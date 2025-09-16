HILIGHT
หญิงสาวเห็นใบไม้อยู่ที่พื้น เอามือไปปัดก่อนรู้ว่าไม่ใช่ ดูสภาพมือเป็นอะไรไหม แล้วมันคือตัวอะไร ?

          หญิงสาวเจอสิ่งคล้ายใบไม้ตกอยู่บนพื้น จึงเอามือไปปัด แต่กลับพบว่าไม่ใช่อย่างที่คิด รีบเช็กสภาพมือตัวเองทันที ก่อนมีคนเข้ามาเฉลยว่าแท้จริงแล้วมันคือตัวอะไร

หนอนผีเสื้อบารอน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Siriwan Wanwarn Bunthanom

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 คุณ Siriwan Wanwarn Bunthanom โพสต์ภาพในกลุ่มเฟซบุ๊กนี่ตัวอะไร เผยสัตว์รูปร่างแปลกตาตัวหนึ่ง มีลักษณะสีเขียวคล้ายใบไม้และขยับได้ ตอนแรกเธอเอามือไปจับ คิดว่าเป็นใบไม้ แต่โชคดีที่ไม่ใช่บุ้ง ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวอะไร และไม่แน่ใจว่ามันคือสัตว์ชนิดใด จึงโพสต์สอบถามเพื่อความแน่ใจ

หนอนผีเสื้อบารอน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Siriwan Wanwarn Bunthanom


          หลังจากที่เธอโพสต์ในกลุ่ม สมาชิกหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า มันคือหนอนผีเสื้อบารอน หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ หนอนมะม่วง มีพฤติกรรมชอบกินใบมะม่วงและมะม่วงหิมพานต์เป็นอาหาร และเมื่อโตเต็มวัยจะกลายเป็นผีเสื้อบารอน 

หนอนผีเสื้อบารอน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Siriwan Wanwarn Bunthanom

หนอนผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วงมีพิษหรือไม่ ?


          ทั้งนี้ มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนสับสนหรือเข้าใจผิดบ่อยคือ หนอนผีเสื้อบารอน มีรูปร่างคล้ายบุ้ง บางคนก็บอกว่า หนอนผีเสื้อบารอน ไม่มีพิษเหมือนบุ้ง แต่บางคนก็บอกว่าพิษมันอันตราย และไม่ควรจับ ซึ่งในความเป็นจริง หนอนชนิดนี้ไม่มีพิษและไม่เป็นอันตรายต่อคน

หนอนผีเสื้อบารอน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Siriwan Wanwarn Bunthanom

ความเข้าใจผิดเรื่องหนอนผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง

 
         อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ หนอนผีเสื้อบารอน เคยเป็นประเด็นโด่งดังในโซเชียล เนื่องจากมีข่าวว่าเป็นหนอนอันตรายมาก หากถูกกัดหรือถูกสารพิษจากหนอนชนิดนี้ อาจเสียชีวิตภายใน 4 ชั่วโมง แต่ตามข้อมูลของสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ระบุว่า หนอนผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง (The Mango Baron) หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Euthalia aconthea สามารถจับได้ แต่หากเป็นหนอนวัย 4 หรือวัย 5 หนามจะเริ่มแข็งและมีพิษ หากโดนจะทำให้เจ็บและคัน แต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต และหากรู้วิธีจับก็จะไม่เจ็บ

 

ข้อมูลผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วงในเบื้องต้น


ผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง
ภาพจาก : Matee Nuserm / Shutterstock.com
         ลักษณะของผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง ตัวหนอนมีสีเขียว รูปร่างกลมแบน ขนสั้น ๆ และมีลายเส้นสีขาวหรือเหลืองพาดตามลำตัว ซึ่งช่วยในการพรางตัว ส่วนตัวเต็มวัยของผีเสื้อบารอนมีขนาด 45–70 มิลลิเมตร โดยตัวผู้มักมีปีกบนสีน้ำตาลเข้มกว่าตัวเมีย ลวดลายคล้ายกัน แต่บางครั้งพบตัวผู้ที่มีสีน้ำตาลอ่อน ปีกคู่หน้ามีแต้มสีขาวเล็กน้อย ส่วนปีกคู่หลังมีสีน้ำตาลพร้อมจุดสีดำเรียงตามขอบปีก ขอบปีกทั้งคู่มีแถบสีขาว และปีกคู่หลังมีจุดสีดำเรียงตามขอบปีกเช่นกัน

         ส่วนพฤติกรรมของผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง ชอบหาอาหารจากผลไม้เน่าตามพื้นดินหรือผลไม้เน่าบนต้น โดยส่วนใหญ่ผีเสื้อจะกางปีกเมื่อเกาะนิ่ง ๆ ทำให้เห็นลวดลายสวยงามอย่างชัดเจน

ผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง
ภาพจาก : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) 

         วงจรชีวิตของผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วงเริ่มจากตัวหนอนที่มีรูปลักษณ์น่ารักและแปลกตา เมื่อเจริญเติบโตเต็มวัยก็กลายเป็นผีเสื้อโบยบิน สวยงามและอ่อนช้อย ความน่ารักของมันทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ได้มีความน่ากลัวอย่างที่หลายคนคิด


ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก Siriwan Wanwarn Bunthanomสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย