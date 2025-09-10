HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เพื่อนร่วมงานเผย ลุงเจียน ดูแลเสือ-สิงโต นานหลายสิบปี เศร้าเกิดเหตุสลดก่อนเกษียณ

          เพื่อนร่วมงานเผย ลุงเจียน  หัวหน้าโซนสัตว์ดุร้าย ดูแลเสือ-สิงโตมานานกว่า 30 ปี จากไปอย่างชวนใจหาย ก่อนเกษียณเพียง 2 ปี

อาลัย ลุงเจียน จนท. สวนสัตว์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจียน รังคะรัสมี

          จากเหตุสลดในสวนสัตว์ชื่อดังกรุงเทพฯ เมื่อสิงโตรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่วัย 58 ปี ขณะลงจากรถเพื่อเก็บของที่ทำตก ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวจำนวนมาก เหตุการณ์กินเวลานานกว่า 15 นาที ก่อนผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

อาลัย ลุงเจียน จนท. สวนสัตว์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจียน รังคะรัสมี


          วันที่ 10 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก อสมท เชียงใหม่ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ที่ถูกสิงโตทำร้าย ทราบชื่อคือ นายเจียน รังครัสมี หรือที่หลายคนเรียก "พี่เจียน" โดยหลังเกิดเหตุทางสวนสัตว์จัดการปิดพื้นที่ และนำสัตว์เข้ากรงทั้งหมด จากนั้นเข้าช่วยเหลือ และนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตได้

          ด้าน พ.ต.อ. นิรุชพล โยธามาตย์ ผกก.สน.คันนายาว เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ลงไปให้อาหาร โดยไม่ปฏิบัติตามกฎของบริษัท จึงทำให้ถูกสิงโตรุมทำร้าย เบื้องต้น ได้ประสานเชิญตัวเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์มาสอบปากคำ 

อาลัย ลุงเจียน จนท. สวนสัตว์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อสมท เชียงใหม่

          สำหรับบริเวณส่วนจัดแสดงสิงโต จะมีรั้วขนาดใหญ่เปิดให้รถเข้า-ออก ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถขับรถเข้าไปด้านในได้ ซึ่งมีข้อห้ามและป้ายกำชับชัดเจนว่าห้ามเปิดกระจก ห้ามลงจากรถ ส่วนด้านในจะมีรถของสวนสัตว์จอดดูแลความปลอดภัย และบางช่วงจะมีการจัดแสดงโชว์ให้อาหารสิงโตที่อยู่ด้านในด้วย ส่วนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ครั้งนี้ อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไป

อาลัย ลุงเจียน จนท. สวนสัตว์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อสมท เชียงใหม่

          ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก Bright TV รายงานว่า เพื่อนร่วมงานเปิดใจว่า ลุงเจียน ที่ถูกสิงโตขย้ำ ทำงานมานานกว่า 30 ปี เป็นระดับหัวหน้าในโซนสัตว์ดุร้าย และอีกแค่ 2 ปี จะเกษียณแล้ว 

อาลัย ลุงเจียน จนท. สวนสัตว์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อสมท เชียงใหม่


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เพื่อนร่วมงานเผย ลุงเจียน ดูแลเสือ-สิงโต นานหลายสิบปี เศร้าเกิดเหตุสลดก่อนเกษียณ โพสต์เมื่อ 10 กันยายน 2568 เวลา 17:36:23 2,347 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต หมิว สิริลภัส ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย