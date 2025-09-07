งานเข้าสุดงง หญิงอายุเท่ากัน ใส่ชุด-ขี่รถเหมือนกัน แต่ไม่ใช่แฝด ตำรวจสอบยิ่งเหลือเชื่อ

หญิงอายุเท่ากัน ใส่ชุดเหมือนกัน ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกัน แต่ไม่ใช่แฝด เป็นเรื่องจนถูกเชิญไปสถานีตำรวจ สอบสวนเผยเหตุเหลือจะเชื่อ
ภาพจาก Ha Tinh Provincial Police
วันที่ 6 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า มีเหตุการณ์สุดแปลกเกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม เมื่อมีหญิงวัยเดียวกัน 2 คน สวมชุดแบบเดียวกัน และขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกัน ด้วยความบังเอิญที่เหมือนกันอย่างน่าประหลาดใจนี้ จึงทำให้เกิดเรื่องราวที่ไม่คาดคิด จนถูกเชิญไปที่สถานีตำรวจ และเบื้องหลังเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนตกตะลึง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 7.00 น. ของวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา หญิงรายหนึ่งชื่อว่า ฟาม ถิ ซึ่งอาศัยในเขตกามลัก จังหวัดห่าติ๋ญ ของเวียดนาม ได้ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Vision สีน้ำตาลแดง ไปซื้อของที่ร้านขายของชำใกล้บ้าน แต่หลังจากซื้อของเสร็จ เธอก็ตกใจมากเมื่อเห็นว่า รถจักรยานยนต์ของเธอหายไป เธอเข้าใจว่ารถถูกขโมย จึงรีบแจ้งตำรวจในพื้นที่ทันที
หลังจากได้รับแจ้งเหตุ ทางตำรวจก็เริ่มดำเนินการสืบสวนก่อนที่จะพบว่า บุคคลที่ขับรถของฟาม ถิ ออกจากร้านขายของชำคือหญิงอีกรายหนึ่งชื่อว่า เหงียน ถิ ซึ่งทั้งสองคนเกิดปี 2524 เช่นเดียวกัน ปัจจุบันอายุ 34 ปี เท่ากัน และทั้งสองก็ขี่รถจักรยานยนต์แบบเดียวกัน นั่นคือ Honda Vision สีน้ำตาลแดง
ความจริงปรากฏว่า ในวันดังกล่าว เหงียน ถิ ก็ขี่รถจักรยานยนต์ของเธอไปซื้อของที่ร้านชำแห่งนั้นเหมือนกัน เมื่อกลับออกมา เธอเข้าใจว่ารถของฟาม ถิ เป็นรถของตัวเอง ซึ่งฟาม ถิ ได้ลืมเอากุญแจรถติดตัวไป และใส่ไว้ช่องหน้ารถ เหงียน ถิ จึงขี่รถคันนั้นกลับบ้านไปโดยไม่รู้ตัว จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่แจ้งไปเชิญให้เธอมาที่สถานีตำรวจ ขณะเดียวกันก็เชิญให้อีกฝ่ายมาด้วยเช่นกัน
ภายหลังจากที่ทราบความจริง เหงียน ถิ ตกใจมาก เพราะเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะขโมยรถของคนอื่น คิดว่าเป็นรถของเธอมาโดยตลอด แต่ที่ทำให้เธอตกตะลึงยิ่งไปกว่านั้นคือ ฟาม ถิ ที่เป็นคู่กรณีของเธอนั้น เหมือนกับเธอมาก ไม่เพียงแค่อายุเท่ากัน ขี่รถแบบเดียวกัน แต่แม้กระทั่งชุดเสื้อคลุมกันแดดที่ใส่ไปวันนั้นยังเหมือนกันราวกับฝาแฝด
ภาพจาก Ha Tinh Provincial Police
เรื่องชวนเหลือเชื่อนี้ได้สร้างความประหลาดใจให้กับทางตำรวจด้วยเช่นกัน โดยทางเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพของพวกเธอพร้อมจักรยานยนต์คู่ใจ นำแชร์บนโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง ชาวเน็ตหลายคนอดไม่ได้ที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นแซวติดตลก
"นี่มันน่าเหลือเชื่อมาก อะไรจะบังเอิญขนาดนี้"
"ถ้าจะเหมือนกันขนาดนี้ แม้แต่รถก็ยังจำเจ้าของไม่ได้"
"มองตั้งแต่หัวจรดเท้า มีเพียงรองเท้าแตะคู่เดียวเท่านั้นที่ต่างกัน"
"แม้กระทั่งท่าทางและส่วนสูงยังเหมือนกัน บอกว่าเป็นฝาแฝดกันยังเชื่อเลย"
"คิดไม่ออกว่าพวกเธอจะตกใจกันเองแค่ไหน เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริง ๆ เหรอ"
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha