เปิดประวัติ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ คนเก็งเป็น รมว.คลัง คนใหม่ หนึ่งในรัฐมนตรีคนนอก

เปิดประวัติ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ หลังมีข่าวเตรียมเป็น รมว.คลัง ในรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล ประวัติการศึกษา และเป็นลูกของอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ภาพจาก ปตท.สผ.
ชื่อของ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กลายเป็นที่จับตาขึ้นมาทันทีหลังคาดว่าจะได้เป็น รมว.คลัง ในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งกระปุกดอทคอม ก็ได้รวบรวมประวัติมาให้เบื้องต้นแล้ว
ประวัติเบื้องต้น
นายเอกนิติ เป็นบุตรของ นายอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ กับ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปัจจุบันในปี 2568 อายุ 53 ปี
การศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Policy Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขา Macroeconomics and International Finance, Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา
ภาพจาก นิด้า
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีล่าสุด
มิ.ย. 2561 - ต.ค. 2562 : กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2561 - ต.ค. 2562 : ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2561 - ม.ค. 2563 : ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2563 - พ.ย. 2564 : ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2561 - พ.ค. 2565 : อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
พ.ย. 2558 - เม.ย. 2566 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2565 - ก.ย. 2567 : อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ม.ค. 2566 - พ.ย. 2567 : กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก NNT- National News Bureau of Thailand
ตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน (ก่อนเป็น รมว.คลัง)
2563 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร Tax Inspectors Without Borders, OECD & UNDP
เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน : อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ธ.ค. 2567 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด