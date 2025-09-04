เปิดจดหมายสุดท้าย อดีตเจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่ บอกลาญาติ เครียดทำบัญชีวัด

สะเทือนใจ เปิดจดหมายสุดท้าย อดีตเจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่ เขียนไว้ก่อนมรณภาพ บอกลาญาติ เครียดทำบัญชีวัด จนนอนไม่หลับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
จากกรณีการมรณภาพของ พระครูวิสุทธิ์วรญาณ (พระครูปลัดลอง ญาณวโร) อายุ 59 พรรษา 37 อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ภายในวัดแม่โจ้ ซึ่งทางสำนักงานเจ้าคณะอำเภอสันทราย ได้รับแจ้งว่าเป็นการมรณภาพด้วยการกระทำอัตตวินิบาต (ฆ่าตัวตาย) โดยจะมีการสรงน้ำศพ ในวันที่ 4 กันยายน 2568 นั้นล่าสุด (4 กันยายน) เพจ ดาวแปดแฉก ได้เผยภาพจดหมายลามรณภาพของ พระครูวิสุทธิ์วรญาณ ที่ถูกแชร์กันในวงการพระสงฆ์ โดยระบุว่าอ่านแล้วเศร้า เป็นความเครียดจากการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด
ภาพจาก หน่วยกู้ภัยแม่โจ้
สำหรับเนื้อความในจดหมาย มีดังนี้...
"ขอลาก่อนทุกท่านทุกคน ที่ตัดสินใจจบชีวิตตนลงแบบนี้ เพราะเครียดกับการ มาทำบัญชีรายรับรายจ่ายของวัต ไม่มีใครทำให้ ที่ผ่านมาทำไม่เป็นเพราะไม่รู้ ผ่านการอบรมมาก็ยังทำไม่เป็น นอนไม่หลับหลายคืน จนต้องไปพบหมอที่โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราช ขอยานอนหลับมากิน แต่ก็ยังนอนไม่หลับ
จึงขอลาทุกคน ลาครูบาอาจารย์ ลาคณะศรัทราทุกคน ลา...ผู้กตัญญูรู้คุณ จัดอาหารให้ทุกวัน ซักผ้าให้เสมอไม่ขาด ขอลาญาติทุกคน ทั้งลุงป้าน้าอา ลาพี่น้อง ทุกคน
ขอโทษหลาน ๆ ด้วยที่ทำแบบนี้ ทั้งที่ตั้งใจจะสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้ได้เรียนทุกคน แต่ส่งเสริมยังไม่สำเเร็จตามที่ตั้งใจ มีเพียง...ที่จบทำงานแล้ว ...กำลังจะจบ ส่วน...จบแล้ว แม้ไม่ได้สนับสนุนอะไรมากมาย แต่ก็ถือว่าจบทำงานแล้ว ดีใจด้วย ขอให้ทุกคนสู้ต่อไป ส่วนเราบุญมีเพียงเท่านั้น ขอให้วัดแม่โจ้มีคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มาพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
ส่วนรถยนต์เก๋ง โตโยต้า ที่แม่ยกให้ หลังแม่เสียได้เอามาซ่อมที่เชียงใหม่ ยังไม่ได้นำกลับไปคืนให้ใช้งานที่บ้าน กุญแจอยู่ในกล่องแขวนกุญแจรถ คู่มือรถอยู่ในย่าม สัญญาซื้อขายอยู่ในเล่มคู่มือ ขอให้นำกลับไปใช้งานร่วมกันที่บ้าน เพราะถ้าไม่มีรถก็ลำบาก รถพี่...ก็เก่าดับบ่อย
สุดท้ายขอลาก่อน ความดีทั้งหลายที่ได้ทำมา ขอจงเป็นบุญเบิกทางสู่สุคติด้วยเถิด หากได้ล่วงเกินผู้ใด ขออโหสิกรรม"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระครูโอภาสมงคลกิตติ์ วัดสว่างมงคล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระครูโอภาสมงคลกิตติ์ วัดสว่างมงคล
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์