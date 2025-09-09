ไวรัลฉาว สาวอัดคลิปสยิวในหอสมุดเกาสง โซเชียลเดือดจนตำรวจลง รู้คืออินฟลูฯ ดัง

ไวรัลฉาว สาวอัดคลิปสยิวในหอสมุด โซเชียลเดือดจนตำรวจลง รู้แล้วเป็นใคร ที่แท้เน็ตไอดอลสาย 18+ สำนักงานอัยการจี้เรียกตัวด่วน
วันที่ 9 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 รายงานประเด็นร้อนจากโลกออนไลน์ของไต้หวัน หลังคลิปสยิวของสาวรายหนึ่งกลายมาเป็นไวรัลอื้อฉาว โดยมีคนสังเกตว่าสถานที่ถ่ายคลิปดังกล่าวคือ หอสมุดเกาสง (Kaohsiung Public Library) ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะที่ใครก็เข้าถึงได้
เพียงไม่นานตัวตนของสาวในคลิปก็ถูกเปิดเผย โดยพบว่าสาวที่ถ่ายคลิปสยิวดังกล่าว แท้จริงเป็นเน็ตไอดอลสายสยิว ที่เรียกตัวเองว่า "台灣臀后" หรือ "ราชินีบั้นท้ายไต้หวัน" และมีผู้ติดตามกว่า 800,000 คน ซึ่งคาดว่าเธอน่าจะเข้าไปถ่ายคลิปในหอสมุดเกาสงเมื่อไม่กี่วันก่อน และนำคลิปมาปล่อยบนแพลตฟอร์มสำหรับสมาชิก พร้อมตั้งชื่อคลิปว่า "สาวห้องสมุด"
ทั้งนี้ พบว่าเนื้อหาในคลิปดังกล่าว มีทั้งภาพแอบถ่าย การทำกิจกรรมเร่าร้อนในห้องสุขา และเนื้อหาอื่น ๆ โดยคลิปนี้มีความยาว 13 นาที 14 วินาที
ในที่สุดทางตำรวจและหอสมุดเกาสงก็ออกมาเคลื่อนไหว โดยยืนยันว่าทางหน่วยงานจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันในอนาคต แม้ว่าทางตำรวจจะยังไม่ได้รับการแจ้งเหตุอย่างเป็นทางการ แต่พวกเขาก็ได้ตรวจสอบคลิป และจะติดตามตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงความจริงต่อไป
ทั้งนี้ ทางตำรวจยังเตือนว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำอนาจารในที่สาธารณะ อาจมีความผิดตามกฎหมายอาญา โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี และจะเพิ่มโทษสำหรับผู้ที่พยายามแสวงหาประโยชน์จากเนื้อหาดังกล่าว
ด้านสำนักงานอัยการเกาสง ยืนยันว่าทางหน่วยงานจะสอบสวนเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน และขอให้ทางตำรวจเรียกตัว ราชินีบั้นท้ายไต้หวัน มาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01