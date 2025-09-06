สาวเท่ขี่บิ๊กไบค์ขึ้นเขา คนหลุดโฟกัสผิดจุดจนตาค้าง เปิดวาร์ปมาถึงกับร้องโอ้โห..

สาวเท่ขี่บิ๊กไบค์ขึ้นเขา คนหลุดโฟกัสผิดจุดจนตาค้าง กลายเป็นไวรัลบนโซเชียล ชาวเน็ตเปิดวาร์ปตัวจริง ถึงกับร้องโอ้โห
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 艾妃 Ai-fei
วันที่ 5 กันยายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีภาพของสาวนักบิดรายหนึ่งกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียของไต้หวัน ในขณะที่เธอกำลังขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขึ้นภูเขาอย่างเท่ แต่ชุดที่เธอสวมใส่นั้นโดดเด่นจนทำให้คนที่เห็นต่างพากันตกตะลึง จนถึงกับหลุดโฟกัสไปมองที่จุดหนึ่ง และหลังจากนั้นไม่นาน ชาวเน็ตตาดีก็ได้เปิดวาร์ปเผยให้เห็นตัวจริงของเธอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 艾妃 Ai-fei
จากภาพถ่ายที่เป็นประเด็นแสดงให้เห็นว่า หญิงสาวคนนี้ใส่กางเกงขายาวสีดำ และสวมหมวกกันน็อกเต็มใบปิดศีรษะมิดชิด แต่เสื้อของเธอเป็นแบบเปิดหลังสุดเซ็กซี่ โชว์ให้เห็นแผ่นหลังเปลือยเปล่า และที่สะดุดตาก็คือ ตรงบริเวณด้านข้างมีรูกว้างขนาดใหญ่ จึงทำให้ส่วนเว้าส่วนโค้งได้ชัดเจน หน้าอกสุดสะบึมโผล่ออกมากระแทกตาเต็ม ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 艾妃 Ai-fei
ภาพถ่ายของสาวบิ๊กไบค์รายนี้ดึงดูดความสนใจ และจุดประกายให้ผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมาย ชาวเน็ตหลังคนสงสัยว่าเธอผู้นี้เป็นใคร ก่อนที่จะมีนักสืบโซเชียลไปพบว่า แท้จริงแล้วเธอคือสาวเซ็กซี่คนดังบนโซเชียลที่ชื่อว่า อ้ายเฟย (Ai-fei) บนเฟซบุ๊กของเธอมีผู้ติดตามมากกว่า 2.9 แสน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 艾妃 Ai-fei
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 艾妃 Ai-fei
โดยภาพถ่ายดังกล่าวถูกโพสต์บนเฟซบุ๊กของเธอ เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากภาพนี้แล้วก็ยังมีภาพมุมอื่น ๆ ของเธอด้วย แสดงให้เห็นว่าเธอชื่นชอบความเร็ว โดยก่อนหน้านี้ เธอมักจะโพสต์ภาพขณะออกไปซิ่งอยู่บ่อยครั้ง รวมไปถึงไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน ที่เผยให้เห็นหุ่นสุดเซ็กซี่จนชวนให้ใจสั่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 艾妃 Ai-fei
แฟน ๆ ผู้ติดตามหลายคน รวมถึงผู้ใช้โซเชียลคนอื่น ๆ ต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นตกตะลึงไปตาม ๆ กัน
"น่าทึ่งมากที่เธอไม่โดนแดดเผา"
"ไฟหน้าของเธอแน่นมากจริง ๆ"
"ถ้าเจอแบบนี้ตอนกำลังอยู่บนถนน จะมีสมาธิขี่รถต่อไปได้อย่างไรกัน"
"ฉันเป็นฉันเจอแบบนี้ คงเสียสติไปเลย"
"เห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้า พอเห็นหน้าแล้วก็... โอ้โหว้าว"
"เธอสวยทั้งหน้าทั้งหลังเลย"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 艾妃 Ai-fei
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 艾妃 Ai-fei
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday