กระเป๋าต้องสงสัยในสนามบิน จนท. พิสูจน์กลิ่นดมไม่หยุด เปิดมาถึงกับลั่น เป็นงานมาก !

ไวรัลเรื่องราวชวนยิ้ม เมื่อพบกระเป๋าต้องสงสัยในสนามบิน เจ้าหน้าที่พิสูจน์กลิ่นดมไม่หยุด เปิดมาถึงกับหัวเราะลั่น รู้เรื่องเลย
ภาพจาก Douyin
วันที่ 1 กันยายน 2568 เว็บไซต์ MS news เผยเรื่องราวความวุ่นวายชวนขำขันภายในสนามบินประเทศจีน เมื่อสุนัขตำรวจหน่วยพิสูจน์กลิ่นเจอกระเป๋าต้องสงสัยใบหนึ่ง จึงดมไม่หยุดและไม่ยอมปล่อยไปแต่โดยดี ทางเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องขอให้ผู้โดยสารเปิดกระเป๋าเพื่อตรวจค้น และผลที่ออกมาทำเอาหลายคนหัวเราะไปตาม ๆ กัน
ภาพจาก Douyin
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ เมืองเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน คลิปวิดีโอในเหตุการณ์ถูกนำมาเผยแพร่จนกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดีย โดยแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่ผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งกำลังจะผ่านด่านตรวจรักษาความปลอดภัยของสนามบิน อยู่ ๆ เจ้าสุนัขตำรวจตัวหนึ่งก็พุ่งตัวเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ โดยดมกระเป๋าเดินทางสีเหลืองของผู้โดยสารหญิงอย่างไม่หยุด ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งผู้โดยสารที่เป็นเจ้าของ "กระเป๋าต้องสงสัย" มาเปิดเพื่อตรวจสอบสิ่งของด้านใน
ปรากฏว่าภายในกระเป๋านั้น ไม่ได้มีสิ่งสารเสพติดหรือสิ่งของผิกกฎหมายแต่อย่างใด แต่เต็มไปด้วยขนมจำนวนมากที่ถูกอัดแน่นมาในนั้น ไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งทอด คุกกี้ ช็อกโกแลต และอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อความจริงถูกเปิดเผย ทางเจ้าหน้าที่ถึงกับหัวเราะออกมาด้วยความรู้สึกเขินอายแทนเจ้าหน่วยพิสูจน์กลิ่นที่จมูกดีมาก และมีสัญชาติญาณที่แม่นยำ
ภาพจาก Douyin
คลิปวิดีโอนี้ได้ดึงดูดความสนใจและถูกแชร์ต่อกันออกไปในวงกว้าง ชาวเน็ตพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นติดตตลกขำขัน และอดไม่ได้ที่จะแซวถึงความตะกละตะกลามของเจ้าหน้าที่ตัวนี้ กล่าวทำนองว่า
"สุนัขดมกลิ่นที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างมืออาชีพ จะมาเสียสมาธิกับอาหารได้อย่างไร"
ขณะเดียวกันมีชาวเน็ตบางรายตั้งข้อสงเกตว่า "อาจจะเป็นวิธีที่แนบเนียนในการซ่อนของผิดกฎหมาย โดยการนำขนมจำนวนมากยัดใส่กระเป๋ามาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ"
