658 บาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 239,358 บาท
ภาพจาก Instagram ornoung
รายได้รวม
ปี 2567 รายได้รวม 660,090 บาท
ปี 2566 รายได้รวม 1,207,017 บาท
สรุปรายได้ทั้งสิ้น 1,867,107 บาท
ปี 2567 ขาดทุน 231,865 บาท
ปี 2566 กำไร 239,358 บาท
ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ