ยาย 80 กลับจากจ่ายตลาด เจอโจรขโมยกระเป๋าดื้อ ๆ เศร้าสูญเงิน 1,200 เก็บมาทั้งชีวิต

ยายวัย 80 ปี กลับจากจ่ายตลาด ถูกโจรขโมยกระเป๋าไปต่อหน้าต่อตา ได้เงินไป 1,200 บาท เศร้าเป็นเงินที่เก็บมาทั้งชีวิต
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์
วันที่ 13 กันยายน 2568 รายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ช่อง 3 รายงานว่า ช่วงเช้าวานนี้ (12 กันยายน) เกิดเหตุคนร้าย เป็นชาย 1 คน ขี่รถขโมยกระเป๋าของ คุณยายบัวแดง อายุ 80 ปี ขณะปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวในตลาดบ้านหนองบุ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
ภาพจากวงจรปิดเผยให้เห็นคนร้ายขับขี่รถมาคนเดียว ก่อนจะจอดรถแล้วเดินไปกระชากกระเป๋าคุณยายที่อยู่ตะแกรงหน้ารถจักรยาน ได้เงินสดไปจำนวน 1,200 บาท โดยกล้องสามารถเห็นใบหน้าคนก่อเหตุได้ชัดเจน ส่วนคุณยายหลังถูกขโมยกระเป๋าก็ตกใจมาก ร้องตะโกนเสียงหลงให้คนช่วย แต่คนร้ายขี่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ต่อมา คุณยายบัวแดง เข้าแจ้งความกับตำรวจ ก่อนจะเดินพาไปชี้จุดเกิดเหตุที่ถนนในซอยศาลปู่ย่า บ้านหนองบุ ต.สามพร้าว พร้อมเล่าว่า ขณะเกิดเหตุยายกำลังปั่นจักรยานกลับบ้านหลังจากไปซื้อกับข้าวในตลาดใกล้ ๆ กัน ยอมรับว่าไม่คิดไม่ฝันว่าโจรจะกล้าแบบนี้
ด้าน น.ส.วัลลภา เบ้าหล่อเพชร อายุ 59 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบุ บอกว่า หลังจากคุณยายโดนโจรหยิบกระเป๋าไป ยายร้องตะโกนเสียงหลงให้คนช่วยแต่ก็ไม่ทัน คนร้ายขับรถหนีไปแล้ว ในกระเป๋ามีเงินคุณยายประมาณ 1,200 บาท บัตรประชาชน เหรียญสมเด็จย่า และเหรียญพระพี่นางที่ยายติดตัวไว้ตลอด ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ยายรับจ้างห่อส้มหมู ส้มวัว ซึ่งเป็นเงินเก็บมาทั้งชีวิต เก็บหอมรอมริบวันละเล็กละน้อย ตนจึงอยากฝากถึงคนร้ายว่า มีเท้ามีมือ ควรจะทำอาชีพสุจริต ทำไมมาทำกับคุณยายแบบนี้ สงสารคุณยายมาก ขนาดคนแก่ยังจะทำได้ลงคอ
ยายบัวแดง เผยว่า ตนรับจ้างห่อส้ม ส้มวัว ได้วัน 20-50 บาท เก็บหอมรอมริบกว่าจะได้เงินพันกว่าบาท ตอนนี้ยายอยากได้เงินบัตรประชาชนและเหรียญสมเด็จย่า เหรียญสมเด็จพระพี่นาง ที่อยู่ในกระเป๋าคืน เอามาคืนด้วยเถิด ฝากตำรวจช่วยตามจับโจรให้ยายที
ขณะที่ ตานิจ อายุ 74 ปี คนเห็นเหตุการณ์ บอกว่า แถวนี้มีโจรเยอะ เกิดเหตุขโมยขึ้นบ้านชาวบ้านหลายครั้ง บางคนขโมยไปหลายหมื่นบาท ล่าสุดขนาดกับยายแก่ ๆ ยังจะกล้าทำ ตนเองรู้สึกสงสารมาก ทุกวันนี้อยู่ยากจริง ๆ ผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศให้ชาวบ้านระวังทรัพย์สินภายในบ้านให้ดี ซึ่งตนก็อยากให้ตำรวจตามจับตัวมาให้ได้
ล่าสุด ตำรวจตรวจสอบทะเบียนรถ ทราบตัวคนร้ายแล้วคือ นายสกาย อายุ 46 ปี เป็นชาว ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี มาทำงานเช่าบ้านอยู่แถวที่เกิดเหตุ เมื่อไปตรวจสอบที่บ้านเช่าไม่พบตัวแล้ว ขณะนี้กำลังไล่ล่า หวั่นไปก่อเหตุซ้ำอีก
