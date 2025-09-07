แม่กระโดดบันจี้จั๊มพ์ฉลองวันเกิด ทำสำเร็จหันถ่ายเซลฟี่ ลื่นตกดับสลดต่อหน้าลูก

แม่กระโดดบันจี้จั๊มพ์ฉลองวันเกิด หลังลูกชายให้เป็นของขวัญ ทำสำเร็จหันถ่ายเซลฟี่ ลื่นตกแท่นสูง 90 เมตร ดับสลดต่อหน้าลูก
ภาพจาก Pitersky Investigative Committee
วันที่ 6 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เกิดเหตุโศกนาฏกรรมสุดสลด แม่ชาวรัสเซียวัย 45 ปี พลัดตกจากที่สูง 90 เมตร ขณะพยายามถ่ายเซลฟี่กับลูกชาย หลังจากทำภารกิจกระโดดบันจี้จั๊มพ์ฉลองวันเกิดสำเร็จ จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิต ต่อหน้าลูกชายวัย 22 ปีของเธอ ที่อยู่ด้านข้างและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยคุณแม่รายนี้ชื่อว่า เอลิซาเวตา กุชชินา เธอเพิ่งจะอายุครบ 45 ปี ในวันก่อนหน้านั้น เธอและลูกชายได้ไปกระโดดบันจี้จั๊มพ์ที่ปาฟลอฟสค์ ชานเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ของรัสเซีย ซึ่งการกระโดดบันจี้จั๊มพ์ครั้งนี้เป็นของขวัญวันเกิดจากลูกชายของเธอ
โดยคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ทางออนไลน์ แสดงให้เห็นว่า คุณแม่รายนี้ผ่านขั้นตอนการกระโดดบันจี้จั๊มพ์จนสำเร็จลุล่วง จากนั้นเธอได้ถอดสายรัดนิรภัยออก และกลับขึ้นไปบนแพลตฟอร์มด้านบน แต่จังหวะนั้นก่อนที่เธอจะเดินเข้าไป เธอได้หันมาถ่ายเซลฟี่ ก่อนที่เธอจะเสียหลักลื่นล้ม และตกลงมายังด้านล่างอย่างรวดเร็ว โดยมีลูกชายของเธอเป็นพยานผู้เห็นสุดสลด
ภาพจาก Pitersky Investigative Committee
ทางด้านผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าวได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งได้ชี้แจงในลักษณะเดียวกัน โดยเผยว่า หลังจากทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย เธอได้ปลอดสายนิรภัยออก แม้ว่าที่ตัวของเธอจะยังมีเชือกติดอยู่ แต่ไม่ได้ปรับให้อยู่ในระยะปลอดภัยตามที่กำหนด เมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้กับจุดปล่อยตัว เธอเกิดลื่นล้มบนแผ่นไม้เปียก แล้วตกลงมาจากที่สูง 90 เมตร จนถึงแก่ชีวิต
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01