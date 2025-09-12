เปิดมูลเหตุจูงใจ พี่ชายเดือด ลั่นไก 4 นัดใส่น้องสาวดับ เล่าชนวนฟางเส้นสุดท้าย

พี่ชายวัย 61 ปี ยิงน้องสาว วัย 59 ปี เสียชีวิตหน้าบ้าน เผยปมปัญหาแบ่งที่ดินไม่ลงตัว ขึ้นศาลไกล่เกลี่ยแล้วไม่เป็นผล
วันที่ 12 กันยายน 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า วานนี้ (11 กันยายน) ตำรวจ สภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พร้อมด้วยแพทย์ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 9 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร พบร่างนางมาลี อายุ 59 ปี นอนคว่ำหน้าเสียชีวิต มีแผลถูกยิงศีรษะและลำตัว รวม 4 นัด ส่วนคนก่อเหตุคือ นายสมคิด อายุ 61 ปี ผู้เป็นพี่ชาย หลังก่อเหตุไม่ได้หลบหนี โดยยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่
นายสมคิด ให้การว่า สาเหตุที่ต้องยิงน้องสาวแท้ ๆ เพราะมีปัญหาเรื่องที่ดินมรดกของพ่อ หลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการแบ่งมรดกกันไม่ลงตัว ที่ดินมีโฉนดทั้งหมด 6 แปลง อยู่ในระหว่างไกล่เกลี่ยกันที่ศาล ซึ่งตนได้ที่ดินเพียงแปลงเดียว ซึ่งอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันในหมู่บ้าน ส่วนอีก 5 แปลง น้องสาว เอาไปทั้งหมด ตนไม่พอใจและมักจะทะเลาะกับน้องเรื่องนี้มาตลอด
ล่าสุดตนเองเข้าไปคุยกับน้อง แต่น้องสาวก็ไม่ยอม ด้วยความโมโหจึงชักปืนที่พกติดตัวมาด้วย กระหน่ำยิงใส่ น้องสาววิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน อยู่ห่างไปไม่ถึง 5 เมตร ก่อนจะถูกยิงล้มลงต่อหน้า ลุงจู ซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน นายสมคิด ยอมรับว่า ที่ทำไปเพราะสุดจะทน คุยเรื่องที่ดินขอให้แบ่งกันแต่น้องก็ไม่ยอม
ด้าน ลุงจู เพื่อนบ้าน บอกว่า ก่อนหน้านี้ 2 พี่น้องมีปัญหาเรื่องที่ดินจนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล กระทั่งวันนี้ผู้ก่อเหตุและผู้ตายไปขึ้นศาลมาแล้ว เมื่อกลับมาถึงบ้าน คนพี่พกปืนเดินไปหาน้องถึงที่บ้านเพื่อตกลงเรื่องที่ดินอีกครั้ง แต่น้องไม่ยอม เห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากญาติ ๆ แต่พี่ชายไล่ตาม แล้วใช้ปืนยิงจนล้มฟุบกับพื้น ตนกับเพื่อนบ้านจึงแจ้งผู้นำชุมชนและตำรวจเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คุณยายเกตุ อายุ 83 ปี แม่ของทั้งสองคน เล่าทั้งน้ำตาว่า ช่วงเกิดเหตุตนพยายามห้ามลูกชายแต่ไม่เป็นผล เขายิงใส่น้องสาวซ้ำ ขณะวิ่งหนีออกจากบ้าน ส่วนเรื่องมรดกที่เป็นปัญหา เดิมที่ดิน 6 แปลง ตนตั้งใจให้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือลูก 2 คน และตนเองด้วย แต่ก็ยังตกลงกันไม่ลงตัว ซึ่งก่อนเกิดเรื่องศาล นัดไกล่เกลี่ยครั้งสุดท้ายแต่ไม่สำเร็จ จนลูกชายมาก่อเหตุยิงน้องตัวเอง
