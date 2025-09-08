สาวนอนในห้อง เจอน้ำหยดจากเพดาน เปิดหาความจริงเห็นต้นตอ สยองกว่าที่คิด

สาวแชร์ประสบการณ์ นอนในห้องนอน เจอน้ำหยดจากเพดาน สงสัยเปิดหาความจริง ก่อนเห็นต้นตอชัด ๆ สยองกว่าที่คิด
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Sunshine Coast Snake Catchers 24/7
วันที่ 6 กันยายน 2568 เว็บไซต์ The Dodo เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ มีหญิงผู้ดูแลบ้านหลังหนึ่งในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ได้เผชิญกับเหตุการณ์ที่น่าตกใจอย่างไม่คาดคิด ในขณะที่เธอกำลังพักผ่อนอยู่บนเตียงในห้องนอน เธอรู้สึกว่ามี "ของเหลวปริศนา" หยดลงใส่ศีรษะ จึงมองขึ้นไปบนเพดานและพบว่ามีร่องรอยที่น่าสงสัย แต่ความจริงมันไม่ใช่แค่น้ำ
ในตอนแรก ทางผู้ดูแลบ้านสงสัยว่าอาจจะมีสัตว์รบกวนที่ไม่ได้รับเชิญ แอบเข้ามาอาศัยอยู่ที่ด้านบนหลังคา จึงได้ติดต่อขอความช่วยเหลือไปยัง Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 ทีมจับงูของท้องถิ่น หลังจากนั้นไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเดินทางมาถึงที่บ้านหลังนี้
หลังจากที่เจ้าหน้าที่จัดการจับงู 2 ตัว ออกมาจากหลังคาบ้านได้โดยปลอดภัย พบว่ามันคือ งูหลามคาเพต (Carpet Python) งูสายพันธุ์พื้นเมืองของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นงูไม่มีพิษ แต่ดูเหมือนว่าความสยดสยองจะไม่จบลงแค่นั้น เพราะพบว่ามี "งูตัวที่สาม" และมันได้ตายไปนานแล้ว จนสภาพเหลือแต่ซาก
ทางทีมจับงูได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางโซเชียล โดยเขียนข้อความติดตลกกล่าวว่า "ลองนึกภาพว่าคุณกำลังนอนอยู่บนเตียง และมีฉี่งูหยดลงบนหน้าผากของคุณ !" พร้อมทั้งได้อัปเดตสถานการณ์ของงูทั้งสองตัวที่ยังมีชีวิตรอด กล่าวว่า "พวกมันถูกย้ายไปยังพุ่มไม้ที่สวยงามใกล้ ๆ แล้ว !"
ขอบคุณข้อมูลจาก : The DoDo
ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก Sunshine Coast Snake Catchers 24/7