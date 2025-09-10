เพื่อนร่วมงานเผย ลุงเจียน ดูแลเสือ-สิงโต นานหลายสิบปี เศร้าเกิดเหตุสลดก่อนเกษียณ

เพื่อนร่วมงานเผย ลุงเจียน หัวหน้าโซนสัตว์ดุร้าย ดูแลเสือ-สิงโตมานานกว่า 30 ปี จากไปอย่างชวนใจหาย ก่อนเกษียณเพียง 2 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจียน รังคะรัสมี
จากเหตุสลดในสวนสัตว์ชื่อดังกรุงเทพฯ เมื่อสิงโตรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่วัย 58 ปี ขณะลงจากรถเพื่อเก็บของที่ทำตก ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวจำนวนมาก เหตุการณ์กินเวลานานกว่า 15 นาที ก่อนผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจียน รังคะรัสมี
วันที่ 10 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก อสมท เชียงใหม่ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ที่ถูกสิงโตทำร้าย ทราบชื่อคือ นายเจียน รังครัสมี หรือที่หลายคนเรียก "พี่เจียน" โดยหลังเกิดเหตุทางสวนสัตว์จัดการปิดพื้นที่ และนำสัตว์เข้ากรงทั้งหมด จากนั้นเข้าช่วยเหลือ และนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตได้
ด้าน พ.ต.อ. นิรุชพล โยธามาตย์ ผกก.สน.คันนายาว เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ลงไปให้อาหาร โดยไม่ปฏิบัติตามกฎของบริษัท จึงทำให้ถูกสิงโตรุมทำร้าย เบื้องต้น ได้ประสานเชิญตัวเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์มาสอบปากคำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อสมท เชียงใหม่
สำหรับบริเวณส่วนจัดแสดงสิงโต จะมีรั้วขนาดใหญ่เปิดให้รถเข้า-ออก ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถขับรถเข้าไปด้านในได้ ซึ่งมีข้อห้ามและป้ายกำชับชัดเจนว่าห้ามเปิดกระจก ห้ามลงจากรถ ส่วนด้านในจะมีรถของสวนสัตว์จอดดูแลความปลอดภัย และบางช่วงจะมีการจัดแสดงโชว์ให้อาหารสิงโตที่อยู่ด้านในด้วย ส่วนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ครั้งนี้ อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อสมท เชียงใหม่
ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก Bright TV รายงานว่า เพื่อนร่วมงานเปิดใจว่า ลุงเจียน ที่ถูกสิงโตขย้ำ ทำงานมานานกว่า 30 ปี เป็นระดับหัวหน้าในโซนสัตว์ดุร้าย และอีกแค่ 2 ปี จะเกษียณแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อสมท เชียงใหม่
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก อสมท เชียงใหม่, เฟซบุ๊ก Bright TV