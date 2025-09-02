HILIGHT
เอ จักรพรรดิ ว่ายังไง หลังถูกถามเรื่องผู้วิเศษ ย้ำเป็นสายมูไม่ใช่หมอผี รอบนี้มีคนเฉลยแล้ว


          เอ จักรพรรดิ พูดแล้ว หลังคนถามปม ผู้วิเศษในข่าว ยันไม่เคยยุ่งการพนัน เป็นสายมูแต่ไม่ใช่หมอผี - ไม่ยุ่งเงินบริจาค เพจดังลั่นยังไม่ถึงคิวอาจารย์ รอบนี้พี่หนุ่มเฉลยแล้ว 
เอ จักรพรรดิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ จักรพรรดิ

          เป็นประเด็นที่สังคมจับจ้องกันอีกครั้ง ว่าด้วยเรื่องของผู้วิเศษรายใหม่ที่ส่อถูกแฉ หลัง อ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ นักวิชาการชื่อดังด้านศาสนา ปรัชญา ออกมาโพสต์เป็นนัย เกี่ยวกับผู้วิเศษและวัดรายต่อไป ซึ่งหลายคนต่างก็คาดเดาว่าคือใคร 

          ในเรื่องนี้ ก็มีลูกศิษย์บางส่วนเข้าไปสอบถามกับ อาจารย์เอ ธนกฤต โรจนตรีภูมิ หรือ "เอ จักรพรรดิ" ด้วยเช่นกัน ขณะกำลังไลฟ์ในวันนี้ (2 กันยายน 2568) โดยมีคนสอบถามกลางไลฟ์ว่า "ตอนนี้มีประเด็นผู้วิเศษต่อจากหมอบี มีแต่คนว่าเป็นอาจารย์นะคะ รู้รึเปล่า"
          
          อาจารย์เอ ตอบว่า ไม่รู้เลยครับ ไม่รู้คนตีความยังไง แต่ส่วนตัวอาจารย์ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ถึงจะอยู่ในสายมู แต่อาจารย์จะเป็นการให้บูชาของมงคล ซึ่งขึ้นอยู่กับความพอใจแต่ละคน แล้วก็มีการดูดวง ก็ดูจากโหราศาสตร์ และไม่เคยมีการดูดวงส่วนตัว
          
          และการทำพิธีอะไรอาจารย์ก็จะมีคลิปให้ดูตลอด อาจารย์ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคทุกกรณี ไม่ว่าจะที่ไหนก็ไม่เคยมีรับบริจาค และทุกครั้งที่มีการทำอะไรอาจารย์ก็จะปรึกษาทีมกฎหมายทุกครั้ง ว่าทำได้ไหมจะเกิดปัญหาอะไรเปล่า ใครที่อยู่อาจารย์ก็จะรู้ ...แล้วอาจารย์ก็ไม่ใช่หมอผีด้วย

เอ จักรพรรดิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ จักรพรรดิ
          
          ขณะที่เพจ เจ๊มอย108 V1 ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า "จารย์บอก ไม่ใช่แบบหมอบี เพราะไม่ใช่หมอผี ละไม่เคยระดมทุนรับบริจาค" และ "ยังไม่ถึงคิวอาจารย์นะ รอบนี้พี่หนุ่มเฉลยแล้ว คนที่รับไม้ต่อ หมอบี คือ 'เจนสัมผัสได้ค่ะ'"

เอ จักรพรรดิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ จักรพรรดิ

เอ จักรพรรดิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ จักรพรรดิ

เอ จักรพรรดิ ว่ายังไง หลังถูกถามเรื่องผู้วิเศษ ย้ำเป็นสายมูไม่ใช่หมอผี รอบนี้มีคนเฉลยแล้ว โพสต์เมื่อ 2 กันยายน 2568 เวลา 19:57:35
