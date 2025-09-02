รู้จัก เจน ญาณทิพย์ จากสาวออฟฟิศ สู่นักสื่อวิญญาณ ส่องกรรม จนสร้างสถานวิปัสสนา

รู้จัก เจน ญาณทิพย์ จากสาวออฟฟิศ สู่นักสื่อวิญญาณ ส่องกรรม เป็นพิธีกรรายการดัง ชวนผู้คนทำบุญบริจาค จนสร้างสถานวิปัสสนา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาจารย์เจน.com
เป็นผู้มีสัมผัสพิเศษที่กลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้ง สำหรับ เจน ญาณทิพย์ ผู้มีความสามารถในการมองเห็นวิญญาณ เห็นผี และกรรมของผู้คน หลังจากมีกระแสข่าวเชื่อมโยงกับผู้หยั่งรู้ สร้างภาพเป็นผู้วิเศษ มีการระดมเงินบุญและทองจำนวนมาก ซึ่งต่อมา รุ้ง ผู้จัดการ เจน ญาณทิพย์ ได้โฟนอินมาชี้แจงทั้งเรื่องทองและเงินบริจาค ยันพร้อมออกโหนกระแส
สำหรับที่มาของ เจน ญาณทิพย์ ว่าจะมาเป็นผู้ชี้แนะทางจิตวิญญาณ จนมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความนับถือจากผู้คนมากมายนั้น มีประวัติความเป็นมา ดังนี้
ประวัติ เจน ญาณทิพย์ จากสาวออฟฟิศ สู่นักสื่อวิญญาณ
เจน ญาณทิพย์ มีชื่อจริงคือ เจนจิรา เรียบร้อยเจริญ เป็นคนกรุงเทพฯ คุณพ่อรับราชการ ส่วนคุณแม่ประกอบอาชีพค้าขาย เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม ในปี 2548
จุดเริ่มต้นของพลังญาณทิพย์ของ เจน ญาณทิพย์ เริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนอายุ 8 ขวบ เมื่อเธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหู เสียงนั้นมักจะให้คำสอนเรื่องบุญและบาป แนะนำให้เธอเลือกทำแต่ความดี อีกทั้งเมื่อมองหน้าคนรอบข้าง เจน ก็มักเห็นเป็นภาพสัตว์ในชาติภพก่อน หรือแม้กระทั่งกรรมที่เคยทำมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาจารย์เจน.com
เจน ญาณทิพย์ ชื่นชอบการนั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็ก และเคยทำงานในเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย ตั้งแต่งานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การขายที่ บริษัท เทเลวิช คอปปอเรชั่น จำกัด ในปี 2540 จากนั้นจึงย้ายไปเป็นพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ที่ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด และย้ายมาทำงานตำแหน่งธุรการที่ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
ในที่สุด เจน ญาณทิพย์ ก็ออกจากการทำงานประจำ มาเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ก่อนจะผันตัวเองมาเป็นนักสืบวิญญาณ และผู้มองเห็นกรรมอย่างเต็มตัว
เจน ญาณทิพย์ จุดเริ่มต้นของชื่อเสียง
เจน ญาณทิพย์ เริ่มเป็นที่รู้จักของคนในสังคมจากการทำหน้าที่พิธีกรร่วมในรายการ คนอวดผี ซึ่งในช่วง ศูนย์บรรเทาทุกข์ผี และ ล่าท้าผี เธอได้แสดงความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับวิญญาณ จนเป็นที่รู้จัก และต่อมา เจน ญาณทิพย์ ก็ได้ผันมาทำรายการออนไลน์ "คนอวดผี Online" ในช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีอีกครั้ง
ไม่เพียงการออกรายการโทรทัศน์ เจน ญาณทิพย์ ยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับการดูดวงและการแก้กรรม รวมถึงเรื่องราวลี้ลับต่าง ๆ มีการทำช่อง YouTube และในปัจจุบันเธอยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้คน โดยสามารถติดต่อได้ผ่านทางเว็บไซต์และเพจส่วนตัว ซึ่งยังใช้ชื่อทางโซเชียลนี้เพื่อเชิญชวนผู้คนมาร่วมทำบุญในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
อีกทั้ง เจน ญาณทิพย์ ยังได้ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาญาณ อาจารย์เจน ญาณทิพย์ ที่ จ.เพชรบูรณ์
อย่างไรก็ตาม เจน ญาณทิพย์ กลายมาเป็นที่จับตามองของสังคม หลังมีการเปิดประเด็นเกี่ยวกับผู้วิเศษ ส่อตามรอย หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ กระทั่ง หนุ่ม กรรชัย มีการออกชื่อของเธอในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาจารย์เจน.com
