เซอร์ไพรส์ ! เจ้าหญิงดูไบ หมั้นแรปเปอร์หนุ่มชื่อดัง หลังประกาศหย่าพระสวามีกลาง IG

เจ้าหญิงมาห์รา เจ้าหญิงดูไบ หมั้น เฟรนช์ มอนทานา แรปเปอร์หนุ่มชื่อดัง หลังประกาศหย่าพระสวามีกลาง IG เมื่อปีที่ผ่านมา
ภาพจาก Instagram hhshmahra
วันที่ 28 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า ชีคเคาะห์ มาห์รา บินต์ โมฮัมเหม็ด อัล มัคตูม วัย 31 ปี พระธิดาในชีค โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัล มัคตูม เจ้าผู้ครองรัฐดูไบ และนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้หมั้นหมายกับ เฟรนช์ มอนทานา (French Montana) แรปเปอร์หนุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายโมร็อกโก ภายหลังจากเมื่อปีที่ผ่านมา เธอได้ประกาศหย่ากับ (อดีต) พระสวามี ผ่านทางอินสตาแกรม โดยชี้เหตุเกี่ยวข้องกับพระสหายคนอื่น
ภาพจาก Instagram hhshmahra
ทางตัวแทนของแรปเปอร์หนุ่มได้ยืนยันกับรายงานของ TMZ ซึ่งเปิดเผยครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ระบุว่า เฟรนช์ มอนทานา ได้ขอแต่งงานกับ ชีคเคาะห์ มาห์รา หลังจากที่เขาร่วมเดินแบบบนรันเวย์ ในงานปารีสแฟชั่นวีค ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม รวมไปถึงไม่ได้ระบุวันแต่งงาน
"ตัวแทนยืนยันว่า ขณะนี้แผนงานแต่งงานอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งสองครอบครัวยังกำลังสรุปวันจัดงาน และจัดเตรียมรายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจน โดยทางครอบครัวตื่นเต้นและให้การสนับสนุนกับความสัมพันธ์ของทั้งสอง" ตัวแทน กล่าว
ภาพจาก Instagram frenchmontana
(อ่านเพิ่มเติม : เจ้าหญิงดูไบ ประกาศหย่าพระสวามี กลางอินสตาแกรม เผยเหตุเกี่ยวกับสหายคนอื่น)
ภาพจาก Instagram hhshmahra
โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ชีคเคาะห์ มาห์รา ได้พามอนทานาเที่ยวชมดูไบ และแชร์รูปถ่ายบนโซเชียลมีเดีย และหลังจากนั้นเรื่อยมา ทั้งคู่ก็ถูกพบเห็นอยู่ด้วยกันบ่อยครั้งตามร้านอาหารและสถานที่เที่ยวต่าง ๆ ทั้งในดูไบ โมร็อกโก และปารีส กระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทั้งสองได้เปิดเผยความสัมพันธ์สู่สาธารณะ โดยปรากฏตัวในงานแฟชั่นที่ปารีส และมีภาพขณะจับมือกัน
ภาพจาก Instagram frenchmontana
ภาพจาก Instagram frenchmontana
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post, People