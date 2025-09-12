ประวัติ เอ จักรพรรดิ จากชีวิตติดลบ ก่อนเป็นเจ้าของธุรกิจ สู่อาจารย์สายมู ลูกศิษย์เนืองแน่น

เอ จักรพรรดิ นักธุรกิจสายมูชื่อดัง จากลูกชาวนาร้อยเอ็ด ติดหนี้นอกระบบ สู่เจ้าของธุรกิจร้อยล้าน ก่อนผันตัวเข้าสายมู ก่อตั้งจักรพรรดิเทวาลัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอ จักรพรรดิ
ชั่วโมงนี้ชื่อของ เอ จักรพรรดิ ได้เป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังมาแรงใน สายมูเตลู หนึ่งในผู้ที่ชีวิตพลิกผัน จากเคยยากจน ดิ้นรนทำงานตั้งแต่เด็ก เคยล้มเหลวและเกือบเสียชีวิตเพราะหนี้นอกระบบ แต่พลิกชีวิตด้วยความมุ่งมั่น จากพ่อค้าสู่การเป็นนักธุรกิจพันล้าน และในเวลาต่อมาได้กลายเป็น กูรูสายมู ผู้ก่อตั้ง จักรพรรดิเทวาลัย และโด่งดังจนมีผู้ติดตามกว่า 2.4 ล้านคน
ประวัติ เอ จักรพรรดิ
เอ จักรพรรดิ มีชื่อจริงว่า ธนกฤต โรจนตรีภูมิ เติบโตมาในครอบครัวเกษตรกรยากจนที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง 3 คน เอ ต้องทำงานรับจ้างส่งเสียตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรี
เมื่อเข้าสู่โลกธุรกิจ เอ เริ่มจากร้านขายเสื้อผ้าและชุดนางงาม แต่ประสบปัญหาจนเป็นหนี้นอกระบบ ถูกทำร้ายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด และต้องหนีไปพัทยา ก่อนจะตัดสินใจกลับไปทำนาที่บ้านเกิดในสภาพล้มละลาย
เส้นทางธุรกิจ ผลิตสบู่ผิวขาว ก่อนเจอมรสุมอีกครั้ง
ในปี 2559 เอ เริ่มสร้างแบรนด์ นีออนไวท์ ผลิตสบู่ผิวขาว โดยขอความช่วยเหลือจากโรงงานผู้ผลิตไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้า พร้อมใช้กลยุทธ์การตลาด เช่น ให้ชาวนาและช่างซ่อมรถมาเป็นพรีเซ็นเตอร์แทนดารา จากนั้นยอดขายก็พุ่งทะยานอย่างมหาศาล สร้างรายได้กว่า 300 ล้านบาทภายในปีแรก และต่อเนื่องปีละ 100 ล้านบาทยาวนานถึง 5 ปี แต่เมื่อเจอวิกฤตโควิด-19 ธุรกิจต้องหยุดชะงักลง
ผันตัวเข้าสู่ สายมู จนกลายเป็นที่รู้จัก
เอ จักรพรรดิ เริ่มสนใจเส้นทางสายมู ภายหลังจากปรึกษาซินแสที่นับถือ และนั่นกลายเป็น จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ที่ทำให้เขาเข้าสู่เส้นทางนี้อย่างเต็มตัว เริ่มจากการเปิดเพจเฟซบุ๊กเพื่อเผยแพร่เรื่องการทำบุญ แก้กรรม พยากรณ์ดวง และศาสตร์แห่งความเชื่อ กระแสตอบรับมหาศาลจนมีผู้ติดตามนับล้าน
เขาได้ก่อตั้ง จักรพรรดิเทวาลัย เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งประดิษฐานองค์พระพิฆเนศ และ ปู่นาคาจักรพรรดิ กลายเป็นสถานที่ให้ผู้ศรัทธาหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้บูชา นอกจากนั้น ยังมีการจัดพิธีกรรมใหญ่ ๆ เช่น พิธีปะวิตระ ยาตรา และ 15 มหาตันตระ รวมถึงโครงการสายบุญอย่าง มูลนิธิบ้านนีออน เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมีระบบ ค่าครู 299 บาท/เดือน สำหรับผู้ที่ต้องการให้ดูแลดวงและรับของมงคล
ชีวิตส่วนตัวชวนฮือฮา และของสะสมสุดพิเศษ
เอ จักรพรรดิ ใช้ชีวิตคู่กับแฟนหนุ่ม และมีลูกบุญธรรมจากแม่ที่ไม่พร้อมเลี้ยงดู แสดงถึงความตั้งใจสร้างครอบครัวในแบบที่เลือกเอง
ภาพลักษณ์ของเขาถูกขับเน้นด้วยพิธีการต้อนรับอลังการ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถหรู การกางร่ม ปูพรมแดง และมีผู้คนพนมมือกราบไหว้ ทำให้เกิดกระแสทั้งศรัทธาและวิพากษ์วิจารณ์ในเวลาเดียวกัน แต่เจ้าตัวย้ำชัดว่า ไม่ได้เป็นหมอผี ไม่เกี่ยวข้องกับการพนัน และเน้นเพียงการเผยแพร่ความเชื่อเชิงบวก
หนึ่งในสิ่งที่สร้างความฮือฮาคือ หน้ากากพระแม่ทุรคา มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ผลงานศิลปินไทย อาจารย์มิ่ง ซึ่งประดับเพชรพลอยทั้งองค์ และผ่านพิธีอภิเษกที่อินเดีย ก่อนนำกลับมาใช้ประกอบพิธีครอบครูที่ประเทศไทย
