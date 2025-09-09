HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัลฉาว สาวอัดคลิปสยิวในหอสมุดเกาสง โซเชียลเดือดจนตำรวจลง รู้คืออินฟลูฯ ดัง


          ไวรัลฉาว สาวอัดคลิปสยิวในหอสมุด โซเชียลเดือดจนตำรวจลง รู้แล้วเป็นใคร ที่แท้เน็ตไอดอลสาย 18+ สำนักงานอัยการจี้เรียกตัวด่วน
สาวอัดคลิปในหอสมุด

          วันที่ 9 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 รายงานประเด็นร้อนจากโลกออนไลน์ของไต้หวัน หลังคลิปสยิวของสาวรายหนึ่งกลายมาเป็นไวรัลอื้อฉาว โดยมีคนสังเกตว่าสถานที่ถ่ายคลิปดังกล่าวคือ หอสมุดเกาสง (Kaohsiung Public Library) ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะที่ใครก็เข้าถึงได้ 
          
          เพียงไม่นานตัวตนของสาวในคลิปก็ถูกเปิดเผย โดยพบว่าสาวที่ถ่ายคลิปสยิวดังกล่าว แท้จริงเป็นเน็ตไอดอลสายสยิว ที่เรียกตัวเองว่า "台灣臀后" หรือ "ราชินีบั้นท้ายไต้หวัน" และมีผู้ติดตามกว่า 800,000 คน ซึ่งคาดว่าเธอน่าจะเข้าไปถ่ายคลิปในหอสมุดเกาสงเมื่อไม่กี่วันก่อน และนำคลิปมาปล่อยบนแพลตฟอร์มสำหรับสมาชิก พร้อมตั้งชื่อคลิปว่า "สาวห้องสมุด" 
          
          ทั้งนี้ พบว่าเนื้อหาในคลิปดังกล่าว มีทั้งภาพแอบถ่าย การทำกิจกรรมเร่าร้อนในห้องสุขา และเนื้อหาอื่น ๆ โดยคลิปนี้มีความยาว 13 นาที 14 วินาที  

สาวอัดคลิปในหอสมุด
          
          ในที่สุดทางตำรวจและหอสมุดเกาสงก็ออกมาเคลื่อนไหว โดยยืนยันว่าทางหน่วยงานจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันในอนาคต แม้ว่าทางตำรวจจะยังไม่ได้รับการแจ้งเหตุอย่างเป็นทางการ แต่พวกเขาก็ได้ตรวจสอบคลิป และจะติดตามตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงความจริงต่อไป 

          ทั้งนี้ ทางตำรวจยังเตือนว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำอนาจารในที่สาธารณะ อาจมีความผิดตามกฎหมายอาญา โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี และจะเพิ่มโทษสำหรับผู้ที่พยายามแสวงหาประโยชน์จากเนื้อหาดังกล่าว 
          
          ด้านสำนักงานอัยการเกาสง ยืนยันว่าทางหน่วยงานจะสอบสวนเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน และขอให้ทางตำรวจเรียกตัว ราชินีบั้นท้ายไต้หวัน มาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วย 

สาวอัดคลิปในหอสมุด

สาวอัดคลิปในหอสมุด

สาวอัดคลิปในหอสมุด

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไวรัลฉาว สาวอัดคลิปสยิวในหอสมุดเกาสง โซเชียลเดือดจนตำรวจลง รู้คืออินฟลูฯ ดัง โพสต์เมื่อ 9 กันยายน 2568 เวลา 19:35:12 1,005 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย