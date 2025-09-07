HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แม่กระโดดบันจี้จั๊มพ์ฉลองวันเกิด ทำสำเร็จหันถ่ายเซลฟี่ ลื่นตกดับสลดต่อหน้าลูก

          แม่กระโดดบันจี้จั๊มพ์ฉลองวันเกิด หลังลูกชายให้เป็นของขวัญ ทำสำเร็จหันถ่ายเซลฟี่ ลื่นตกแท่นสูง 90 เมตร ดับสลดต่อหน้าลูก 

แม่กระโดดบันจี้จั๊มพ์ฉลองวันเกิด
ภาพจาก Pitersky Investigative Committee

          วันที่ 6 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เกิดเหตุโศกนาฏกรรมสุดสลด แม่ชาวรัสเซียวัย 45 ปี พลัดตกจากที่สูง 90 เมตร ขณะพยายามถ่ายเซลฟี่กับลูกชาย หลังจากทำภารกิจกระโดดบันจี้จั๊มพ์ฉลองวันเกิดสำเร็จ จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิต ต่อหน้าลูกชายวัย 22 ปีของเธอ ที่อยู่ด้านข้างและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด 

          ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยคุณแม่รายนี้ชื่อว่า เอลิซาเวตา กุชชินา เธอเพิ่งจะอายุครบ 45 ปี ในวันก่อนหน้านั้น เธอและลูกชายได้ไปกระโดดบันจี้จั๊มพ์ที่ปาฟลอฟสค์ ชานเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ของรัสเซีย ซึ่งการกระโดดบันจี้จั๊มพ์ครั้งนี้เป็นของขวัญวันเกิดจากลูกชายของเธอ

          โดยคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ทางออนไลน์ แสดงให้เห็นว่า คุณแม่รายนี้ผ่านขั้นตอนการกระโดดบันจี้จั๊มพ์จนสำเร็จลุล่วง จากนั้นเธอได้ถอดสายรัดนิรภัยออก และกลับขึ้นไปบนแพลตฟอร์มด้านบน แต่จังหวะนั้นก่อนที่เธอจะเดินเข้าไป เธอได้หันมาถ่ายเซลฟี่ ก่อนที่เธอจะเสียหลักลื่นล้ม และตกลงมายังด้านล่างอย่างรวดเร็ว โดยมีลูกชายของเธอเป็นพยานผู้เห็นสุดสลด 

แม่กระโดดบันจี้จั๊มพ์ฉลองวันเกิด
ภาพจาก Pitersky Investigative Committee

          ทางด้านผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าวได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งได้ชี้แจงในลักษณะเดียวกัน โดยเผยว่า หลังจากทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย เธอได้ปลอดสายนิรภัยออก แม้ว่าที่ตัวของเธอจะยังมีเชือกติดอยู่ แต่ไม่ได้ปรับให้อยู่ในระยะปลอดภัยตามที่กำหนด เมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้กับจุดปล่อยตัว เธอเกิดลื่นล้มบนแผ่นไม้เปียก แล้วตกลงมาจากที่สูง 90 เมตร จนถึงแก่ชีวิต

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แม่กระโดดบันจี้จั๊มพ์ฉลองวันเกิด ทำสำเร็จหันถ่ายเซลฟี่ ลื่นตกดับสลดต่อหน้าลูก อัปเดตล่าสุด 7 กันยายน 2568 เวลา 11:26:14 3,021 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย