HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวเท่ขี่บิ๊กไบค์ขึ้นเขา คนหลุดโฟกัสผิดจุดจนตาค้าง เปิดวาร์ปมาถึงกับร้องโอ้โห..

          สาวเท่ขี่บิ๊กไบค์ขึ้นเขา คนหลุดโฟกัสผิดจุดจนตาค้าง กลายเป็นไวรัลบนโซเชียล ชาวเน็ตเปิดวาร์ปตัวจริง ถึงกับร้องโอ้โห 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก 艾妃 Ai-fei

          วันที่ 5 กันยายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีภาพของสาวนักบิดรายหนึ่งกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียของไต้หวัน ในขณะที่เธอกำลังขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขึ้นภูเขาอย่างเท่ แต่ชุดที่เธอสวมใส่นั้นโดดเด่นจนทำให้คนที่เห็นต่างพากันตกตะลึง จนถึงกับหลุดโฟกัสไปมองที่จุดหนึ่ง และหลังจากนั้นไม่นาน ชาวเน็ตตาดีก็ได้เปิดวาร์ปเผยให้เห็นตัวจริงของเธอ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก 艾妃 Ai-fei

          จากภาพถ่ายที่เป็นประเด็นแสดงให้เห็นว่า หญิงสาวคนนี้ใส่กางเกงขายาวสีดำ และสวมหมวกกันน็อกเต็มใบปิดศีรษะมิดชิด แต่เสื้อของเธอเป็นแบบเปิดหลังสุดเซ็กซี่ โชว์ให้เห็นแผ่นหลังเปลือยเปล่า และที่สะดุดตาก็คือ ตรงบริเวณด้านข้างมีรูกว้างขนาดใหญ่ จึงทำให้ส่วนเว้าส่วนโค้งได้ชัดเจน หน้าอกสุดสะบึมโผล่ออกมากระแทกตาเต็ม ๆ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก 艾妃 Ai-fei

          ภาพถ่ายของสาวบิ๊กไบค์รายนี้ดึงดูดความสนใจ และจุดประกายให้ผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมาย ชาวเน็ตหลังคนสงสัยว่าเธอผู้นี้เป็นใคร ก่อนที่จะมีนักสืบโซเชียลไปพบว่า แท้จริงแล้วเธอคือสาวเซ็กซี่คนดังบนโซเชียลที่ชื่อว่า อ้ายเฟย (Ai-fei) บนเฟซบุ๊กของเธอมีผู้ติดตามมากกว่า 2.9 แสน 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก 艾妃 Ai-fei

ภาพจาก เฟซบุ๊ก 艾妃 Ai-fei

          โดยภาพถ่ายดังกล่าวถูกโพสต์บนเฟซบุ๊กของเธอ เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากภาพนี้แล้วก็ยังมีภาพมุมอื่น ๆ ของเธอด้วย แสดงให้เห็นว่าเธอชื่นชอบความเร็ว โดยก่อนหน้านี้ เธอมักจะโพสต์ภาพขณะออกไปซิ่งอยู่บ่อยครั้ง รวมไปถึงไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน ที่เผยให้เห็นหุ่นสุดเซ็กซี่จนชวนให้ใจสั่น 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก 艾妃 Ai-fei

          แฟน ๆ ผู้ติดตามหลายคน รวมถึงผู้ใช้โซเชียลคนอื่น ๆ ต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นตกตะลึงไปตาม ๆ กัน   

          "น่าทึ่งมากที่เธอไม่โดนแดดเผา" 
          "ไฟหน้าของเธอแน่นมากจริง ๆ"
          "ถ้าเจอแบบนี้ตอนกำลังอยู่บนถนน จะมีสมาธิขี่รถต่อไปได้อย่างไรกัน"
          "ฉันเป็นฉันเจอแบบนี้ คงเสียสติไปเลย"
          "เห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้า พอเห็นหน้าแล้วก็... โอ้โหว้าว"
          "เธอสวยทั้งหน้าทั้งหลังเลย" 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก 艾妃 Ai-fei

ภาพจาก เฟซบุ๊ก 艾妃 Ai-fei

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวเท่ขี่บิ๊กไบค์ขึ้นเขา คนหลุดโฟกัสผิดจุดจนตาค้าง เปิดวาร์ปมาถึงกับร้องโอ้โห.. โพสต์เมื่อ 6 กันยายน 2568 เวลา 17:07:51
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย