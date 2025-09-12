HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ประวัติ เอ จักรพรรดิ จากชีวิตติดลบ ก่อนเป็นเจ้าของธุรกิจ สู่อาจารย์สายมู ลูกศิษย์เนืองแน่น

           เอ จักรพรรดิ นักธุรกิจสายมูชื่อดัง จากลูกชาวนาร้อยเอ็ด ติดหนี้นอกระบบ สู่เจ้าของธุรกิจร้อยล้าน ก่อนผันตัวเข้าสายมู ก่อตั้งจักรพรรดิเทวาลัย

ประวัติ เอ จักรพรรดิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ จักรพรรดิ

           ชั่วโมงนี้ชื่อของ เอ จักรพรรดิ ได้เป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังมาแรงใน สายมูเตลู หนึ่งในผู้ที่ชีวิตพลิกผัน จากเคยยากจน ดิ้นรนทำงานตั้งแต่เด็ก เคยล้มเหลวและเกือบเสียชีวิตเพราะหนี้นอกระบบ แต่พลิกชีวิตด้วยความมุ่งมั่น จากพ่อค้าสู่การเป็นนักธุรกิจพันล้าน และในเวลาต่อมาได้กลายเป็น กูรูสายมู ผู้ก่อตั้ง จักรพรรดิเทวาลัย และโด่งดังจนมีผู้ติดตามกว่า 2.4 ล้านคน

ประวัติ เอ จักรพรรดิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ จักรพรรดิ

ประวัติ เอ จักรพรรดิ


           เอ จักรพรรดิ มีชื่อจริงว่า ธนกฤต โรจนตรีภูมิ เติบโตมาในครอบครัวเกษตรกรยากจนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง 3 คน เอ ต้องทำงานรับจ้างส่งเสียตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรี

           เมื่อเข้าสู่โลกธุรกิจ เอ เริ่มจากร้านขายเสื้อผ้าและชุดนางงาม แต่ประสบปัญหาจนเป็นหนี้นอกระบบ ถูกทำร้ายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด และต้องหนีไปพัทยา ก่อนจะตัดสินใจกลับไปทำนาที่บ้านเกิดในสภาพล้มละลาย

ประวัติ เอ จักรพรรดิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ จักรพรรดิ

เส้นทางธุรกิจ ผลิตสบู่ผิวขาว ก่อนเจอมรสุมอีกครั้ง 


           ในปี 2559 เอ เริ่มสร้างแบรนด์ นีออนไวท์ ผลิตสบู่ผิวขาว โดยขอความช่วยเหลือจากโรงงานผู้ผลิตไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้า พร้อมใช้กลยุทธ์การตลาด เช่น ให้ชาวนาและช่างซ่อมรถมาเป็นพรีเซ็นเตอร์แทนดารา จากนั้นยอดขายก็พุ่งทะยานอย่างมหาศาล สร้างรายได้กว่า 300 ล้านบาทภายในปีแรก และต่อเนื่องปีละ 100 ล้านบาทยาวนานถึง 5 ปี แต่เมื่อเจอวิกฤตโควิด-19 ธุรกิจต้องหยุดชะงักลง

ประวัติ เอ จักรพรรดิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ จักรพรรดิ

ผันตัวเข้าสู่ สายมู จนกลายเป็นที่รู้จัก


          เอ จักรพรรดิ เริ่มสนใจเส้นทางสายมู ภายหลังจากปรึกษาซินแสที่นับถือ และนั่นกลายเป็น จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ที่ทำให้เขาเข้าสู่เส้นทางนี้อย่างเต็มตัว เริ่มจากการเปิดเพจเฟซบุ๊กเพื่อเผยแพร่เรื่องการทำบุญ แก้กรรม พยากรณ์ดวง และศาสตร์แห่งความเชื่อ กระแสตอบรับมหาศาลจนมีผู้ติดตามนับล้าน

          เขาได้ก่อตั้ง จักรพรรดิเทวาลัย เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งประดิษฐานองค์พระพิฆเนศ และ ปู่นาคาจักรพรรดิ กลายเป็นสถานที่ให้ผู้ศรัทธาหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้บูชา นอกจากนั้น ยังมีการจัดพิธีกรรมใหญ่ ๆ เช่น พิธีปะวิตระ ยาตรา และ 15 มหาตันตระ รวมถึงโครงการสายบุญอย่าง มูลนิธิบ้านนีออน เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมีระบบ ค่าครู 299 บาท/เดือน สำหรับผู้ที่ต้องการให้ดูแลดวงและรับของมงคล

ประวัติ เอ จักรพรรดิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ จักรพรรดิ

ชีวิตส่วนตัวชวนฮือฮา และของสะสมสุดพิเศษ


          เอ จักรพรรดิ ใช้ชีวิตคู่กับแฟนหนุ่ม และมีลูกบุญธรรมจากแม่ที่ไม่พร้อมเลี้ยงดู แสดงถึงความตั้งใจสร้างครอบครัวในแบบที่เลือกเอง

          ภาพลักษณ์ของเขาถูกขับเน้นด้วยพิธีการต้อนรับอลังการ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถหรู การกางร่ม ปูพรมแดง และมีผู้คนพนมมือกราบไหว้ ทำให้เกิดกระแสทั้งศรัทธาและวิพากษ์วิจารณ์ในเวลาเดียวกัน แต่เจ้าตัวย้ำชัดว่า ไม่ได้เป็นหมอผี ไม่เกี่ยวข้องกับการพนัน และเน้นเพียงการเผยแพร่ความเชื่อเชิงบวก

ประวัติ เอ จักรพรรดิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ จักรพรรดิ

          หนึ่งในสิ่งที่สร้างความฮือฮาคือ หน้ากากพระแม่ทุรคา มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ผลงานศิลปินไทย อาจารย์มิ่ง ซึ่งประดับเพชรพลอยทั้งองค์ และผ่านพิธีอภิเษกที่อินเดีย ก่อนนำกลับมาใช้ประกอบพิธีครอบครูที่ประเทศไทย

ประวัติ เอ จักรพรรดิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ จักรพรรดิ

ประวัติ เอ จักรพรรดิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ จักรพรรดิ

ประวัติ เอ จักรพรรดิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ จักรพรรดิ

ประวัติ เอ จักรพรรดิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ จักรพรรดิ

ประวัติ เอ จักรพรรดิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ จักรพรรดิ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประวัติ เอ จักรพรรดิ จากชีวิตติดลบ ก่อนเป็นเจ้าของธุรกิจ สู่อาจารย์สายมู ลูกศิษย์เนืองแน่น โพสต์เมื่อ 12 กันยายน 2568 เวลา 13:00:20 4,275 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต หมิว สิริลภัส ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง รัฐบาลอนุทิน
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย