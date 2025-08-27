HILIGHT
คุมตัว อดีตพระอลงกต - หมอบี เข้าห้องขัง - ค้านประกันตัว พบอิดโรยแต่ยังยิ้มได้


            คุมตัว อดีตพระอลงกต - หมอบี เข้าห้องขัง หลังสอบเครียดกว่า 24 ชม. พบสภาพอิดโรย ยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พบทิดจอร์จยังยิ้มได้


ภาพจาก X @onenews31 

            ความคืบหน้ากรณีการจับกุม อดีตพระอลงกต และ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ  หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ที่ถูกรวบตัวในช่วงกลางดึกวานนี้ (26 สิงหาคม 2568) ก่อนนำตัวมาสอบปากคำที่กองปราบปรามฯ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้ 
            
            ล่าสุด (27 สิงหาคม) ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 03.00 น. พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม ได้นำตัว อดีตพระอลงกต และ หมอบี เข้าห้องคุมขังที่อาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งระหว่างควบคุมตัวเข้าห้องคุมขัง สังเกตได้ว่าผู้ต้องหาทั้ง 2 คน มีอาการอ่อนเพลีย หลังถูกสอบปากคำนานกว่า 24 ชั่วโมง 



ภาพจาก X @onenews31 

            ด้านพนักงานสอบสวนให้ข้อมูลว่า จากการสอบปากคำเบื้องต้น อดีตพระอลงกตยังให้การเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เช่นเดียวกับหมอบีที่ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยอ้างว่ามีหลักฐานมาหักล้างการกระทำความผิด จากบัญชีที่เปิดรับบริจาค 
            
            ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวน เนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติกรรมหลบหนี กลัวว่าจะไปยุ่งกับพยานหลักฐานอื่น ๆ โดยการสอบสวนถือว่าเป็นการสิ้นสุดแล้ว ก่อนนำตัวส่งฝากขังต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภายในวันนี้ 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว


ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3 

คุมตัว อดีตพระอลงกต - หมอบี เข้าห้องขัง - ค้านประกันตัว พบอิดโรยแต่ยังยิ้มได้ อัปเดตล่าสุด 27 สิงหาคม 2568
