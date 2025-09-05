HILIGHT
หมาแก่ วิเคราะห์เที่ยวบิน ทักษิณ ผิดปกติตรงไหน - อ.เจษฎา ชี้จุดโป๊ะอีกจุด

            หมาแก่ตั้งข้อสังเกตเที่ยวบิน ทักษิณ ชี้นักบินควรรู้ตั้งแต่แรกว่าจะไปทันไหม ขณะที่ อ.เจษฎา ยืนยันสนามบินสิงคโปร์ เปิดให้เครื่องบินส่วนตัวลงจอดได้ 24 ชั่วโมง

ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

           จากกรณี ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปสิงคโปร์ ก่อนศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาวันที่ 9 กันยายน 2568 ต่อมาเครื่องกลับเปลี่ยนทิศไปทางตะวันตก คาดว่ามุ่งหน้าสู่ดูไบ ส่งผลให้มีกระแสข่าวลือว่าเตรียมจะหนีหรือไม่ ขณะที่เจ้าตัวออกมาโพสต์ชี้แจงเองว่า สาเหตุการบินวนและเปลี่ยนจุดลงจอด เกิดจากการถูก ตม. ไทยถ่วงเวลา จนทำให้ไม่สามารถลงสนามบินสิงคโปร์ได้ทันเวลานั้น


           วันที่ 5 กันยายน 2568 ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ หรือ หมาแก่ ผู้สื่อข่าวชื่อดัง วิเคราะห์ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง Mcot 30 ช่วงหนึ่งระบุว่า เมื่อคืนเกาะติดจนเครื่องบินของคุณทักษิณไปจอดที่ดูไบ ช่วง 02.00 น. กว่า ๆ แล้วก็ได้อ่านคำอธิบายใน X แล้ว ผมตั้งข้อสังเกต ปกติ นักบินจะเอาเครื่องบินขึ้นจากไหน แล้วไปที่ไหน ต้องมีการประสานกับหอบังคับการบิน ทั้งต้นทางและปลายทาง ทั้งดอนเมืองและทางฝั่งสิงคโปร์ ต้องสื่อสารกันชัดเจนว่าจะขึ้นบินจากต้นทางกี่โมง  และจะไปถึงปลายทางกี่โมง ใช้เส้นทางบินเส้นไหน อะไรประมาณนั้น สังเกตว่า เที่ยวบินของทุกสายการบิน เครื่องบินทุกลำ เขาจะชัดเจน ออกกี่โมง ถึงกี่โมง

ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

           ทีนี้ คุณทักษิณบอกว่าเครื่องขึ้นบินตอน 19.00 น. แล้วถูก ตม. พันแข้งพันขาไป 2 ชั่วโมง ผมจึงอนุมานได้ว่า คุณทักษิณอาจไปถึงที่อาคาร M JETS ดอนเมือง สักประมาณ 17.00–17.30 น. เพราะตามแผนเดิมต้องออก 17.00 น. แต่อ้างว่าถูก ตม. ประเทศไทยพันแข้งพันขาจนถึง 19.00 น. ถึงได้ขึ้นบิน คราวนี้พอไปถึงกลางทาง บินถึงมาเลเซีย เพิ่งรู้ตัวว่าจะไปถึงสิงคโปร์ไม่ทัน 22.00 น. สนามบินเขาปิด ลงจอดไม่ได้ สนามบินสำหรับไพรเวต เจ็ต ของสิงคโปร์ปิด 

           ถามจริง ๆ เถอะ เมื่อเครื่องบินขึ้นช้าไป 2 ชั่วโมง นักบินไม่รู้เหรอว่าจะไปถึงปลายทางกี่โมง มันจะทัน 22.00 น. ไหม มันแปลกไหม นักบินบินไปครึ่งทางแล้วเพิ่งรู้ตัว จากประเทศไทยเข้ามาในน่านฟ้า มาเลเซีย อีกนิดเดียวก็จะถึงสิงคโปร์ นักบินจึงเพิ่งรู้ว่าสนามบินปิดเสียก่อน คุณทักษิณเลยบอกว่าจึงสั่งให้นักบินประสานไปลงดูไบ หันหัวเครื่องบินเปลี่ยนเส้นทางไปฝั่งอินเดียแล้วไปจอดที่ดูไบแทน

ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

           ถ้านักบิน ไพรเวต เจ็ต ของคุณทักษิณ เพิ่งรู้ว่าจะไปไม่ทันหลังจากบินไปครึ่งค่อนทาง ผมว่าเปลี่ยนเถอะ น่ากลัว ควรปลดออกเลย มันแปลกนะ ตอนขึ้นบิน 19.00 น. จากดอนเมือง ก็ควรรู้แล้วสิว่าจะไปถึงสิงคโปร์กี่โมง และจะทันสนามบินปิดหรือไม่ ไม่ใช่บินไปครึ่งทางแล้วค่อยรู้ตัว ต้องเปลี่ยนเป้าไปลงดูไบ มันแปลกไหมล่ะ


อ.เจษฎา เผยสนามบิน สิงคโปร์ เปิดให้ลงจอดได้ตลอด 24 ชั่วโมง


           ด้าน รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ระบุว่า เพื่อนผู้รู้เรื่องการบิน ส่งข้อมูลมาให้ว่า "สนามบินที่สิงคโปร์ เขาเปิด 24 ชั่วโมง" สำหรับเครื่องบินส่วนตัว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant

           โดยสนามบินที่รองรับเครื่องบินส่วนตัวในสิงคโปร์ ได้แก่ สนามบินชางงี (Singapore Changi Airport) ที่มีเทอร์มินอลสำหรับเครื่องบินส่วนตัว ซึ่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมงแน่นอน

           ส่วน สนามบินเสเลตาร์ (Seletar Airport) ที่ตกเป็นข่าว แม้จะเปิดถึง 22.00 น. แต่ถ้าเป็นเที่ยวบินทางการแพทย์ (Medical Flight) ก็สามารถขอลงได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกันครับ

           ดังนั้น การบินไปลงสิงคโปร์ไม่ใช่เรื่องยาก ยิ่งถ้าระบุว่าไปหาหมอ ก็ยิ่งสามารถลงจอดได้ ไม่จำเป็นต้องหักหัวกลับกระทันหันไปประเทศอื่น 

           ป.ล. ที่หลายคนงงกันคือ ถ้าลงสิงคโปร์ไม่ได้ แล้วทำไมไม่บินกลับมาลงไทยก่อน แล้วค่อยไปใหม่ทีหลัง... ยังไม่นับรวมเรื่องที่มีการเติมน้ำมันเต็มลำเพื่อเตรียมบินระยะไกล (ซึ่งปกติจะไม่ทำ หากตั้งใจจะบินไปลงแค่สิงคโปร์) 

ขอบคุณข้อมูลจาก



หมาแก่ วิเคราะห์เที่ยวบิน ทักษิณ ผิดปกติตรงไหน - อ.เจษฎา ชี้จุดโป๊ะอีกจุด โพสต์เมื่อ 5 กันยายน 2568 เวลา 11:12:53 3,418 อ่าน
