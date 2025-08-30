เลขาฯ กฤษฎีกา ลั่นรักษาการนายกฯ ยุบสภา ไม่ได้ - ปชป. โต้ข่าวดีล 8 เก้าอี้รัฐมนตรี

เลขาฯ กฤษฎีกา มองอำนาจรักษาการนายกฯ ยุบสภาไม่ได้ - พรรคประชาชน โต้ปมดีลภูมิใจไทย ขอรัฐมนตรี 8 เก้าอี้ ย้ำจุดยืนทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้าน
ภาพจาก ช่อง 3
เป็นที่จับตาสำหรับสถานการณ์การเมืองไทย หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ความเป็นนายกรัฐมนตรีของ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร สิ้นสุดลง และคณะรัฐมนตรีพ้นทั้งคณะ ซึ่งต้องลุ้นกันต่อว่า 5 แคนดิเดตต่อไปนี้ ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป รวมถึงมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการยุบสภาด้วย ว่านายกรัฐมนตรีรักษาการสามารถทำได้หรือไม่
อ่านข่าว : เปิด 5 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไป หลังแพทองธาร ไม่ได้ไปต่อ มีใครบ้าง
ล่าสุด (30 สิงหาคม 2568) ข่าวช่อง 3 รายงานว่า นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้แสดงความเห็นถึงกรณีนายกรัฐมนตรีรักษาการ ว่ามีอำนาจยุบสภาได้หรือไม่ โดยชี้ว่าอย่างที่ตนเคยเผยแพร่ไปว่า เป็นอำนาจเฉพาะตัวตามหลักความไว้วางใจของนายกรัฐมนตรี ในระบบรัฐสภา โดยความเห็นส่วนตัว ตนก็เห็นว่าทำไม่ได้
ส่วนหากรัฐบาลประกาศยุบสภาจะมีปัญหาอะไรหรือไม่นั้น ก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เป็นความรับผิดชอบดุลยพินิจของรัฐบาลที่จะพิจารณา แต่ก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ว่ามีสิ่งใดทำได้หรือไม่ อันไหนควรทำหรือไม่ควรทำ พิจารณาอย่าให้ไปกระทบกระเทือนเบื้องพระยุคลบาท เพราะพระองค์ท่านไม่เกี่ยวกับการเมือง และคนที่เสนอขึ้นไปจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
ในเรื่องของอำนาจคณะรัฐมนตรีรักษาการ เนื่องจากความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุด เป็นการเฉพาะตัว ครม.จึงต้องพ้นจากตำแหน่งทางคณะ เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าให้ ครม. อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีใหม่ ซึ่งกรณีนี้ต่างจากกรณีการยุบสภา หรือสภาสิ้นอายุลง โดย ครม.ชุดปัจจุบัน อำนาจยังเต็มเหมือนปกติ ตนจึงขอให้เข้าใจตรงกัน ไม่อยากให้พูดกันไปคนละทางสองทาง เพราะฉะนั้นประชาชนจะสับสน
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์
1. นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง สส.
2. ครม.ชุดใหม่ ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเร็ว และไม่เกินการจัดพร้อมกับวันเลือกตั้ง สส.
3. พรรคประชาชน ยืนยันทำหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไป โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่ และจะไม่มีบุคคลใดจากพรรคประชาชน ไปเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี
ซึ่งตามเงื่อนไขข้อ 3 ได้ระบุไว้ชัดจนว่าพรรคประชาชน จะไม่มีส่วนในการส่งบุคคลใดก็ตามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรหรือตัวแทน ดังนั้นกระแสข่าวเรื่องดีล 8 เก้าอี้รัฐมนตรี จึงไม่เป็นความจริง
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3, พรรคประชาชน - People's Party