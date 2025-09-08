หมอเตือนเอง อุปกรณ์อาบน้ำที่ควรเลี่ยง แม้คนใช้ทั่วไป ชี้เป็นแหล่งเชื้อรา แนะใช้อะไรแทน

หมอเตือนเอง ของใช้ในห้องน้ำที่คนใช้กันทั่วไป แต่ควรหลีกเลี่ยง ชี้เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียและเชื้อรา สุดยี้จนไม่ขอใช้ เผยถ้าอยากขัดตัวควรใช้อะไรแทน
ในขณะที่แต่ละบ้านมีของใช้ในห้องน้ำที่แตกต่าง แต่ใครจะคิดว่าอุปกรณ์อาบน้ำที่หาได้ทั่วไปอย่างหนึ่ง กลับเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง หลังมีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่าอาจเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียและเชื้อรา ซึ่งอาจนำมาสู่การติดเชื้อที่ผิวหนัง โดยของที่ว่านั้นก็คือซังบวบขัดตัว
จากรายงานของเว็บไซต์เดลี่เมล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 เผยว่า คำเตือนที่เรียกเสียงฮือฮาดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อ ดร.ซาซ่า ฮัดแดด แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากสหรัฐฯ ได้ออกมาบอกเล่า 3 นิสัยเกี่ยวกับการอาบน้ำที่ควรหลีกเลี่ยง ผ่านทางช่อง TikTok ของเธอที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1.2 ล้านฟอลโลเวอร์ โดยหนึ่งในสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือการใช้ซังบวบขัดตัว ซึ่งทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมถกเถียงกันจำนวนมาก
สำหรับซังบวบขัดตัว เป็นของที่ทำมาจากบวบธรรมชาตินำไปตากแห้ง หรือในยุคใหม่อาจจะใช้เป็นตาข่ายขัดตัวที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ อย่างไรก็ตาม แม้ใยขัดตัวเหล่านี้จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลาย ๆ คน แต่ ดร.ซาซ่า ยืนยันว่าเธอจะไม่มีวันแตะต้องของดังกล่าว
"มันชื้น เต็มไปด้วยแบคทีเรียและเชื้อรา คุณคงไม่อยากถูสิ่งเหล่านั้นกลับเข้าไปในผิวหนังของคุณ" ดร.ซาซ่า ระบุ
คำเตือนดังกล่าวทำให้หลายคนเข้ามาสอบถาม ว่าควรใช้อะไรแทน เพราะหากไม่ขัดตัวก็รู้สึกว่าอาบน้ำแล้วไม่สะอาด ซึ่ง ดร.ซาซ่า ก็แนะนำว่าให้ใช้ผ้าขนหนูที่สามารถเปลี่ยนได้บ่อย ๆ หรือไม่ก็ให้เลือกใช้อุปกรณ์ขัดตัวที่ทำจากซิลิโคนแทน
ยังมีชาวเน็ตอีกรายที่ถามด้วยความสงสัย ว่าเหตุใดจึงไม่เอาบวบขัดตัวเหล่านั้นไปตากแดดเพื่อไม่ให้ชื้น ซึ่ง ดร.ซาซ่า ก็ตอบว่า อาจจะทำได้ การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อด้วยแล้วนำบวบไปตากแดด อาจจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เล็กน้อย แต่เธอคิดว่าคงไม่มีใครทำแบบนี้ทุกครั้งที่อาบน้ำเสร็จ
คำเตือนของเธอยังสอดคล้องกับคำแนะนำจาก เจ.แมทธิว ไนท์ แพทย์ผิวหนังจากรัฐออร์แลนโด ที่ขอให้ผู้คนเลิกใช้ที่ขัดตัวแบบตาข่าย โดยเขาอธิบายว่า ตาข่ายเหล่านี้จะดักจับเซลล์ผิวที่ตายและหลุดออกจากร่างกาย ทำให้มันกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคที่สมบูรณ์แบบ จากนั้นเมื่อเราทิ้งมันไว้ในห้องน้ำที่ทั้งอุ่นและชื้น ก็ยิ่งทำให้แบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อรา เจริญเติบโตได้เช่นกัน
อนึ่ง ยังมีงานวิจัยบ่งชี้ว่าบวบขัดตัวเหล่านี้สามารถเป็นแหล่งเพาะแบคทีเรียอันตรายหลายชนิด เช่น อีโคไล เชื้อสแตฟฟิโลคอกคัส หรือเชื้อซูโดโมนาส ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ แม้จะไม่ใช่แบคทีเรียที่ส่งผลถึงชีวิตก็ตาม
ทั้งนี้ ยังมีคลิปที่ ดร.ซาซ่า ออกมาเตือนเกี่ยวกับการห้ามใช้เครื่องสำอางร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะมาสคาร่า ซึ่งเธอมองว่าเป็นวิธีในการแพร่กระจายการติดเชื้อที่ตาที่ง่ายที่สุด และอาจทำให้เกิดภาวะตาแดงหรือมีตากุ้งยิงได้
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail