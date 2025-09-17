HILIGHT
หนุ่มวัย 32 ไม่มีหนี้ ชีวิตดี ๆ โพสต์หาเพื่อนเที่ยว กลับโดนบูลลี่ฉ่ำ - เพจดังแสดงความเห็น

 
          หนุ่มวัย 32 ไม่มีหนี้ ชีวิตดี ๆ โพสต์หาเพื่อนเที่ยว กลับโดนบูลลี่ฉ่ำ เจอซัดใจร้ายไปไหม คนบูลลี่ชีวิตดีนักหรือ ? คาด สาเหตุที่โสดน่าจะเป็นเพราะทำงาน
เพจดังส่องแล้วแสดงความเห็น

          ยุคปัจจุบันโลกล้วนเชื่อมต่อด้วยปลายนิ้ว ทำให้การหาคู่นั้นง่ายขึ้นเยอะ เพียงแค่เราเล่นแอปฯ หรือพิมพ์หาคู่ในกลุ่มโซเชียล ขอเพียงแค่มีคนถูกใจ การสนทนาก็เริ่มได้ทันที

          วันที่ 16 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เป็นชายวัย 32 ปี มีการโพสต์ในกลุ่มหาคู่ เนื่องจากชีวิตวัยนี้เหงาเปล่าเปลี่ยว อยู่ในวัยที่เพื่อนสนิทไปมีครอบครัวกันหมด เหลือตัวคนเดียว ส่วนสถานภาพในชีวิตทั่วไปไม่มีหนี้ ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ อยากมีเพื่อนไปกางเต็นท์บ้าง เมื่อก่อนสามารถนัดเพื่อนได้ ตอนนี้นัดไม่ได้แล้ว อยากจะก้าวผ่านจุดนี้ได้จริง ๆ

เพจดังส่องแล้วแสดงความเห็น


          อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวได้ลงรูปตัวเองในกลุ่มไปด้วย กลับถูกคนในกลุ่มบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตา จนมีคนอีกกลุ่มเข้ามาช่วยปกป้อง ขอให้เจ้าตัวอย่าคิดอะไรกับคำบูลลี่เหล่านี้ เพราะคุณก็มีค่าในแบบของคุณ ส่วนคนบูลลี่นั้น ตัวเองดีมากนักใช่ไหม?

          บางคนก็มองว่า เจ้าตัวหน้าตาปกติ เท่ห์แบบหุ่นหมี แต่คนบูลลี่นั้นผิดปกติต่างหาก

          ขณะที่ เฟซบุ๊ก บันเทิงหน้าตุ๊ด มีการเข้าไปส่องเฟซบุ๊กของเจ้าตัว พอสรุปได้ว่า เขาเป็นคนทำงานหนักมาก ฉะนั้นการที่จะไม่เจอใครก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เจ้าตัวไม่ได้ทำผิดอะไร แค่อยากมีเพื่อน ทำไมต้องบูลลี่กันขนาดนี้

เพจดังส่องแล้วแสดงความเห็น

เพจดังส่องแล้วแสดงความเห็น

เพจดังส่องแล้วแสดงความเห็น



