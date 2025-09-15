HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อย. เปิดจำนวนน้ำตาลที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรค NCDs

          อย. เปิดจำนวนน้ำตาลที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน ได้ไม่เกินเท่าไร เพื่อหนีจากการเป็นโรค NCDs ภัยร้ายที่ซ่อนเงียบ

จำนวนน้ำตาลที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน

          ยุคปัจจุบันของกินหลายอย่างที่กินมักมีน้ำตาลแฝงอยู่เพียบ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาให้ข้อมูลว่า ควรบริโภคน้ำตาลไม่เกินวันละเท่าไรถึงเหมาะสม และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ไม่เป็นโรค NCDs ได้แก่ เบาหวาน มะเร็ง หลอดเลือด อ้วนลงพุง ถุงลมโป่งพอง ความดันโลหิต

          วันที่ 15 กันยายน 2568 สำนักงานอาหารและยา (อย.) มีการเปิดรายงานที่สามารถสรุปคร่าว ๆ ได้ว่า ใน 1 วัน ไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน 65 กรัม รวมน้ำตาลทุกรูปแบบที่ได้รับจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงน้ำตาลที่เติมเพิ่มลงในอาหาร แบ่งประเภทได้ดังนี้

จำนวนน้ำตาลที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

          - น้ำตาลตามธรรมชาติ ได้แก่ ผัก ผลไม้ นม อาหารอื่น ไม่ควรเกิน 41 กรัมต่อวัน หรือประมาณ 10 ช้อนชา

          - น้ำตาลอิสระ ได้แก่ น้ำตาลที่เติมลงไปในอาหาร, น้ำผึ้ง, น้ำเชื่อม, น้ำผลไม้, น้ำผลไม้เข้มข้น ไม่ควรเกิน 24 กรัมต่อวัน หรือประมาณ 6 ช้อนชา



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อย. เปิดจำนวนน้ำตาลที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรค NCDs โพสต์เมื่อ 15 กันยายน 2568 เวลา 17:31:40 2,701 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 iPhone 17 เปิดตัว วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย