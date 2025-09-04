เจน ญาณทิพย์ จ่อชี้แจงเงินบุญ ยันไม่เคยรับบริจาคให้ วัดพระบาทน้ำพุ เป็นการส่วนตัว

เจน ญาณทิพย์ ยันกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน ชี้แจงเรื่องเงินบริจาค หลังถูกโยงวัดพระบาทน้ำพุ ยันไม่เคยเปิดรับบริจาค ไปถวาย อดีตพระอลงกต หรือวัดพระบาทน้ำพุ เป็นการส่วนตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาจารย์เจน.com
ว่าด้วยเรื่องของผู้หยั่งรู้ สร้างภาพเป็นผู้วิเศษ สตอรี่คล้าย หมอบี ที่จ่อถูกแฉเป็นรายต่อไป โดยมีการจับตาไปยัง เจน ญาณทิพย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ รุ้ง ผู้จัดการของ เจน ญาณทิพย์ ได้โฟนอินมาชี้แจงในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ และต่อมาพบว่าบนเฟซบุ๊ก คนอวดผี ได้โพสต์ว่า "หลังจากนี้จะไม่มีผลงานของคุณเจน ญาณทิพย์ ในช่องคนอวดผี จนกว่าจะออกมาชี้แจง"
ล่าสุด (3 กันยายน 2568) เจน ญาณทิพย์ ได้ออกแถลงการณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ผ่านเพจ อาจารย์เจน.com โดยระบุว่า "ข้าพเจ้า นางสาวพรนฤมล เรียบร้อยเจริญ (อาจารย์เจน ญาณทิพย์) ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ได้มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าในสังคมมากมายหลายประเด็น ในเรื่องการรับเงินบริจาค การนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคหรือไม่ รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาจารย์เจน.com
แต่บัดนี้ มีสื่อออนไลน์ ได้เผยแพร่ข่าวว่า ข้าพเจ้า มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุ หรือ อดีตพระอลงกต โดยข้าพเจ้า ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าไม่เคยเปิดรับเงินบริจาค เพื่อนำไปถวายให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ หรืออดีตพระอลงกต เป็นการส่วนตัวแต่อย่างใด
โดยครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้า และพิธีกรร่วมในรายการคนอวดผี เป็นตัวแทนของบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการชื่อ "คนทำดีอวดผี" เพื่อนำไปจัดสร้างอาคาร "คนทำดีอวดผี" สำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ระยะสุดท้าย โดยบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ ได้มีการเปิดรับบริจาค ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 - 3 มิถุนายน 2556 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 33,227,515.92 บาท ซึ่งข้าพเจ้าและตัวแทนได้มอบเงินการบริจาคเงินให้แก่ วัดพระบาทน้ำพุ หรืออดีตพระอลงกต เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบ
อาจารย์เจน ญาณทิพย์"
ทั้งนี้ ก็ได้มีบรรดาผู้ศรัทธาเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก
