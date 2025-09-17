ปิดตำนานตลาดหัวถนน เทพารักษ์ ลือพ่อค้าแม่ค้าต้องย้ายออกอย่างเร่งด่วนเพราะอะไร

ปิดตำนานตลาดหัวถนน เทพารักษ์ ตลาดใหญ่ของสมุทรปราการ คาด ขายที่ดินให้เจ้าของใหม่ ทำให้ต้องปิดตัวลงอย่างเร่งด่วน?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมุทรปราการ
วันที่ 17 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก สมุทรปราการ มีการลงภาพตลาดหัวถนน เทพารักษ์ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด กำลังมีการรื้อโครงสร้าง พร้อมกับข่าวเศร้าว่า ปิดตัวลงแล้ว
ส่วนเบื้องหลังการปิดตัว มีคนวิเคราะห์เอาไว้ว่า เจ้าของที่ดินขายที่ดินให้กับนายทุนใหม่ ทำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องย้ายอย่างเร่งด่วน คาดว่า ราคาที่ดินนี้น่าจะสูงจนยอมขายในทันที และหลังจากนี้มาดูกันว่า ที่ตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของกิจการอะไรต่อ
ขณะที่บางคนลองประเมินมูลค่าที่ดินเล่น ๆ ว่า ตัวเลขที่ทำให้ยอมขาย อาจมีมูลค่าสูงถึงหลักพันล้านบาทได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมุทรปราการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมุทรปราการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมุทรปราการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมุทรปราการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมุทรปราการ