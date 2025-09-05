HILIGHT
เสื่อม… ยาย-พี่สาว พาหลานวัย 12 ไปให้ผู้ชายย่ำยีเพียบ ก่อนรีดเงินปิดปาก รวมนับล้านบาท

          พ่อร้องเพจดัง แฉยายแท้ ๆ และพี่สาววัย 22 พาลูกสาววัย 12 ปีให้ผู้ชายย่ำยีเกือบ 4 ปี ก่อนข่มขู่รีดเงินแลกไม่เอาผิด รวบแล้วเป็นเงินนับล้านบาท 

เคสหดหู่
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

          วันที่ 4 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก Bright TV รายงานว่า พ่อพาลูกสาววัย 12 ปี ซึ่งเป็นผู้เสียหาย เข้าร้องเรียนกับ เพจสายไหมต้องรอด กรณีเด็กถูกยายแท้ ๆ และพี่สาว พาผู้ชายมากระทำชำเราก่อนจะข่มขู่ฝ่ายชายเพื่อเรียกเงิน แลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี โดยผู้เป็นยายและพี่สาวทำพฤติกรรมแบบนี้กับหลานเป็นเวลาเกือบ 4 ปี

          คุณพ่อ อายุ 40 ปี พ่อของน้องมิ้ง วัย 12 ขวบ เล่าว่า ตนมีลูกสาวกับอดีตภรรยา 1 คน ก่อนจะเลิกรากันไป ตอนลูกอายุ 6 ขวบ ยายเด็กขอรับไปดูแล ตนก็เป็นฝ่ายส่งเงินไปให้ ที่บ้านของยายเด็กอยู่กัน 4 คน คือ ตา ยาย น้องสาวยาย ป้าป่วยติดเตียง และลูกสาวตน โดยจะมีพี่สาวต่างพ่อของเด็ก อายุ 22 ปี และแฟนหนุ่มแวะเวียนมาที่บ้านดังกล่าวตลอด และเป็นตัวการคอยจัดหาผู้ชายมาทำอนาจารลูกของตน

          ครั้งแรกเกิดขึ้นตอนลูกสาวอายุ 9 ขวบ พี่สาวพาเด็กไปกินข้าวย่านอ่อนนุช ก่อนจะพาไปที่ห้องพักแห่งหนึ่ง แล้วทิ้งให้อยู่คนเดียวในห้องจากนั้นมีผู้ชายอายุ 17 ปี เข้ามาในห้องแล้วทำอนาจาร เสร็จแล้วพี่สาวก็มารับ ก่อนจะไปข่มขู่รีดเงินจากผู้ชายคนนั้นเป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี 

          ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปี ลูกสาวของตน โดนแบบนี้มากกว่า 10 ครั้ง ทุกครั้งจะเป็นยายและพี่สาวจะไปเรียกเก็บเงินกับครอบครัวของผู้ชายที่ล่อลวงมาหา มีตั้งแต่ 1-3 คน แต่ละครั้งยอดเงินจะแตกต่างกันไปตั้งแต่หลักพันบาท ไปจนถึงหลักแสนบาท ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เป็นยอดเงิน 650,000 บาท รวมแล้วเป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งทุกครั้ง ลูกสาวของตนไม่เคยได้รับเงินแม้แต่บาทเดียว

          ลูกสาวเล่าให้ฟังต่อว่า เคยปฏิเสธ  ขอไม่ทำแล้ว แต่ก็ถูกพี่สาวตบหน้า ถูกยายข่มขู่ว่า ถ้าหากไม่ทำจะฆ่าทิ้ง หรือเอาไปทิ้งที่ชายแดน ด้วยความหวาดกลัว จึงไม่กล้าบอกใคร ทุกครั้งที่ตนไปเยี่ยมลูก ยายก็จะเป็นคนออกหน้าตลอด คอยอยู่ข้าง ๆ ไม่ให้ลูกสาวมาฟ้องตน

          ตนเองเพิ่งมารู้ความจริงหลังสังเกตเห็นอาการผิดปกติของลูก จึงซักถามจนลูกยอมเล่าให้ฟัง พอได้ฟังแล้วรู้สึกโมโห จึงพาลูกสาวเข้าแจ้งความที่ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุล่าสุด ส่วนครอบครัวฝั่งนั้นตนก็ไม่อยากติดต่อพูดคุย เพราะรู้นิสัยดีว่าเป็นอย่างไร วันนี้จึงมาร้องขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายไหมต้องรอด ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

          ด้าน นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ระบุว่า เคสนี้ถ้าเป็นเรื่องจริง น่าจะเข้าข่ายร่วมกันค้ามนุษย์ เพราะมีการหาผลประโยชน์กับน้องผู้เสียหาย หลังจากนี้ตนจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความที่ บก.ปคม. และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ให้เข้ามาดูแล เหตุการณ์นี้ถือว่าเลวร้ายมาก เพราะไม่เคยเห็นคนในครอบครัวกระทำแบบนี้


