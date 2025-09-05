น้ำท่วม MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม หลังฝนตกหนัก ล่าสุดแจงแล้ว สาเหตุเกิดจากอะไร

น้ำท่วม MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ล่าสุดแจงแล้ว สาเหตุเกิดจากอะไร พร้อมบอกประตูที่ใช้งานได้ เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tui Sankaworn
วันที่ 5 กันยายน 2568 ภายหลังจากฝนกระหน่ำอย่างหนักในช่วงเย็นที่ผ่านมา ทำให้ชาวเน็ตหลายคนที่ใช้บริการสัญจรรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม พบว่า ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมภายในตัวสถานี ระดับประมาณข้อเท้า เกิดความลำบากในการเดินทาง
อย่างไรก็ตาม น้ำท่วม MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม เพียงแค่ด้านบนเท่านั้น ด้านล่างของตัวสถานีไม่พบปัญหาแต่อย่างได ขณะที่บางคนก็เตือนให้ระวังเรื่องไฟดูด
สาเหตุน้ำท่วม MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม เพราะการก่อสร้าง
ต่อมา เฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro ชี้แจงเรื่องน้ำท่วม MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ว่า เนื่องจากฝนตกหนักและมีการก่อสร้างอาคารใกล้สถานีศูนย์วัฒนธรรม ส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นเข้ามาภายในสถานี ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
โดยสามารถใข้ทางเข้า-ออก ที่ 1 และ 4 ปิดทางเข้า-ออก 2 และ 3 ขออภัยในความไม่สะดวก
