หญิงสาวเจอสิ่งคล้ายใบไม้ตกอยู่บนพื้น จึงเอามือไปปัด แต่กลับพบว่าไม่ใช่อย่างที่คิด รีบเช็กสภาพมือตัวเองทันที ก่อนมีคนเข้ามาเฉลยว่าแท้จริงแล้วมันคือตัวอะไร
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 คุณ Siriwan Wanwarn Bunthanom โพสต์ภาพในกลุ่มเฟซบุ๊กนี่ตัวอะไร เผยสัตว์รูปร่างแปลกตาตัวหนึ่ง มีลักษณะสีเขียวคล้ายใบไม้และขยับได้ ตอนแรกเธอเอามือไปจับ คิดว่าเป็นใบไม้ แต่โชคดีที่ไม่ใช่บุ้ง ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวอะไร และไม่แน่ใจว่ามันคือสัตว์ชนิดใด จึงโพสต์สอบถามเพื่อความแน่ใจ
หลังจากที่เธอโพสต์ในกลุ่ม สมาชิกหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า มันคือหนอนผีเสื้อบารอน หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ หนอนมะม่วง มีพฤติกรรมชอบกินใบมะม่วงและมะม่วงหิมพานต์เป็นอาหาร และเมื่อโตเต็มวัยจะกลายเป็นผีเสื้อบารอน
หนอนผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วงมีพิษหรือไม่ ?
ทั้งนี้ มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนสับสนหรือเข้าใจผิดบ่อยคือ หนอนผีเสื้อบารอน มีรูปร่างคล้ายบุ้ง บางคนก็บอกว่า หนอนผีเสื้อบารอน ไม่มีพิษเหมือนบุ้ง แต่บางคนก็บอกว่าพิษมันอันตราย และไม่ควรจับ ซึ่งในความเป็นจริง หนอนชนิดนี้ไม่มีพิษและไม่เป็นอันตรายต่อคน
ความเข้าใจผิดเรื่องหนอนผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ หนอนผีเสื้อบารอน เคยเป็นประเด็นโด่งดังในโซเชียล เนื่องจากมีข่าวว่าเป็นหนอนอันตรายมาก หากถูกกัดหรือถูกสารพิษจากหนอนชนิดนี้ อาจเสียชีวิตภายใน 4 ชั่วโมง แต่ตามข้อมูลของสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ระบุว่า หนอนผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง (The Mango Baron) หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Euthalia aconthea สามารถจับได้ แต่หากเป็นหนอนวัย 4 หรือวัย 5 หนามจะเริ่มแข็งและมีพิษ หากโดนจะทำให้เจ็บและคัน แต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต และหากรู้วิธีจับก็จะไม่เจ็บ
ข้อมูลผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วงในเบื้องต้น
ลักษณะของผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง ตัวหนอนมีสีเขียว รูปร่างกลมแบน ขนสั้น ๆ และมีลายเส้นสีขาวหรือเหลืองพาดตามลำตัว ซึ่งช่วยในการพรางตัว ส่วนตัวเต็มวัยของผีเสื้อบารอนมีขนาด 45–70 มิลลิเมตร โดยตัวผู้มักมีปีกบนสีน้ำตาลเข้มกว่าตัวเมีย ลวดลายคล้ายกัน แต่บางครั้งพบตัวผู้ที่มีสีน้ำตาลอ่อน ปีกคู่หน้ามีแต้มสีขาวเล็กน้อย ส่วนปีกคู่หลังมีสีน้ำตาลพร้อมจุดสีดำเรียงตามขอบปีก ขอบปีกทั้งคู่มีแถบสีขาว และปีกคู่หลังมีจุดสีดำเรียงตามขอบปีกเช่นกัน
ส่วนพฤติกรรมของผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง ชอบหาอาหารจากผลไม้เน่าตามพื้นดินหรือผลไม้เน่าบนต้น โดยส่วนใหญ่ผีเสื้อจะกางปีกเมื่อเกาะนิ่ง ๆ ทำให้เห็นลวดลายสวยงามอย่างชัดเจน
