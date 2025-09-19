HILIGHT
เปิดรายชื่อ ครม. อนุทิน 1 อย่างเป็นทางการมีใครบ้าง ? หลังได้รับโปรดเกล้าฯ

          ครม. อนุทิน 1 มีใครบ้าง มาดูรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ อย่างเป็นทางการ
ครม. อนุทิน 1

ภาพจาก เว็บไซต์รัฐบาลไทย

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ครม.อนุทิน 1 หรือ คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลอนุทิน 1 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญต่าง ๆ 
          ทั้งนี้ พระบรมราชโองการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2568 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรีใน ครม. อนุทิน 1

รองนายกรัฐมนตรี

          - นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี
          - นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี
          - นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี
          - ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี

          - นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
          - นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
          - นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
          - นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          - นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รองนายกรัฐมนตรี)

กระทรวงกลาโหม

          - พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
          - พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

          - นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รองนายกรัฐมนตรี) 
          - นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

- นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          - นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          - นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          - นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          - ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รองนายกรัฐมนตรี)
          - นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          - นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงคมนาคม

          - นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

          - นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงพลังงาน

          - นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

          - นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

          - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายกรัฐมนตรี)
          - นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
          - นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
          - นางสาวศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

          - พลตำรวจตรี รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

          - นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

          - นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

          - นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
          - นายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

          - นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
          - นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

          - นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
          - จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ครม. อนุทิน 1

ภาพจาก ราชกิจจานุเบกษา

ครม. อนุทิน 1

ภาพจาก ราชกิจจานุเบกษา

ครม. อนุทิน 1

ภาพจาก ราชกิจจานุเบกษา

ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา 
