2 สาวนั่งเครื่องบินจะไปเมืองนีซ ไปโผล่ตูนิส ฟังผิดนิดเดียวคนละทวีปเลย หายนะบังเกิด

           เรื่องราวไวรัลของ 2 สาวเพื่อนซี้ นั่งเครื่องบินจะไปเมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส ดันไปโผล่ตูนิส ในแอฟริกาเหนือ ฟังผิดนิดเดียวคนละทวีปเลย

2 สาวนั่งเครื่องบินจะไปเมืองนีซ ไปโผล่ตูนิส
ภาพจาก TikTok @brittneydzialo_

           เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยเรื่องราวประสบการณ์ "หายนะ" ที่ไม่คาดคิดของ 2 สาวอเมริกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้คลิปวิดีโอของพวกเธอบน TikTok ได้กลายเป็นไวรัล ภายหลังจากทั้งสองตั้งใจซื้อตั๋วขึ้นเครื่องบินเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส แต่เกิดความเข้าใจผิดเพราะเสียงที่ฟังคล้ายกันมาก จนทำให้ในที่สุดพวกเธอไปลงเอยอยู่ที่ตูนิส ประเทศตูนิเซีย ในแอฟริกาเหนือ ซึ่งห่างไกลกันคนละทวีป 

2 สาวนั่งเครื่องบินจะไปเมืองนีซ ไปโผล่ตูนิส
ภาพจาก TikTok @brittneydzialo_

           บริตต์นีย์ ดเซียโล ได้โพสต์คลิปวิดีโอบันทึกภาพความวุ่นวายระหว่างการเดินทางของเธอไว้ โดยจะเห็นว่า เธอและเพื่อนสาวได้พากันไปสนามบินในกรุงโร ประเทศอิตาลี เพื่อเดินทางไปยังนีซ เมืองชายฝั่งของฝรั่งเศส แต่ทั้งสองตกเครื่อง ไปไม่ทันขึ้นเครื่องตามที่จองตั๋วไว้ จึงไปซื้อตั๋วใหม่ที่หน้าเคาน์เตอร์ 

           หลังจากได้ตั๋วมา ทั้งสองก็โหลดกระเป๋าและนั่งรอเวลาเช็กอินขึ้นเครื่องนานกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งสองงีบหลับไปจนถึงเวลาขึ้นเครื่อง จึงรีบวิ่งไปขึ้นเครื่องได้ทันเวลา แต่หลังจากที่ขึ้นไปอยู่ในห้องโดยสารแล้ว ทั้งสองถึงเพิ่งรู้ว่า จุดหมายของเที่ยวบินที่พวกเธอกำลังจะเดินไปนั้นไม่ใช่เมืองนีซ แต่เป็นตูนิส เมืองหลวงของประเทศตูนิเซีย 

2 สาวนั่งเครื่องบินจะไปเมืองนีซ ไปโผล่ตูนิส
ภาพจาก TikTok @brittneydzialo_

2 สาวนั่งเครื่องบินจะไปเมืองนีซ ไปโผล่ตูนิส
ภาพจาก TikTok @brittneydzialo_

           "นี่เรากำลังจะไปนีซใช่ไหม ?" บริตต์นีย์ ถามผู้โดยสารรายหนึ่งบนเครื่องเพื่อให้แน่ใจอีกครั้ง และได้รับคำตอบกลับมาว่า "ใช่ ตูนิส" จึงยิ่งย้ำชัดว่า ชื่อของทั้งสองเมืองนี้ใกล้เคียงกันมาก

2 สาวนั่งเครื่องบินจะไปเมืองนีซ ไปโผล่ตูนิส
ภาพจาก TikTok @brittneydzialo_

2 สาวนั่งเครื่องบินจะไปเมืองนีซ ไปโผล่ตูนิส
ภาพจาก TikTok @brittneydzialo_

           ทั้งสองสาวเริ่มเป็นกังวล รีบหยิบโทรศัพท์มาค้นว่าตูนิสอยู่ที่ไหน ก่อนจะพบว่าอยู่ในแอฟริกา ที่อยู่ห่างไปถึง 496 ไมล์ (ราว 800 กิโลเมตร) ตามระยะทางทางอากาศ ทั้งสองตกใจมากและพยายามจะลงจากเครื่อง จึงรีบไปบอกพนักงานบนเครื่องบินว่า "เราจะไปที่เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส เราขึ้นเครื่องผิดเที่ยว" ทว่ากระเป๋าเดินทางของพวกเธอถูกโหลดแล้ว พวกเธอจึงต้องเดินทางไปยังตูนิส แล้วค่อยวางแผนการเดินทางใหม่ ทั้งสองจึงต้องนั่งบินไปแอฟริกาอย่างปฏิเสธไม่ได้ 

2 สาวนั่งเครื่องบินจะไปเมืองนีซ ไปโผล่ตูนิส
ภาพจาก TikTok @brittneydzialo_

2 สาวนั่งเครื่องบินจะไปเมืองนีซ ไปโผล่ตูนิส
ภาพจาก TikTok @brittneydzialo_

           ความจริงปรากฏว่า ความผิดพลาดเกิดขึ้นตอนที่พวกเธอทั้งสองไปซื้อตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์ โดยเธอบอกกับพนักงานว่าต้องการเดินทางไปนีซ (to Nice) แต่พนักงานได้ยินพลาดฟังเป็นตูนิส (Tunis) จึงออกตั๋วผิดเส้นทาง และทั้งสองก็ไม่ได้เช็กซ้ำ จนกระทั่งขึ้นไปถึงบนเครื่อง 

2 สาวนั่งเครื่องบินจะไปเมืองนีซ ไปโผล่ตูนิส
ภาพจาก TikTok @brittneydzialo_

2 สาวนั่งเครื่องบินจะไปเมืองนีซ ไปโผล่ตูนิส
ภาพจาก TikTok @brittneydzialo_

           ทั้งนี้เมื่อทั้งสองไปถึงตูนิส ก็ยังโชคไม่ดี เมื่อต้องเผชฺยกับอุปสรรคทางภาษา หลังจากไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจได้ สุดท้ายพวกเธอจึงต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศส และต้องรีบวิ่งไปขึ้นเที่ยวบินในนาทีสุดท้าย กระทั่งในวันถัดไป ในที่สุดทั้งคู่ก็เดินทางไปถึงเมืองนีซ ตามจุดหมายที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จ 

ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post, Independent

2 สาวนั่งเครื่องบินจะไปเมืองนีซ ไปโผล่ตูนิส ฟังผิดนิดเดียวคนละทวีปเลย หายนะบังเกิด โพสต์เมื่อ 12 กันยายน 2568 เวลา 17:09:14
