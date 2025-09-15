อย. เปิดจำนวนน้ำตาลที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรค NCDs

อย. เปิดจำนวนน้ำตาลที่บริโภคได้สูงสุดต่อวัน ได้ไม่เกินเท่าไร เพื่อหนีจากการเป็นโรค NCDs ภัยร้ายที่ซ่อนเงียบ
ยุคปัจจุบันของกินหลายอย่างที่กินมักมีน้ำตาลแฝงอยู่เพียบ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาให้ข้อมูลว่า ควรบริโภคน้ำตาลไม่เกินวันละเท่าไรถึงเหมาะสม และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ไม่เป็นโรค NCDs ได้แก่ เบาหวาน มะเร็ง หลอดเลือด อ้วนลงพุง ถุงลมโป่งพอง ความดันโลหิต
วันที่ 15 กันยายน 2568 สำนักงานอาหารและยา (อย.) มีการเปิดรายงานที่สามารถสรุปคร่าว ๆ ได้ว่า ใน 1 วัน ไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน 65 กรัม รวมน้ำตาลทุกรูปแบบที่ได้รับจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงน้ำตาลที่เติมเพิ่มลงในอาหาร แบ่งประเภทได้ดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
- น้ำตาลตามธรรมชาติ ได้แก่ ผัก ผลไม้ นม อาหารอื่น ไม่ควรเกิน 41 กรัมต่อวัน หรือประมาณ 10 ช้อนชา
- น้ำตาลอิสระ ได้แก่ น้ำตาลที่เติมลงไปในอาหาร, น้ำผึ้ง, น้ำเชื่อม, น้ำผลไม้, น้ำผลไม้เข้มข้น ไม่ควรเกิน 24 กรัมต่อวัน หรือประมาณ 6 ช้อนชา