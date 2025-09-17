หนุ่มคนงานเหมืองหวิดเป็นอาหารงูยักษ์ ถูกเหลือม 7 เมตร รัดตอนหลับ ยิ่งกว่าฝันร้าย

หนุ่มคนงานเหมืองทอง หวิดเป็นอาหารงูยักษ์ ช็อกโดนงูเหลือม 7 เมตรรัดตอนหลับ เคราะห์ดีตื่นมาเจอทัน เพื่อน ๆ รุมจัดการ
วันที่ 11 กันยายน 2568 เว็บไซต์ detik sulsel รายงานว่า เกิดเหตุคนงานเหมืองทองในเมืองโกรนตาโล ประเทศอินโดนีเซีย ถูกงูเหลือมยักษ์ขนาดใหญ่ถึง 7 เมตร รัดขณะนอนหลับอยู่ในแคมป์คนงาน อย่างไรก็ตาม เคราะห์ยังดีที่เขารอดพ้นจากการเป็นอาหารงู หลังเพื่อนคนงานอีก 5 คนเข้ามาช่วยไว้ได้ทัน แม้ว่าเจ้าตัวจะยังหวาดผวาและได้รับบาดเจ็บจากเหตุสะพรึงยิ่งกว่าฝันร้ายนี้
เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ขณะที่ ริดวัน ดีเลมบา ชายวัย 27 ปี กำลังนอนอยู่ในแคมป์คนงานกับเพื่อนอีก 5 คน แต่อยู่ ๆ ประมาณตี 3 ตามเวลาท้องถิ่น เขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาและต้องช็อกเมื่อพบว่าตัวเองถูกงูเหลือมขนาดใหญ่พันรอบตัว ชายหนุ่มจึงส่งเสียงร้องทันที ปลุกเพื่อน ๆ ที่กำลังหลับใหลให้ลุกขึ้นมาเจอภาพช็อกเช่นกัน
"ผมกลัวมากจนเป็นลม ไม่เหลือเรี่ยวแรง รู้สึกเหมือนกับตัวเองตายไปแล้ว" ริดวัน กล่าว โดยเผยว่าเขายังถูกงูกัดที่ไหล่กับมือด้วย
ที่น่ากลัวก็คือไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นที่อาจตกเป็นเหยื่อ แต่มันสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ในแคมป์เพราะขณะนั้นทุกคนกำลังหลับ และไม่มีใครรู้เลยว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญเลื้อยเข้ามา
ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุ ริดวันก็ตัดสินใจออกจากเหมืองกลับมาบ้าน ก่อนที่ครอบครัวจะพาเขามาตรวจร่างกายที่ศูนย์การแพทย์ในท้องถิ่น โดยพบว่าเขามีรอยแผลถูกงูกัดที่หัว ไหล่ และมือ มีกระดูกหัก โดยจนถึงวันที่มีรายงาน เขายังคงเจ็บและแผลก็ยังไม่หายดี
ขอบคุณข้อมูลจาก detik sulsel