เปิดโฉนดชัด ๆ หมอบี โอนบ้านหรูให้ อดีตพระอลงกต แต่พบจุดผิดปกติ ท้ายสัญญา

เปิดโฉนดชัด ๆ บ้านหรู 70 ล้าน ของหมอบี โอนให้ อดีตพระอลงกต ทำสัญญากันเรียบร้อย แต่พบเจตนาผิดปกติ ระบุท้ายสัญญา...หากหลวงพ่อมรณภาพ
วันที่ 27 สิงหาคม 2568 รายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ยังคงมีการพูดคุยกันถึงเรื่อง หมอบี และ อดีตพระอลงกต หลังจากถูกจับกุมตัวและดำเนินคดี โดยมี เต่า คนใกล้ชิดของ หมอบี ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการของมูลนิธินาถะ มาร่วมในรายการ พร้อม พ.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม (รอง ผบก.ป.) มาร่วมพูดคุยในเรื่องการสืบสวนสอบสวน
โดย เต่า เผยว่า มูลนิธินาถะ เพิ่งตั้งได้ประมาณ 1 ปีเศษ เพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ เมื่อได้เงินมาในมูลนิธิก็จะนำไปใช้ตามวัตุประสงค์ ซึ่งคนที่เป็นกรรมการมูลนิธิก็คือทีมงานบริษัทนาถะ ของหมอบี ดั้งเดิมอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เริ่มรายการพบว่า เต่า ถึงกับหลั่งน้ำตา จน หนุ่ม กรรชัย ต้องถามว่าร้องไห้เพราะอะไร กลัวหรือเสียใจกันแน่ ซึ่ง เต่า รับว่ารู้สึกเสียใจ เพราะทั้ง หมอบี และหลวงพ่อ ก็เหมือนญาติใกล้ชิด เหมือนคนในครอบครัว แต่คงมีบางเรื่องที่เขาไม่ได้บอกเรา
ขณะที่ พ.ต.อ. เอนก เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบ ใจฟ้า อดาเดมี และวัดพระบาทน้ำพุ พบว่ามีเช็คเงินสดมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เก็บไว้ที่วัด มีวันที่ย้อนหลังไปหลายปีมาก มันผิดปกติว่าทำไมถึงเก็บเช็คเงินสดไว้เยอะขนาดนี้ และเก็บไว้ในวัด
ในส่วนของบ้านดำ หรือบ้านหรูที่หมอบีสร้าง คิดว่าที่อ้างว่าสร้างด้วยเงินสดประมาณ 30 ล้านบาท ไม่น่าจะจริง เพราะรวมตกแต่งอะไรต่าง ๆ ก็น่าจะประมาณ 70 กว่าล้านบาท
แต่สุดท้ายก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมต่อมาหมอบีได้มาขอทำสัญญากันใหม่ ขอให้ระบุว่าหลวงพ่อต้องเอาบ้านไปทำเป็นสถานวิปัสนา หากไม่ทำ ก็จะให้กรรมสิทธิของบ้านกลับมาเป็นของหมอบีเหมือนเดิม
ด้าน พ.ต.อ.เอนก ยืนยันว่า ข้อมูลจากการสอบสวนตรงกัน คือมีการทำสัญญาโอนบ้านไปยังหลวงพ่อจริง มีการทำสัญญาคาดหลังจริง แต่มีเงื่อนไขอีกข้อที่น่าสนใจคือ เงื่อนไขที่บอกว่าถ้าหลวงพ่อมรณภาพ ให้กรรมสิทธิ์ของบ้านกลับมาเป็นของผู้ให้ คือหมอบี
ทั้งที่ในทางแพ่งเมื่อให้ไป หรือจำหน่ายสิทธิ์ไปแล้ว และมีสัญญาถูกต้อง จดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่แล้วด้วย กรรมสิทธิ์ก็ต้องไปแล้ว แต่กลับมีการทำบันทึกท้ายพ่วงมาว่าหากผู้รับการให้เสียชีวิต ให้กลับมาเป็นของผู้ให้ ซึ่งในจุดนี้นทางมุมมองการสอบสวน ก็พอจะมองออกว่ามีเจตนาอะไรบางอย่าง
