เบนซ์ เรซซิ่ง เปิดกฎราชทัณฑ์ ทักษิณ ติดคุกจริงกี่เดือน เข้ากฎไม่ต้องอยู่ครบ 1 ปี

          เบนซ์ เรซซิ่ง เปิดกฎราชทัณฑ์ ทักษิณ ติดคุกจริงกี่เดือนถึงได้ออกมา เข้ากฎไม่ต้องอยู่ครบโทษ 1 ปี รอไม่นาน

ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          การที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกสั่งจำคุกเป็นเวลา 1 ปี ก็ยังอยู่ในความสนใจของประชาชน รวมถึงสงสัยเรื่องอนาคตว่า จะเป็นอย่างไรต่อ

          วันที่ 10 กันยายน 2568 เบนซ์ เรซซิ่ง มีการเขียนวิเคราะห์เรื่องการรับโทษของนายทักษิณเอาไว้ว่า โทษจำคุก 1 ปี ต้องติดจริง ๆ กี่เดือน มีข้อความทั้งหมดดังนี้

          โทษจำคุก 1 ปี  ต้องติดจริง ๆ กี่เดือน !?!

          กรณีศาลฎีกาฯ มีคำพิพากษาให้จำคุกอดีตนายกรัฐมนตรี 1 ปี (12 เดือน) มาลองกางหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นและการพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์

          สำหรับผู้ต้องขังเด็ดขาดเข้าใหม่ (9 กันยายน 68) เริ่มที่ชั้นกลาง ซึ่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมด 6 ชั้น 

          1. ชั้นเยี่ยม
          2. ชั้นดีมาก
          3. ชั้นดี
          4. ชั้นกลาง 
          5. ชั้นเลว (ปัจจุบันใช้คำว่า ช้้นปรับปรุง)
          6. ชั้นเลวมาก (ปัจจุบันใช้คำว่า ชั้นปรับปรุงมาก)

          จากชั้นกลาง -> เป็นชั้นดี จะต้องคดีเด็ดขาดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (9 ธันวาคม 68)

          สำหรับในคดีที่อัตราโทษไม่เกิน 3 ปี จะมีการปรับเลื่อนชั้นทุก ๆ 4 เดือน (เมษายน, สิงหาคม, ธันวาคม) ซึ่งก็หมายความว่า

          - ธันวาคม 68 จะได้เลื่อนจากชั้นกลาง -> เป็นชั้นดี
          - เมษายน 69 จะได้เลื่อนจากชั้นดี -> เป็นชั้นดีมาก

          ต่อมาเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ (กรณีปกติ) หลัก ๆ มีดังนี้

          - เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไป (เข้าเกณฑ์)
          - ต้องโทษจำคุกครั้งแรก (เข้าเกณฑ์)
          - ชั้นเยี่ยม-เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 3 (ต้องเหลือโทษไม่เกิน 4 เดือน)
          - ชั้นดีมาก-เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 4 (ต้องเหลือโทษไม่เกิน 3 เดือน) (เข้าเกณฑ์)
          - ชั้นดี-เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 5 (ต้องเหลือโทษไม่เกิน 2 เดือน 15 วัน)

          พักโทษส่วนกรณีพิเศษ คือ
          - เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป (เข้าเกณฑ์)
          - เจ็บป่วยร้ายแรง / พิการ
          - เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง และต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือ 1 ใน 3 ของกำหนดโทษ




สรุป

          1. ต้องอยู่อย่างนานที่สุด 8 เดือน (2 ใน 3 ของโทษ) จึงขอทำเรื่องพักโทษเดือน มิถุนายน 2569 (ชั้นดีมากและเหลือโทษไม่เกิน 3 เดือน)

          2. หรืออย่างน้อยต้องอยู่ประมาณ 6 เดือน จึงขอพักโทษกรณีพิเศษ (เป็นผู้สูงอายุหรือเจ็บป่วยร้ายแรง) ในเดือน มีนาคม 2569

          3. หรืออาจสามารถเร็วกว่านั้นได้ หากในระหว่างถูกคุมขัง มีความอุตสาหะ ก้าวหน้าในการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ หรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ และยังอาจจะสามารถพักโทษติดกำไรข้อเท้า EM หรือคุมขังนอกเรือนจำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อีกด้วย

เบนซ์ เรซซิ่ง
10 กันยายน 2568

ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก benzracing





