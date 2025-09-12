2 สาวนั่งเครื่องบินจะไปเมืองนีซ ไปโผล่ตูนิส ฟังผิดนิดเดียวคนละทวีปเลย หายนะบังเกิด

เรื่องราวไวรัลของ 2 สาวเพื่อนซี้ นั่งเครื่องบินจะไปเมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส ดันไปโผล่ตูนิส ในแอฟริกาเหนือ ฟังผิดนิดเดียวคนละทวีปเลย
ภาพจาก TikTok @brittneydzialo_
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยเรื่องราวประสบการณ์ "หายนะ" ที่ไม่คาดคิดของ 2 สาวอเมริกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้คลิปวิดีโอของพวกเธอบน TikTok ได้กลายเป็นไวรัล ภายหลังจากทั้งสองตั้งใจซื้อตั๋วขึ้นเครื่องบินเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส แต่เกิดความเข้าใจผิดเพราะเสียงที่ฟังคล้ายกันมาก จนทำให้ในที่สุดพวกเธอไปลงเอยอยู่ที่ตูนิส ประเทศตูนิเซีย ในแอฟริกาเหนือ ซึ่งห่างไกลกันคนละทวีป
บริตต์นีย์ ดเซียโล ได้โพสต์คลิปวิดีโอบันทึกภาพความวุ่นวายระหว่างการเดินทางของเธอไว้ โดยจะเห็นว่า เธอและเพื่อนสาวได้พากันไปสนามบินในกรุงโร ประเทศอิตาลี เพื่อเดินทางไปยังนีซ เมืองชายฝั่งของฝรั่งเศส แต่ทั้งสองตกเครื่อง ไปไม่ทันขึ้นเครื่องตามที่จองตั๋วไว้ จึงไปซื้อตั๋วใหม่ที่หน้าเคาน์เตอร์
หลังจากได้ตั๋วมา ทั้งสองก็โหลดกระเป๋าและนั่งรอเวลาเช็กอินขึ้นเครื่องนานกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งสองงีบหลับไปจนถึงเวลาขึ้นเครื่อง จึงรีบวิ่งไปขึ้นเครื่องได้ทันเวลา แต่หลังจากที่ขึ้นไปอยู่ในห้องโดยสารแล้ว ทั้งสองถึงเพิ่งรู้ว่า จุดหมายของเที่ยวบินที่พวกเธอกำลังจะเดินไปนั้นไม่ใช่เมืองนีซ แต่เป็นตูนิส เมืองหลวงของประเทศตูนิเซีย
"นี่เรากำลังจะไปนีซใช่ไหม ?" บริตต์นีย์ ถามผู้โดยสารรายหนึ่งบนเครื่องเพื่อให้แน่ใจอีกครั้ง และได้รับคำตอบกลับมาว่า "ใช่ ตูนิส" จึงยิ่งย้ำชัดว่า ชื่อของทั้งสองเมืองนี้ใกล้เคียงกันมาก
ทั้งสองสาวเริ่มเป็นกังวล รีบหยิบโทรศัพท์มาค้นว่าตูนิสอยู่ที่ไหน ก่อนจะพบว่าอยู่ในแอฟริกา ที่อยู่ห่างไปถึง 496 ไมล์ (ราว 800 กิโลเมตร) ตามระยะทางทางอากาศ ทั้งสองตกใจมากและพยายามจะลงจากเครื่อง จึงรีบไปบอกพนักงานบนเครื่องบินว่า "เราจะไปที่เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส เราขึ้นเครื่องผิดเที่ยว" ทว่ากระเป๋าเดินทางของพวกเธอถูกโหลดแล้ว พวกเธอจึงต้องเดินทางไปยังตูนิส แล้วค่อยวางแผนการเดินทางใหม่ ทั้งสองจึงต้องนั่งบินไปแอฟริกาอย่างปฏิเสธไม่ได้
ความจริงปรากฏว่า ความผิดพลาดเกิดขึ้นตอนที่พวกเธอทั้งสองไปซื้อตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์ โดยเธอบอกกับพนักงานว่าต้องการเดินทางไปนีซ (to Nice) แต่พนักงานได้ยินพลาดฟังเป็นตูนิส (Tunis) จึงออกตั๋วผิดเส้นทาง และทั้งสองก็ไม่ได้เช็กซ้ำ จนกระทั่งขึ้นไปถึงบนเครื่อง
ทั้งนี้เมื่อทั้งสองไปถึงตูนิส ก็ยังโชคไม่ดี เมื่อต้องเผชฺยกับอุปสรรคทางภาษา หลังจากไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจได้ สุดท้ายพวกเธอจึงต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไปฝรั่งเศส และต้องรีบวิ่งไปขึ้นเที่ยวบินในนาทีสุดท้าย กระทั่งในวันถัดไป ในที่สุดทั้งคู่ก็เดินทางไปถึงเมืองนีซ ตามจุดหมายที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จ
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post, Independent