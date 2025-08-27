แฉ อลงกตการละคร แย้มคนมีหลายเมีย หึงหวงจนโป๊ะ ส่อเป็น หมอบี - เรื่องรถนักร้องว่าไง ?

บิ๊กเต่า ชี้ เดิมจะตั้งชื่อปฏิบัติการ อลงกตการละคร แต่เกรงใจกองปราบฯ ส่วนโป๊ะเพราะหึงหวง จากกิ๊กใหม่ มีเมียหลายคน ส่อเป็นเรื่อง หมอบี เผยแล้วเรื่องใช้เงินบริจาคซื้อรถให้นักร้อง มีข้อเท็จจริง 70%
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี
วันที่ 27 สิงหาคม 2568 พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการจับกุม อดีตพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ผ่านทางรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ โดยระบุว่า เดิมตนจะตั้งชื่อปฏิบัติการนี้ว่า "อลงกตการละคร" แต่ให้เกียรติกองปราบฯ เป็นผู้ตั้งชื่อ โดยเหตุผลที่ตนว่าเป็นการละคร เพราะรู้ว่าทุกอย่างที่สร้างขึ้นเป็นการละคร เพื่อฉายหนังเรื่องนี้ให้คนเชื่อ
ส่วน หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ นั้นไม่ใช่ตัวหลัก แม้จะเป็นจุดเริ่มต้น อลงกตต่างหากคือเป้าหมายหลักที่เป็นตัวปัญหา แม้ท่านจะทำความดี แต่สิ่งที่ทำนั้นไม่ใช่กิจของสงฆ์ แม้แต่ตนเองเมื่อมีคนมาให้ตรวจสอบ ก็ยังมองว่ามีส่วนที่ทำดีอยู่ เลยมองผ่านด้วยความศรัทธา แต่ไม่คิดว่าจะบานปลายขนาดนี้
ภาพจาก กรรมกรข่าวคุยนอกจอ
ส่วนประเด็นที่ทำให้เกิดเรื่องขึ้นมา เกิดจากปัญหาความหึงหวง โดยอดีตพระอลงกตมีภรรยาหลายคน และมี "กิ๊กใหม่" ที่มีอาการหึงหวง แล้วมาเปิดเผย จนเรื่องราวถูกเปิดโปง ซึ่งนี่เป็นข้อมูลที่เรารู้อยู่แล้ว
แต่พอไปพูดกับหมอบีก็ไปอีกอย่าง เมื่อ อลงกตการละคร มาเจอกับ หมอบีการละคร ก็ทำให้เรื่องกลิ้งไปกลิ้งมา ส่วนกรณีที่ หมอบี ถูกโยงว่าเอาเงินไปซื้อรถให้นักร้อง ตนยังไม่ยืนยัน แต่ข่าวก็ไปไกลและมีข้อเท็จจริงประมาณ 70%
อดีตพระอลงกต เป็นผู้มีอำนาจคนเดียวในการสั่งมูลนิธิ ทั้งเรื่องเงินและเรื่องต่าง ๆ แต่ก็อาจจะมีกรณีแบบ หมอบี อีกหลายคน
พร้อมกันนี้ พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ยังเตือนผู้ที่ถือครองทรัพย์สินวัดว่า เจ้าหน้าที่รู้หมดว่าใครถือครองที่ดิน หรือใครโกงทรัพย์สินไป ตอนนี้ยังไม่คืนจำนวนมาก มีสิทธิเจอข้อหาฟอกเงิน ซึ่งก็จะมีทั้งเจตนาและไม่เจตนา หากไม่มีเจตนาก็ควรรีบเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ เรายังให้ความเป็นธรรม แต่หากมีเจตนาและไม่คืน ก็เตรียมถูกบังคับใช้กฎหมายได้เลย
ภาพจาก กรรมกรข่าวคุยนอกจอ
ทั้งนี้ พล.ต.ต. จรูญเกียรติ เผยว่า จากการพูดคุยกับ อดีตพระอลงกต ก็จะมีเรื่องที่ท่านไปเรียนที่ขอนแก่น ไปเตะบอล มีการเอาเรื่องมาเล่าเป็นฉาก ๆ ท่านอ้างว่าพอไปเล่นบอลแล้วก็สำมะเลเทเมา เกเรมาก กินเหล้า มีการรับจ้างทำงานทั่วไปในไทย และไปทำงานก่อสร้างที่มาเลเซีย โดยลักลอบเข้า-ออกผ่านช่องทางธรรมชาติ
ในส่วนการลงทะเบียนทหารท่านอ้างว่าจำไม่ได้ ซึ่งจากนี้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบจากพยาน ข้อมูลหลาย ๆ อย่าง ว่าตั้งแต่ท่านเกิดจนลาสิกขา ชีวิตท่านเป็นยังไง มันเป็นนิยายการละครเรื่องหนึ่งเลย ซึ่งเราจะทำรายละเอียดแล้วมาแถลงข่าวความชัดเจนอีกครั้ง
ภาพจาก กรรมกรข่าวคุยนอกจอ
พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ระบุว่า จอร์จการละครเนี่ย มีเรื่องเล่าเยอะ ยังต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมาดู ถ้าเจ้าหน้าที่พูดผิดไปจะทำให้เพี้ยน แต่ก็อีกไม่นานก็จะรู้กัน เจ้าหน้าที่ก็ยังคิดอยู่ว่าที่ท่านปิดบังข้อมูล จะเป็นเรื่องหนีทหารไหม หรือไปทำคดีอื่นมาแล้วหนี แต่ท่านอ้างว่าจำไม่ได้
มองว่าหากเป็นความผิดร้ายแรงท่านก็คงไม่พูดอยู่แล้ว ก็เป็นการบ้านของเราที่ต้องไปสืบต่อว่ามีไหม การที่ท่านนำชื่อ อลงกต มาใช้ ก็เพื่อปกปิดตัวเอง ลักษณะเหมือนหลบหนีอะไรสักอย่าง แต่จะหนีทหารหรือหนีคดี เรายังตรวจสอบไม่ได้ เพราะเราตรวจสอบจากฐานคดีแล้วยังไม่พบ ก็อาจมีเรื่องอื่นไม่ใช่แค่หนีทหารอย่างเดียว เพราะท่านพูดเองว่ามีช่วงที่สำมะเลเทเมาและเกเรมาก อาจจะไปทำอะไรมาก็ได้
อย่างไรก็ตาม ต่อมา พ.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม เผยในรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ว่า ยังไม่เจอเรื่องทิดจอร์จมีเมียหลายคน แต่เรื่องที่ พล.ต.ต. จรูญเกียรติ เล่าเกี่ยวกับเหตุหึงหวง และมีภรรยาหลายคนนั้น น่าจะเป็นฝั่งหมอบีมากกว่า โดยในทางสืบสวนพบว่าหมอบีมีแฟนหลายคน ซึ่ง เต่า คนสนิทหมอบี ก็ยืนยันว่าเป็นความจริง
* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 14.12 น.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งมงาย สไตล์หมอบี
* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 14.12 น.
ขอบคุณข้อมูลจาก กรรมกรข่าวคุยนอกจอฅ, โหนกระแส