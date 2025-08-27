HILIGHT
เปิดโฉนดชัด ๆ หมอบี โอนบ้านหรูให้ อดีตพระอลงกต แต่พบจุดผิดปกติ ท้ายสัญญา

 
             เปิดโฉนดชัด ๆ บ้านหรู 70 ล้าน ของหมอบี โอนให้ อดีตพระอลงกต ทำสัญญากันเรียบร้อย แต่พบเจตนาผิดปกติ ระบุท้ายสัญญา...หากหลวงพ่อมรณภาพ 

เปิดโฉนดชัด ๆ หมอบี โอนบ้านหรูให้ อดีตพระอลงกต
ภาพจาก โหนกระแส 

           วันที่ 27 สิงหาคม 2568 รายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ยังคงมีการพูดคุยกันถึงเรื่อง หมอบี และ อดีตพระอลงกต หลังจากถูกจับกุมตัวและดำเนินคดี โดยมี เต่า คนใกล้ชิดของ หมอบี ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการของมูลนิธินาถะ มาร่วมในรายการ พร้อม พ.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม (รอง ผบก.ป.) มาร่วมพูดคุยในเรื่องการสืบสวนสอบสวน

           โดย เต่า เผยว่า มูลนิธินาถะ เพิ่งตั้งได้ประมาณ 1 ปีเศษ เพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ เมื่อได้เงินมาในมูลนิธิก็จะนำไปใช้ตามวัตุประสงค์ ซึ่งคนที่เป็นกรรมการมูลนิธิก็คือทีมงานบริษัทนาถะ ของหมอบี ดั้งเดิมอยู่แล้ว 

           อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เริ่มรายการพบว่า เต่า ถึงกับหลั่งน้ำตา จน หนุ่ม กรรชัย ต้องถามว่าร้องไห้เพราะอะไร กลัวหรือเสียใจกันแน่ ซึ่ง เต่า รับว่ารู้สึกเสียใจ เพราะทั้ง หมอบี และหลวงพ่อ ก็เหมือนญาติใกล้ชิด เหมือนคนในครอบครัว แต่คงมีบางเรื่องที่เขาไม่ได้บอกเรา 

           ขณะที่ พ.ต.อ. เอนก เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบ ใจฟ้า อดาเดมี และวัดพระบาทน้ำพุ พบว่ามีเช็คเงินสดมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เก็บไว้ที่วัด มีวันที่ย้อนหลังไปหลายปีมาก มันผิดปกติว่าทำไมถึงเก็บเช็คเงินสดไว้เยอะขนาดนี้ และเก็บไว้ในวัด 
 
           ในส่วนของบ้านดำ หรือบ้านหรูที่หมอบีสร้าง คิดว่าที่อ้างว่าสร้างด้วยเงินสดประมาณ 30 ล้านบาท ไม่น่าจะจริง เพราะรวมตกแต่งอะไรต่าง ๆ ก็น่าจะประมาณ 70 กว่าล้านบาท 
 
เปิดโฉนดชัด ๆ หมอบี โอนบ้านหรูให้ อดีตพระอลงกต
ภาพจาก โหนกระแส 

เปิดโฉนดชัด ๆ หมอบี โอนบ้านหรูให้ อดีตพระอลงกต
ภาพจาก โหนกระแส 

           ด้าน หนุ่ม กรรชัย เผยว่า ทีมงานได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านหรูหลังนี้ว่า เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา เมื่อหลวงพ่อทราบเรื่องว่าหมอบีแอบชักเงินออกไป ได้เรียกหมอบีมาสอบถาม หมอบีก็ตกใจที่หลวงพ่อรู้ จึงเสนอทางออกว่าจะซื้อรถให้หลวงพ่อ 3 คัน และเซ็นโอนบ้านดำให้หลวงพ่อ โดยมีการทำสัญญาโอนเรียบร้อย บ้านเป็นชื่อหลวงพ่อ

           แต่สุดท้ายก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมต่อมาหมอบีได้มาขอทำสัญญากันใหม่ ขอให้ระบุว่าหลวงพ่อต้องเอาบ้านไปทำเป็นสถานวิปัสนา หากไม่ทำ ก็จะให้กรรมสิทธิของบ้านกลับมาเป็นของหมอบีเหมือนเดิม 

           ด้าน พ.ต.อ.เอนก  ยืนยันว่า ข้อมูลจากการสอบสวนตรงกัน คือมีการทำสัญญาโอนบ้านไปยังหลวงพ่อจริง มีการทำสัญญาคาดหลังจริง แต่มีเงื่อนไขอีกข้อที่น่าสนใจคือ เงื่อนไขที่บอกว่าถ้าหลวงพ่อมรณภาพ ให้กรรมสิทธิ์ของบ้านกลับมาเป็นของผู้ให้ คือหมอบี 

           ทั้งที่ในทางแพ่งเมื่อให้ไป หรือจำหน่ายสิทธิ์ไปแล้ว และมีสัญญาถูกต้อง จดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่แล้วด้วย กรรมสิทธิ์ก็ต้องไปแล้ว แต่กลับมีการทำบันทึกท้ายพ่วงมาว่าหากผู้รับการให้เสียชีวิต ให้กลับมาเป็นของผู้ให้ ซึ่งในจุดนี้นทางมุมมองการสอบสวน ก็พอจะมองออกว่ามีเจตนาอะไรบางอย่าง 

เปิดโฉนดชัด ๆ หมอบี โอนบ้านหรูให้ อดีตพระอลงกต
ภาพจาก โหนกระแส 

เปิดโฉนดชัด ๆ หมอบี โอนบ้านหรูให้ อดีตพระอลงกต
ภาพจาก โหนกระแส 

 
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส 


เปิดโฉนดชัด ๆ หมอบี โอนบ้านหรูให้ อดีตพระอลงกต แต่พบจุดผิดปกติ ท้ายสัญญา โพสต์เมื่อ 27 สิงหาคม 2568 เวลา 14:56:37 2,070 อ่าน
