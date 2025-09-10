เบนซ์ เรซซิ่ง เปิดกฎราชทัณฑ์ ทักษิณ ติดคุกจริงกี่เดือน เข้ากฎไม่ต้องอยู่ครบ 1 ปี

เบนซ์ เรซซิ่ง เปิดกฎราชทัณฑ์ ทักษิณ ติดคุกจริงกี่เดือนถึงได้ออกมา เข้ากฎไม่ต้องอยู่ครบโทษ 1 ปี รอไม่นาน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
การที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกสั่งจำคุกเป็นเวลา 1 ปี ก็ยังอยู่ในความสนใจของประชาชน รวมถึงสงสัยเรื่องอนาคตว่า จะเป็นอย่างไรต่อ
วันที่ 10 กันยายน 2568 เบนซ์ เรซซิ่ง มีการเขียนวิเคราะห์เรื่องการรับโทษของนายทักษิณเอาไว้ว่า โทษจำคุก 1 ปี ต้องติดจริง ๆ กี่เดือน มีข้อความทั้งหมดดังนี้
โทษจำคุก 1 ปี ต้องติดจริง ๆ กี่เดือน !?!
กรณีศาลฎีกาฯ มีคำพิพากษาให้จำคุกอดีตนายกรัฐมนตรี 1 ปี (12 เดือน) มาลองกางหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นและการพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์
สำหรับผู้ต้องขังเด็ดขาดเข้าใหม่ (9 กันยายน 68) เริ่มที่ชั้นกลาง ซึ่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมด 6 ชั้น
1. ชั้นเยี่ยม
2. ชั้นดีมาก
3. ชั้นดี
4. ชั้นกลาง
5. ชั้นเลว (ปัจจุบันใช้คำว่า ช้้นปรับปรุง)
6. ชั้นเลวมาก (ปัจจุบันใช้คำว่า ชั้นปรับปรุงมาก)
จากชั้นกลาง -> เป็นชั้นดี จะต้องคดีเด็ดขาดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (9 ธันวาคม 68)
สำหรับในคดีที่อัตราโทษไม่เกิน 3 ปี จะมีการปรับเลื่อนชั้นทุก ๆ 4 เดือน (เมษายน, สิงหาคม, ธันวาคม) ซึ่งก็หมายความว่า
- ธันวาคม 68 จะได้เลื่อนจากชั้นกลาง -> เป็นชั้นดี
- เมษายน 69 จะได้เลื่อนจากชั้นดี -> เป็นชั้นดีมาก
ต่อมาเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ (กรณีปกติ) หลัก ๆ มีดังนี้
- เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไป (เข้าเกณฑ์)
- ต้องโทษจำคุกครั้งแรก (เข้าเกณฑ์)
- ชั้นเยี่ยม-เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 3 (ต้องเหลือโทษไม่เกิน 4 เดือน)
- ชั้นดีมาก-เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 4 (ต้องเหลือโทษไม่เกิน 3 เดือน) (เข้าเกณฑ์)
- ชั้นดี-เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 5 (ต้องเหลือโทษไม่เกิน 2 เดือน 15 วัน)
พักโทษส่วนกรณีพิเศษ คือ
- เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป (เข้าเกณฑ์)
- เจ็บป่วยร้ายแรง / พิการ
- เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง และต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือ 1 ใน 3 ของกำหนดโทษ
สรุป
1. ต้องอยู่อย่างนานที่สุด 8 เดือน (2 ใน 3 ของโทษ) จึงขอทำเรื่องพักโทษเดือน มิถุนายน 2569 (ชั้นดีมากและเหลือโทษไม่เกิน 3 เดือน)
2. หรืออย่างน้อยต้องอยู่ประมาณ 6 เดือน จึงขอพักโทษกรณีพิเศษ (เป็นผู้สูงอายุหรือเจ็บป่วยร้ายแรง) ในเดือน มีนาคม 2569
3. หรืออาจสามารถเร็วกว่านั้นได้ หากในระหว่างถูกคุมขัง มีความอุตสาหะ ก้าวหน้าในการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ หรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ และยังอาจจะสามารถพักโทษติดกำไรข้อเท้า EM หรือคุมขังนอกเรือนจำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อีกด้วย
เบนซ์ เรซซิ่ง
10 กันยายน 2568
ภาพจาก benzracing
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
