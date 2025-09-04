HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดจดหมายสุดท้าย อดีตเจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่ บอกลาญาติ เครียดทำบัญชีวัด

 
            สะเทือนใจ เปิดจดหมายสุดท้าย อดีตเจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่ เขียนไว้ก่อนมรณภาพ บอกลาญาติ เครียดทำบัญชีวัด จนนอนไม่หลับ 

อดีตเจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่ เขียนไว้ก่อนมรณภาพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 

              จากกรณีการมรณภาพของ พระครูวิสุทธิ์วรญาณ (พระครูปลัดลอง ญาณวโร) อายุ 59 พรรษา 37 อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ภายในวัดแม่โจ้ ซึ่งทางสำนักงานเจ้าคณะอำเภอสันทราย ได้รับแจ้งว่าเป็นการมรณภาพด้วยการกระทำอัตตวินิบาต (ฆ่าตัวตาย) โดยจะมีการสรงน้ำศพ ในวันที่ 4 กันยายน 2568 นั้น 
              ล่าสุด (4 กันยายน) เพจ ดาวแปดแฉก ได้เผยภาพจดหมายลามรณภาพของ พระครูวิสุทธิ์วรญาณ ที่ถูกแชร์กันในวงการพระสงฆ์ โดยระบุว่าอ่านแล้วเศร้า เป็นความเครียดจากการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด 

อดีตเจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่ เขียนไว้ก่อนมรณภาพ
ภาพจาก หน่วยกู้ภัยแม่โจ้ 

สำหรับเนื้อความในจดหมาย มีดังนี้... 


              "ขอลาก่อนทุกท่านทุกคน ที่ตัดสินใจจบชีวิตตนลงแบบนี้ เพราะเครียดกับการ มาทำบัญชีรายรับรายจ่ายของวัต ไม่มีใครทำให้ ที่ผ่านมาทำไม่เป็นเพราะไม่รู้ ผ่านการอบรมมาก็ยังทำไม่เป็น นอนไม่หลับหลายคืน จนต้องไปพบหมอที่โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราช ขอยานอนหลับมากิน แต่ก็ยังนอนไม่หลับ 

              จึงขอลาทุกคน ลาครูบาอาจารย์ ลาคณะศรัทราทุกคน ลา...ผู้กตัญญูรู้คุณ จัดอาหารให้ทุกวัน ซักผ้าให้เสมอไม่ขาด ขอลาญาติทุกคน ทั้งลุงป้าน้าอา ลาพี่น้อง ทุกคน 

              ขอโทษหลาน ๆ ด้วยที่ทำแบบนี้ ทั้งที่ตั้งใจจะสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้ได้เรียนทุกคน แต่ส่งเสริมยังไม่สำเเร็จตามที่ตั้งใจ มีเพียง...ที่จบทำงานแล้ว ...กำลังจะจบ ส่วน...จบแล้ว แม้ไม่ได้สนับสนุนอะไรมากมาย แต่ก็ถือว่าจบทำงานแล้ว ดีใจด้วย ขอให้ทุกคนสู้ต่อไป ส่วนเราบุญมีเพียงเท่านั้น ขอให้วัดแม่โจ้มีคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มาพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

              ส่วนรถยนต์เก๋ง โตโยต้า ที่แม่ยกให้ หลังแม่เสียได้เอามาซ่อมที่เชียงใหม่ ยังไม่ได้นำกลับไปคืนให้ใช้งานที่บ้าน กุญแจอยู่ในกล่องแขวนกุญแจรถ คู่มือรถอยู่ในย่าม สัญญาซื้อขายอยู่ในเล่มคู่มือ ขอให้นำกลับไปใช้งานร่วมกันที่บ้าน เพราะถ้าไม่มีรถก็ลำบาก รถพี่...ก็เก่าดับบ่อย 

              สุดท้ายขอลาก่อน ความดีทั้งหลายที่ได้ทำมา ขอจงเป็นบุญเบิกทางสู่สุคติด้วยเถิด หากได้ล่วงเกินผู้ใด ขออโหสิกรรม"


อดีตเจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่ เขียนไว้ก่อนมรณภาพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระครูโอภาสมงคลกิตติ์ วัดสว่างมงคล 

อดีตเจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่ เขียนไว้ก่อนมรณภาพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระครูโอภาสมงคลกิตติ์ วัดสว่างมงคล 


ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดจดหมายสุดท้าย อดีตเจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่ บอกลาญาติ เครียดทำบัญชีวัด โพสต์เมื่อ 4 กันยายน 2568 เวลา 13:33:50 1,564 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย