คนโวย นทท. คลิป สิงโตทำร้ายเจ้าหน้าที่ ใจคอเอาแต่ถ่าย ไม่ลงไปช่วย !? เพจดังรีบดึงสติ

คนเห็นเหตุการณ์เล่านาทีก่อเกิดเหตุ สิงโตรุมขย้ำเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ เผยจุดที่ผิดสังเกต ด้านเพจดังเบรกคอมเมนต์ ทำไมไม่ลงไปช่วย
จากเหตุการณ์สะเทือนใจในสวนสัตว์ชื่อดังกรุงเทพฯ เมื่อ นายเจียน รังครัสมี อายุ 58 ปี เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์มากว่า 30 ปี ถูกสิงโตรุมทำร้ายจนเสียชีวิต ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวจำนวนมาก ขณะนี้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมครั้งนี้
วันที่ 10 กันยายน 2568 รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 รายงานว่า พ.อ. นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ หรือ อาจารย์หมอธวัชชัย อดีตอาจารย์และแพทย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ก่อนหน้านั้น เจ้าหน้าที่ลงมายืนอยู่คนเดียวอยู่นาน และยืนหันหลัง ไม่แน่ใจว่าก้มเก็บอะไรหรือเปล่า พอสิงโตตัวแรกเข้ามาจากด้านหลัง ก็เงียบไม่ร้องเลย ตอนเห็นเหตุการณ์คุณหมอยังบอกว่าตกใจจนแทบไม่ไหว
ตอนนั้นเป็นเวลา 11.30 น. ซึ่งไม่น่าใช่เวลาให้อาหาร จะมีรถคันหนึ่งมาจอด ผู้ชายอายุราว ๆ เกือบ 60 ปีลงมาจากรถ เปิดประตูแล้วหันหน้าเข้าหาประตู แต่หันหลังให้สิงโต และยืนอยู่นานประมาณ 3 นาที ตอนแรกก็คิดว่าเขาคุ้นเคย ไม่แน่ว่ากำลังหยิบหรือเก็บอะไรอยู่ จากนั้นมีสิงโตตัวหนึ่งเดินเข้ามาแล้วค่อย ๆ ดึงร่างลงไป แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ร้องหรือแสดงอาการใด ๆ สิงโตตัวอื่น ๆ ก็มองแล้วทยอยเข้ามาเพิ่มจนประมาณ 6-7 ตัว พอรุมขย้ำเสร็จ ก็ลากร่างไป
นักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์ต่างบีบแตรเรียกความช่วยเหลือ ผ่านไปประมาณ 10 นาที มีรถอีกคันมาห่างออกไปประมาณ 200 เมตร คนขับก็อยู่คนเดียวเหมือนกัน แต่ดูเหมือนไม่รู้เรื่อง หลังจากนั้นอีก 5 นาที ถึงมีรถเข้ามาหลายคันตามมา ตอนนั้นก็เริ่มออกจากจุดเกิดเหตุแล้ว เพราะรู้สึกว่าเหตุการณ์มันแปลก
เพจดังเบรกคอมเมนต์ติงคนยืนดูไม่ลงไปช่วย
เพจเฟซบุ๊ก ลองวิเคราะห์ดู หยิบคอมเมนต์จากชาวเน็ตรายหนึ่ง ที่วิจารณ์ถึงคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ขณะสิงโตทำร้ายเจ้าหน้าที่ ระบุว่า "ใจคอเอาแต่ถ่ายแทนที่จะลงไปช่วยเขา"
ทั้งนี้ เพจดังกล่าวระบุว่า เอาจริงด้วยหลักธรรมชาติและไม่มีอุปกรณ์ช่วย มนุษย์ไม่สามารถสู้กับสิงโตได้เลย ตั้งแต่ความแข็งแรงและเขี้ยวและกรงเล็บต่าง ๆ แล้วยิ่งเป็นฝูงนี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ เอาแค่แรงชกของมนุษย์อาจชกแรงที่สุดราว ๆ 300–600 นิวตัน แต่แรงกัดของสิงโตเกิน 4,000 นิวตันแล้ว กรณีนี้พูดถึงสิงโตที่ถูกเลี้ยงตามระบบนิเวศเหมือนธรรมชาตินะ ไม่ใช่สิงโตที่ฝึกมาเพื่อละครสัตว์
ขณะที่คอมเมนต์จำนวนมากต่างเข้าใจว่าทำไมนักท่องเที่ยวจึงทำได้เพียงถ่ายคลิป เพราะดูยังไงก็ไม่สามารถช่วยได้จริง ๆ วอนก่อนจะตำหนิคนอื่นว่าไม่ช่วย ควรวิเคราะห์ตามความจริงก่อนจะวิจารณ์ด้วย
